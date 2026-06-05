Escritoras de Acá: (Dolores Reyes)

“Cometierra” (2019): Narrar la violencia





Cuando hablamos de la tierra pensamos en el lugar donde nacemos, donde producimos nuestros alimentos, donde crecemos y donde nos entierran a la hora de morir. Pero Cometierra piensa en sus visiones. Ella es una adolescente que vive en el conurbano bonaerense, en una casa precaria junto a su hermano. El recuerdo más perturbador de su niñez es la visión de su madre siendo golpeada y asesinada por el padre. Clarividencia que le otorga su extraña compulsión por tragar tierra.

La protagonista tiene este don, y reniega de él: come tierra y la tragedia la mira a la cara, victimas y victimarios se le revelan, siente su miedo, su ira, su dolor. Una responsabilidad y una maldición.

Estas visiones donde las mujeres son las principales víctimas la vuelven taciturna, la aíslan. Pero los que buscan a los desaparecidos y conocen la habilidad de la adolescente, llenan botellas con tierra para que les revele sus secretos… ¿Dónde están sus seres amados? ¿Quién se los llevó? ¿Que sucedió con ellos?

Una novela de género fantástico con una fuerte denuncia social que forma parte del programa “Identidades Bonaerenses” esta colección lanzada en 2023 reúne diversas obras literarias que se identifican con el territorio y la identidad cultural de la provincia. La novela de Reyes fue centro de las críticas por parte de funcionarios y militantes de La Libertad Avanza

La Fundación Natalio Morelli presento una denuncia contra el ministro de educación bonaerense por los presuntos delitos de corrupción de menores, difusión de material pornográfico, basándose en dos pasajes del libro donde la protagonista de 18 años mantiene relaciones sexuales consensuadas con un joven. Por este motivo esta, además de otras obras, fueron materia de censura y se exigió fueran retirados de las bibliotecas. Estos libros acusados de inmorales están destinados a chicos mayores de 16 años, llevan una guía para docentes y se aclaró requerían del acompañamiento y supervisión de los mismos.

Hoy entendemos que aquel intento de censura tenía motivaciones mucho más profundas, de un vaciamiento cultural progresivo, la anulación de las políticas de género y el intento de suprimir la Educación sexual Integral ESI. Una enseñanza fundamental que brinda a niñas, niños y adolescentes herramientas científicas, afectivas y éticas para conocer sus cuerpos, prevenir abusos, evitar embarazos no intencionales y construir vínculos saludables basados en el respeto, la igualdad y la diversidad. En un comunicado firmado por 2400 escritores periodistas, traductores y libreros de Hispanoamérica se manifestó “ No somos rehenes de ningún régimen ni de ninguna campaña electoralista. No se pueden permitir ni la ridícula ofensiva oscurantista ni la violenta personalización sobre ninguna escritora o escritor para contiendas que no tienen nada que ver con las razones y los objetivos de nuestro trabajo”

Después de este ataque donde muchos criticaron el contenido de Cometierra sin haberla leído, la novela se posicionó primera en ventas, se tradujo en más de 15 idiomas y lleva múltiples reediciones.

Esta es una novela necesaria, imprescindible en un país donde muere una mujer cada 31 horas, donde se naturaliza la violencia contra niños y mujeres. Donde se pide responsabilidad a la familia y a la víctima. Donde las políticas de género desaparecen, se legisla en favor de los victimarios y donde … “Solo el dolor parece no morir nunca”.

(Dolores Reyes Bs.As.1978. Escritora y docente Argentina)