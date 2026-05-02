LUMINOSO BOEDO

de Mario Bellocchio

(Edic. Ciccus, 2016, 256 páginas)

(…) “tratan estas páginas esclarecedoras por la documentación de primera mano, que hace inobjetable la fuente donde su autor abreva; ágiles por su estilo periodístico, que prescinde de la adjetivación superflua y está más atento al hilo histórico que a la fioritura literaria. (…)” (Rubén Derlis)

(…) “mi amigo funda broli de chamuyo histórico, funda historias escritas con palabra sincera. Y además es libro que cuenta de los días de otro habitante de Boedo, el señor Zamora: un hacedor. Pienso en detalles: un hacedor contado por otro hacedor. Cada uno en su eternidad, y los dos en un mismo barrio.

(…) Hasta la memoria siempre, que es una victoria”. (Edgardo Lois)

(…) “Es un libro local y universal, un libro que pone en resonancia las vicisitudes de un hombre y sus ideales, con los temblores de un barrio, de un país, de un mundo, sus evoluciones y sus crisis. (…) (José Muchnik)

Juan Carlos Manoukian, por su parte, en su rol de editor, señaló su complacencia con el lanzamiento al que juzgó en perfecta armonía con los propósitos editoriales de Ciccus, vinculados desde siempre a las inquietudes socioculturales en la certeza de que, en gran medida, “el desencuentro humano obedece a la inequidad en la distribución y disfrute de los bienes tanto materiales como intangibles”. Subrayando que este tipo de investigaciones permiten afianzar la propia identidad, eje esencial de las grandes reivindicaciones sociales.