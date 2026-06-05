Protesta juvenil en San Juan y Boedo

Un reclamo estudiantil en San Juan y Boedo llevado a cabo en los primeros días de mayo dio cuenta de la desfinanciación y el abandono a que están sometidos los estudiantes porteños por parte del Gobierno de la Ciudad en cuanto a los problemas de su salud mental.





El reclamo apunta a la escasa respuesta de la administración de Jorge Macri ante las amenazas de tiroteos dentro de las escuelas. “La única respuesta es meter policías en los colegios”, señalan.

Mientras tanto el jefe de Gobierno Jorge Macri convoca a una “pilatesca” conferencia de prensa donde promete soluciones policiales a una problemática que desborda las amenazas citadas y desconoce su responsabilidad como desfinanciador y desmantelador de las instituciones que se ocupan de ese tipo de problemas, a cargo del Estado.

En efecto, el 21 de abril, Jorge Macri convocó a una conferencia de prensa en la sede de Gobierno de calle Uspallata en Parque Patricios (Comuna 4) para anunciar un protocolo preventivo frente a una ola de amenazas de tiroteos en escuelas porteñas.

La conferencia de prensa fue citada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad dentro del marco de los hechos difundidos por las redes sociales, donde aparecían frases en los baños de las escuelas públicas de la ciudad que amenazaban con un inminente tiroteo.

Ante el grave problema los más cándidos aguardaban de la conferencia de prensa del Jefe de Gobierno una decidida acción presupuestaria en favor de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que se encargan de tratar los hechos de violencia, tanto intrafamiliar como relacionados con la salud mental.

Pero parece que los escépticos tenían razón, Jorge Macri acompañado por el fiscal general, Martín López Zavaleta, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel –sí, la misma que atribuyó a Tik-Tok la difusión de los hechos, en evidente actitud descalificadora de los mismos–, delinearon un plan de acción para trabajar en conjunto con autoridades escolares y la Policía de la Ciudad poniendo el acento en la responsabilidad que le toca a la familia en la problemática en lugar de referirse a la responsabilidad del Estado –ausente– y, para colmo, desabastecedor presupuestario. En determinado momento señaló: “La justicia sigue investigando las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres” –Poncio Pilatos no lo habría hecho mejor.

Desde el CEB –Coordinadora de Estudiantes de Base que nuclea decenas de centros de estudiantes porteños–, han arribado al acuerdo de que la respuesta que dio el Gobierno porteño a esta situación fue desacertada, carente de contacto con la realidad e ilegal en lo relativo a introducir a la policía en las escuelas y ante tal perspectiva, días atrás, un numeroso grupo de estudiantes decidió cortar el tránsito en San Juan y Boedo a fin de que lo sucedido trascendiera el ámbito escolar.

La secretaria general del Centro de Estudiantes del Lenguas, Emma Drut, señaló: “Movilizamos no solamente por las amenazas como un hecho aislado, sino como denuncia de un abandono sistemático a la salud mental de nuestros pibes y nosotros adentro de nuestros colegios. Cuando empezaron a pasar todas estas situaciones, el Gobierno de la Ciudad no dio respuesta y la ministra de Educación dijo que era tan solo algo de Tik-Tok”.

“La única respuesta institucional a estas situaciones que dio el ministerio de Educación fue meter a la policía adentro de nuestros colegios en vez de mirar el problema de raíz. Nosotros no solamente estábamos reclamando por la acción puntual de los tiroteos, sino que va a algo muchísimo más amplio, que es la degradación de la salud mental adentro de nuestras escuelas”, agregó la referente estudiantil. “Que el presupuesto en los últimos 10 años haya caído un 20%, es una decisión política del Ministerio de Educación y no es que no hay plata, es que hay una decisión de no invertir en la salud mental de nuestra generación, que es algo que nos preocupa y mucho.”