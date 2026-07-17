



La verborragia de nuestro Presidente, habitual cuando se enfrenta a un micrófono, hace que muchas veces se le atraganten las palabras y ello nos llama a confusión.

Por ejemplo, cuando dijo que: este es el gobierno (el suyo) de la moral como política de Estado, y basado en las experiencias de Espert, Spagnuollo, Kueider, Leal (vaya oxímoron), el 3% de Karina, los “arreglos” en la Casa Militar, etc. podemos ameritar que lo que en realidad expresó fue: este es el gobierno del amoral.

No es un juego de palabras, es lo palpable. A tal punto que el ya, recontra famoso a nivel internacional, Manuel Adorni, tuvo que dejar la vocería presidencial para salvaguardarse de sus propias declaraciones que lo auto incriminan y complica a su parentela.

Pasaron cien días y el caso Adorni no puede ser ocultado ni aplacar su repercusión, pero en el mientras tanto, pasan cosas. “Pasaron cosas” dijo Macri cuando siendo presidente no tenía explicaciones para dar y se convirtió en muletilla.

Pasaron la entrega de las hidrovías a manos extranjeras (bajo el subterfugio de la formación de una sociedad con una empresa argentina); pasa que se habilita a extranjeros a comprar tierras en zonas limítrofes y de enormes dimensiones; pasó que Spagnuollo (caso Andis) se niega a aportar su voz para peritar los audios (los que mencionan a Karina 3% Milei); pasa que Peter Thiel el dueño de Palantir, se radica en Argentina porque tiene asegurado su beneficio y protección para ensayar fundar una sociedad basada en la inteligencia artificial y por supuesto, libertaria, que ya tiene su antecedente en Honduras; pasa que de a poco te llevan a la ciber esclavitud.

Es obvio que no hay que negarse al progreso que es necesario, fundamentalmente en ciencia y tecnología, que el propio gobierno desfinancia y en las que la inversión es la más baja de los últimos cincuenta años; es poner los límites para que la proclamada libertad no sea usufructuada por quienes tienen el poder y el dinero sojuzgando a un pueblo al que se le niegan oportunidades.

Así lo expresa en su encíclica Magnifica Humanitas el papa León XIV quien reclama la regulación ética de la I.A.; así lo demuestra el director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni en su método de conducción y la explicación que del mismo da el jugador De Paul cuando expresa que el antes mencionado no habla con jugadores de fútbol, sino con personas que juegan al fútbol.

Es resistirse a ser dominados por una tecnología inhumana. Está comprobado que la concentración tecnológica va en desmedro del pensamiento, y que la mayoría de los pueblos sufren un gran deterioro y el sistema democrático queda bajo la potestad de ricos y poderosos.

Pasa que sigue la reforma laboral, que sigue el estancamiento de salarios mientras los precios y tarifas de servicios suben “como pedo de buzo” y te dibujan un control de la inflación que no se nota en los bolsillos y que de seguir las cosas en esta dirección se puede pronosticar una deflación por inexistencia de consumo.

Pasa que el estadio Movistar Arena que pertenece a medios de comunicación hegemónicos ha sido vendido en su mayor parte a una productora internacional.

Pasa que parecen haberse acordado de la necesidad (y el negociado) que significa la obra pública y estarían dispuestos a “licitar” 10.000 km. de rutas.

Pasa que por decreto cambiaron la forma de la designación de los jueces, quitando incluso, la obligatoriedad de respetar la inclusión de mujeres en la Corte Suprema.

Pasa que, como es habitual, los funcionarios que dejan el gobierno hacen declaraciones que olvidaron hacer cuando ejercían las mismas y hasta justifican que decidieron renunciar para no ser cómplices, pero no fueron a la justicia.

Pasa que cuando la justicia de Estados Unidos empieza a fallar a favor de Argentina en conflictos internacionales, el ministro Caputo manda proyectos al Congreso para arreglar extrajudicialmente con los fondos buitres.

Pasa que los beneficios para los empresarios evasores (héroes para Milei) llegan hasta un 35% de la cifra blanqueada.

Pasa que la secretaria general de Gobierno y hermana y “jefa” del presidente ordenó una licitación para cuidar los jardines de la quinta de Olivos y otra para reemplazar baldosones en Casa Rosada, y se desconoce si le ha pedido recomendación de proveedores y prestadores al jefe de Gabinete.

Afortunadamente también pasó que una operación inédita tenga lugar en el maltratado por las autoridades, Hospital Garrahan. El equipo de nefrología trasplantó a gemelas con riñón de una persona fallecida; operación que se efectuó en simultáneo y en dos quirófanos.

Mencionamos el Garrahan y vuelve a la memoria el impresentable Adorni que mostrara placas radiográficas realizada a animales para disfrazar sus mentiras y acusar con falsedades para justificar el ahogamiento financiero al nosocomio.

Me tienta no ocuparme de él, para que no sigan pasando elefantes delante nuestro sin que nos demos cuenta, pero me es inevitable recordar sus “patoteadas”, su cinismo y su desvergüenza.

Por supuesto que está la incertidumbre de que pasará con su futuro. Hasta ahora no utilizaron la excusa de los sobresueldos –que es rutina lamentable de todos los gobiernos demagógicos–provenientes de los fondos reservados para los servicios de inteligencia, porque por más importantes que sean no pueden justificar los gastos que el funcionario realizó y porque la sombra de María Julia Alsogaray presa, como pato de la boda, los inquieta. Sobre todo, porque ella cargó con la responsabilidad compartida de la “casta” de ese tiempo, pero nadie está seguro de que el locuaz integrante de la “casta” de este tiempo no suelte la lengua. Y de ser así, hasta donde o hasta quien llegaría.

En la Ciudad de Buenos Aires también “pasaron cosas” y siguen pasando. Hasta el momento no han logrado privatizar los medios públicos de la Ciudad, sus fuerzas reprimen y amenazan con meter presos a limpia vidrios y trapitos.

También pasaron los cuarenta años de la muerte de Jorge (no José) Luis Borges quien dijo que el lujo es una vulgaridad, sentencia que rescató el fallecido Carlos –el Indio (que no es Quá)– Solari y repitió el lujo es una vulgaridad. Y Adorni construyó una cascada.

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