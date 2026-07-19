



Tres sílabas alcanzan para dejar huellas indelebles. Traté de traducirlas en castellano, francés, portugués….imposible restituir la fuerza condensada de esa expresión, ese golpe de martillo que deja vibrando páginas de historia ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! . No eran hooligans en el estadio de Manchester, ni barras bravas en la bombonera. Compruébenlo ustedes mismos, entren las tres sílabas en Google, podrán apreciar decenas de videos en youtube o Instagram. Ahí están, en Estrasburgo, en el lujoso anfiteatro de la Unión Europea, cientos de parlamentarias y parlamentarios, muy elegantes ellas con sus vestidos “alta costura”, austeros ellos con trajes y corbatas al tono, todos de pie, aullando como jauría detrás de sus presas, ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! … Los inmigrantes sin papeles, los que se salvaron de morir ahogados, los que cosechan tomates, los que levantan paredes, los que transpiran cocinas de restaurants, los rapi pizza, los uber eats, los … Es tras ellos que corre la jauría aullando. Ahora aplauden eufóricos, las exclusas del odio se han abierto, el vómito chorrea por las escalinatas del parlamento. Este 17 de junio 2026 triunfó la alianza de la derecha y la extrema derecha, fue aprobada la nueva reglamentación de control de fronteras. Se facilitarán las expulsiones. Queda autorizada la construcción de Centros de Retorno para internar inmigrantes en situación irregular. Pueden ser construidos en países situados fuera de la Unión Europea. Proyectos en Albania, Rwanda, Uganda… ya están en curso. ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! La jauría sigue aplaudiendo…

Josecito se aleja apesadumbrado, Estos hechos me apabullan, los diarios europeos no hablan mucho pero es muy grave, ya cuentan con un decreto oficial del la Unión Europea, se irán envalentonando, el odio fermenta, acumula presión, desgraciadamente la historia europea es prolífica en ejemplos. Ese decreto no nace de un repollo. Acuérdense, fines de noviembre de 2023, un hotel de lujo a borde del lago Lehnitz, cerca de Postdam, una reunión secreta entre activistas neonazis, miembros del partido AFD (Alternativa por la Alemania) y reconocidos empresarios. Un conferencista de extrema derecha diserta sobre la “remigración”, desarrolla el concepto y presenta un plan concreto para organizar el proceso de remigración en Alemania , se trata de expulsar no sólo a inmigrantes en situación irregular , también a extranjeros o hijos de extranjeros que poseen un permiso de residencia o la nacionalidad alemana. Como reguero de pólvora la idea se difundió en la fachosfera europea. 18 de abril 2026 una manifestación multitudinaria por la Remigrazione se realiza en la Piazza del Duomo de Milano con delegaciones de diversos países europeos. Mayo 2026, el “Remigration summit” (Cumbre sobre la remigración) se organiza en Porto Portugal. ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! ¡Send Them Back! Por eso sus elegantes parlamentarios gritaban tan eufóricos este 17 de junio cuando lograron aprobar el decreto en el parlamento de Estrasburgo.

En USA, bajo el reinado de Esquizo I (el Monarca de la corbata roja), ya comenzaron a deshuesar la democracia, plantea demasiados obstáculos para el Capitalismo Digital, sus bases de datos, la Inteligencia Artificial y sabios algoritmos que no pueden detenerse en insignificantes reclamos ciudadanos. Josecito deambula triste por las calles parisinas, murmura reflexiones profundas, parece que Europa también se está yendo al carajo, “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” ¿Se acuerdan? ¡Y pensar que este sueño americano cumplirá en unos días 250 años! ¡Qué lejos estamos de los principios humanistas de ese 4 de julio 1776 en Pennsylvania! Cuando trece estados se declararon soberanos, desconocieron la autoridad de la corona británica y proclamaron la independencia. Así es estimados habitantes del futuro, atravesamos un momento desolador, en USA el Rey Esquizo I y la policía del ICE (Immigration and Customs Enforcement), se transformó en un grupo de choque del poder ejecutivo, salen a cazar inmigrantes como si fuesen liebres, poco importa si son niños, mujeres o ancianos. Acaso no está grabado al pié de la Estatua de la libertad “”¡Dadme a vuestros agotados, a vuestros pobres! Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad” (poema de Emma Lazarus)… Ahora los derechos humanos envejecieron, los ponen bajo respiración artificial. Dime USA dónde vas.

De nuestra América Latina prefiero no hablar, demasiado triste. Se caen los principios elementales. A mi edad tener que aguantar todo esto ¿Si puedo aportar alguna explicación? ¿Qué camino tomar? Prefiero no entrar en razones y quedarme en emociones, les dejo unos versos, tal vez en algo puedan ayudar (extraídos de Fracaso, ed. CICCUS, 2023)

“Todo es camino, andar de hormigas, sendero de tortugas, vuelo de golondrinas, constelación de Orión.

Todo es camino, una idea alcanza para perforar rocas, construir puentes, alcanzar otras orillas.

Todo es movimiento, la Luna en mi copa, el Sol en mis deseos, Venus embriagando Universos.

Para caminar dejar pies en reposo, mapas en punto muerto, el alma a la deriva, que naveguen los puertos.

Para caminar soñar, caminos nacen en el alma, abridles la jaula.

Juntar voces antiguas, canciones de la quebrada, flautas de la montaña, volar.

Vendrán con sus barrenos, sus martillos neumáticos, su dinamita veneno, tus caminos a cerrar.

Se han podrido dogmas hormigón, modelos petrificados, verdades mazapán, construir caminos para otro transitar.

Caminos sin borde para ser flores en el desierto. Caminos sin dirección para el sentido de los pasos.

Caminos aéreos para que aleteen pensamientos. Caminos verticales llevando deseos al cielo.

Caminos en espiral hacia el origen del movimiento

¡Que se abran mil caminos!

Caminos sinceros para atravesar hipocresía. Caminos de alelíes hacia fuentes de la vida.

Caminos blancos desembocando en el mar. Caminos buscando maneras de caminar.

¿Camino de la humanidad? ¿Cómo se salió de quicio? ¿Cómo cambiar el rumbo?

¿Cómo evitar el precipicio?

En todo caso sugiero evitar nuevas guerras, tuvimos demasiadas y aquí estamos. El principal desafío: destornillar la espiral del odio, que comience a girar en sentido contrario.

Inventar un arma nueva, no mortal, arma de claridad.

Un arma para descargar rayos de transparencia en palacios pestilentes, ahí donde preparan pucheros adobados con estafas al dente.

Un arma para terminar con carnavales de hipocresía, que la luz sea, que penetre en cuevas podridas, ahí donde fermentan las grandes mentiras.

Cargar palabras límpidas ¡Disparar!

¡Que la transparencia sea!

En frentes de excluidos, en linyeras de la noche, en inocentes perseguidos

¡Transparencia!

Falsos ídolos, expropiadores de vidas, especuladores de sueños, no soportarán la claridad. Los tragará su propio vacío.

Estas nuestras palabras, aquí quedan, que alguien las recoja algún día “