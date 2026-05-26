Autoras de acá

Aurora Venturini: El reconocimiento editorial a una escritora brillante





Primero hablemos de Aurora y hagamos un pequeño pasaje por su formación e intensa vida. Nació en La Plata en 1921 fué docente, traductora, novelista, ensayista, cuentista y poeta. Se recibió como profesora de filosofía en ciencias de la educación en la Universidad de humanidades y ciencias de La Plata. Sus cuentos, novelas y relatos tuvieron mediana visibilidad en diarios locales; un poemario publicado en 1948 obtuvo un premio de manos de Jorge Luis Borges. Fué asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, trabajo junto a ella y se nutrió de historias que formarian parte de sus novelas. Después del golpe del 55 llegó el exilio y ya radicada en Francia continuó con estudios de Psicología en la Universidad de París. En su estadía allí, forjó gran amistad con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y Juliette Greco entre otros.

En su obra utilizó vivencias cercanas o personales, encarnó en ellas y desafió los mandatos sociales. Describió en sus personajes el rechazo, la incomprensión que recibió de su propia familia. “Escribo para olvidar”, decía Aurora, algo que podemos inferir claramente en su literatura. Tradujo piezas de gran valor literario y recibió la condecoración de la Cruz de Hierro otorgada por el gobierno francés. A su regreso a la Argentina en 1974, la escritora formó estudiantes en la Universidad de Filosofía de Berazategui. A pesar de haber recibido numerosos premios, las publicaciones -que ella misma sostenía económicamente- no tenían la difusión ni la llegada que deseaba. Su labor durante el gobierno peronista la volvía indeseable para muchas editoriales; pero aún así continuó escribiendo, profundizando en sus textos una mirada critica y audaz; componiendo personajes con deformidades y satirizando la falsa moral de la sociedad en la que vivía.

En el año 2007 bajo el seudónimo de Beatriz Portinari, presentó a concurso su novela “Las primas”; ganando el concurso a la nueva novela del diario Página 12. En el jurado que la evaluó se encontraban autores consagrados como Mariana Enriquez, Liliana Viola, Juan Forn o Guillermo Saccomano. Debido a lo disruptivo y original de su escritura, discutieron por horas si debían o no darle este premio. Fantaseaban con la idea de que la autora podría ser algún estudiante “snob” con deseos de burlarse de ellos o inclusive alguien ya consagrado que los estaba poniendo a prueba. Pero Aurora Venturini los cautivó y fué seleccionada con el primer premio. Con más de 30 publicaciones gestionadas de manera independiente e infinidad de premios, por fín logró el reconocimiento de sus pares y el más esperado, el de los lectores. En el año 2009 su novela se editó en España y al año siguiente fué reconocida como mejor obra narrativa en habla Castellana por la editorial Caballo de Troya. Desde ese momento todo cambio para la autora.

La novela “ Las primas” está ambientada en la década del 40 y relata las vivencias de una familia disfuncional; integrada solo por mujeres con un padre ausente. Yuna, es una preadolescente con trastornos del habla, en primera persona nos describe la vida diaria con su familia, una madre rigurosa e ignorante, una tía autoritaria, su hermana y primas, todas con discapacidades físicas o mentales. Indaga en la sexualidad de los personajes, nos sumerge en un lugar incómodo, sin conmiseración, con ironía y humor negro. La autora refleja la candidez y la dificultad de la palabra de la protagonista, se fusiona con ella buscando en la escritura y las bellas artes el salvoconducto de ese mundo que la condenaba al olvido. “Yuna soy yo” solía decir la autora.

Aurora falleció en el año 2015 a los 92 años. Algunas de sus novelas poemas y ensayos fueron reeditados. Una escritora tenaz, divertida, excéntrica, que logró la visibilidad que anhelaba a sus jóvenes 85 años.