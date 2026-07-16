Samanta Schewblin – Escritoras de acá

La distancia del rescate

En un confuso delirio una mujer que agoniza habla con un niño que la increpa. ¿Dónde nacen los gusanos? Amanda y su hija Nina, están de vacaciones en un campo. La niña se aleja jugando hacia la pileta. ¿Será adecuada la distancia que las separa para salvarla ante algún peligro? Carola está en un lote cercano, un pequeño la acompaña, David ya no actúa como su hijo, algo que la asusta y la perturba.

Una historia que gira en torno a dos madres con formas disímiles de crianza que, a pesar de ello, generan un vínculo estrecho entre ellas. Como telón de fondo un paraje rural argentino, un sitio aparentemente benévolo que se transforma en una trampa. Los agroquímicos y su toxicidad, las leyes que avalan su uso a pesar de las prohibiciones a nivel mundial y un sistema cómplice que enferma, deforma y mata sin consecuencias.

Distancia de rescate, novela.

Un thriller psicológico de Samanta Schweblin, la escritora argentina nos sumerge en un relato con imágenes surrealistas y místicas, en las que las prácticas rituales y el curanderismo juegan un importante rol. La historia es abordada con pinceladas pequeñas, con sigilo, nos mantiene expectantes y va dejando mínimos rastros que debemos conectar. Dos mujeres cuidando, realizando sus tareas diarias, vigilando el entorno, tratando de entender el mundo hostil que las rodea intentando que eso no afecte la seguridad de sus pequeños. Dos seres distintos que empatizan a pesar de sus diferencias y se ven envueltos en destinos similares. Una novela de denuncia, una postal de aquello que no queremos ver. ¿Y a vos? ¿Qué distancia de rescate, te separa de esta realidad? (Mariana Bellocchio)