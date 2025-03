// Nadie se atreva, a tocar a mi vieja

De cómo una canción escrita, en principio, para el programa de Tato Bores, se convirtió en el mayor éxito popular de Pappo, el icónico ídolo del rock nacional. Mario Bellocchio

El 25 de febrero se cumplieron 20 años del accidente que le costó la vida en momentos en que su canción cobra nueva vigencia en el duro trance actual de los jubilados.

Pappo era de marzo de 1950, en los tiempos en que todavía iba la partera a las casas y, si el parto venía normal, el pibe –o la piba– nacía ahí. El 10 de marzo, en la casa paterna (Artigas 1917) de un laburante metalúrgico y una poeta y escritora, daba sus primeros berridos Norberto Aníbal Napolitano (Buenos Aires, 10 de marzo de 1950-Luján, Buenos Aires, 25 de febrero de 2005).

Músico, guitarrista, cantante, compositor y actor argentino fue una de las figuras más influyentes de nuestra música popular, además de ser uno de los precursores del llamado “Rock nacional”. Cuando él se animó con el blues, el heavy metal y el hard rock era toda una novedad que en nuestro país un músico argentino incursionara en esos géneros.

Llegó a ser considerado por nuestros músicos, el público y la prensa especializada, el mejor guitarrista de la historia del rock de la Argentina, mientras que personalidades mundiales como B. B. King* lo citaban como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.?

“Nappo”, por su apellido, se fue estilizando hasta llegar al “Pappo” que lo marcaría por siempre aunque, frecuentemente, surgía de los conocedores de sus habilidades de ejecutante el “Carpo” que daba cuenta de la destreza y movilidad de esos huesos de su mano.

B. B. King, a quien lo unía una admirativa amistad, lo llamaba “The Cheeseman”, debido a un regalo hecho por Pappo al guitarrista norteamericano, consistente en un queso argentino y un vino tinto, que tanto disfrutaba el negro “Rey del Blues?”.

Fue integrante de importantes grupos de rock argentino como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Carlos Bisso y su Conexión Nº 5, Pappo y Hoy no es Hoy y Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Además fundó el legendario grupo musical de blues rock, Pappo’s Blues, el grupo de hard rock Aeroblus en la década de 1970, y el histórico grupo musical de heavy metal Riff en la década de 1980. También fundó un grupo en Estados Unidos llamado The Widowmakers.

Además se destacó como solista. Produjo títulos como Blues Local, Buscando un amor y uno de los discos más icónicos del rock nacional, Pappo & Amigos.

En la primaria, desde allí nomás, recibió algunas nociones básicas de música que lo llevarían a vincularse con el instrumento que lo haría famoso: la guitarra. Y Little Richard, a quien escuchó en un programa radial, lo impulsaría definitivamente en su elección rockera. Fue en ese momento que se compró su primera guitarra eléctrica.?

En la revista Canta Rock de 1984 relataba: “Lo que me impulsó a tocar fue la viola de un vecino. Fue la primera eléctrica que tuve en mis manos. Se la robé, y le prometí que se la iba a pagar y después me mudé a otro barrio, y nunca más me vio”.

La casa paterna no era demasiado espaciosa y en su adolescencia dormía en una habitación con su abuela y hermana; el mismo espacio servía de sala de música en donde había un piano, ya que su hermana era profesora y concertista. O sea que el “rockero” abrevó, desde muy temprana edad, en Schubert, Liszt, Beethoven, Stravinsky y Bach, una sólida base.

“Si a tu hijo que es adolescente y no quiere estudiar, vos le querés hacer un curso forzado para que la música se introduzca en su mente, capaz que te sale más de cien mil dólares, y a mí me salió prácticamente gratis porque la sala de música estaba en el dormitorio.”

En julio de 1989 llega Menem al poder y comienzan una serie de padecimientos de los jubilados cuyos haberes mínimos eran una miseria y propiciaban el nacimiento de personajes como Norma Plá (“Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero.” Norma Plá, 1992).

Esos años coincidieron con un bajón de Pappo que debió regresar de EEUU para ayudar a su familia en dificultades y abandonar su banda norteamericana Widowmakers.

Dadas las circunstancias editó por el sello Radio Trípoli Blues Local. Aunque confusamente Blues Local haya sido presentado como “Pappo’s Blues Local”, es considerado un álbum solista. Este trabajo contiene una versión de la famosa canción “Casa con diez pinos”, compuesta por Javier Martínez de Manal, y “Mi vieja”, una composición de Eduardo Frigerio y Sebastián Borensztein grabada para el programa de humor político de Tato Bores que, inesperadamente, se convertiría en el primer éxito comercial del “Carpo” como solista a pesar de algunas controversias con su inclusión en el álbum.

?Mi Vieja

Canción de Pappo’s Blues ? 1992

Mi mamá todas las mañanas / con el café me viene a despertar

/ me trae el desayuno a la cama / (coro) no existe nadie como su mamá / no existe nadie como mi mamá

// Mi vieja es una jubilada / toda su vida laburó sin parar / (coro) toda su vida / toda su vida

/ (coro) toda su vida laburó sin parar / toda su vida laburó sin parar

// Nadie se atreva, a tocar a mi vieja / porque mi vieja, es lo más grande que hay

//. Mi vieja va a plaza con pancartas / con las pancartas que yo mismo le armé / ella protesta porque ya está harta

/ (coro) de que la afanen una y otra vez / de que la afanen una y otra vez.

/ En una de las manifestaciones / vino la cana y se la quiso llevar / por reclamar lo que le corresponde

/ (coro) ¡Se vuelve loco, los quiere matar! / ¡Me vuelvo loco, los quiero matar!!

/ Nadie se atreva, a tocar a mi vieja / porque mi vieja, es lo más grande que hay

/ Nadie se atreva, a tocar a mi vieja / porque mi vieja, es lo más grande que hay.

Compuesta por: Eduardo Emilio Frigerio / Federico Ivan Wyszogrod / Sebastián Borensztein.

El trágico final

Pappo falleció el 25 de febrero de 2005 en la localidad bonaerense de Jáuregui, partido de Luján. El relato policial señala que el guitarrista, tras haber cenado en un restaurante, viajaba en su moto Harley Davidson seguido por otra moto en la que iban su hijo Luciano y su nuera. Al llegar al paraje Estancia La Blanqueada cerca del barrio Lomas de San Antonio, en ruta provincial 5, hoy colectora norte, ambos vehículos se rozaron haciendo que Pappo perdiera el control, cayendo al pavimento y siendo arrollado por un Renault Clio que se dirigía en sentido contrario, provocándole la muerte. En el lugar, se levanta un monolito con una guitarra de bronce en su homenaje.

Sus restos fueron despedidos al día siguiente en el panteón de músicos de SADAIC, en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires por sus seres queridos y por una multitud de fanáticos que no cesó de corear sus canciones y su nombre. Allí permaneció dos años, hasta que fue cremado y sus cenizas depositadas en la plaza Roque Sáenz Peña, debajo de un monumento, obra de la escultora Virginia Caramés, levantado en la esquina de la avenida Juan B. Justo y Andrés Lamas. ?

(*) Riley Ben King, más conocido como B. B. King, fue un músico, cantante, guitarrista y compositor estadounidense, ampliamente considerado como uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo de “Rey del Blues”.

