Power strip-tease: El poder al desnudo

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Por José Muchnik. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Febrero 2025

Toro Dorado, Míster X…, sátrapas varios, corretean con desparpajo echando espuma por el hocico. Terminados los tiempos en que envolvían pescado podrido en papel regalo, ahora sirven los chinchulines crudos, agresividad y crueldad se hicieron tendencia. A cuanto bicho se oponga métanle poronga, ordena Golden Bull. Ya no necesitan garruchas, aplastacabezas o picanas para torturar herejes, los descuartizan en las redes, ejércitos de trolls adiestrados para ejecutar desobedientes, capitalismo monárquico. Súper Mister X, a la cabeza del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) organiza un golpe de estado digital, prioridad: echar decenas de miles de funcionarios del gobierno federal, no cualquier funcionario, de preferencia aquellos que trabajan en protección del medio ambiente, cultura, equidad, inclusión…, un desguace ideológico de la administración federal. No hay disfraces ni vaselina, el poder ataca a rostro descubierto, con su verdad, cruda, vuelta y vuelta, saignante como les gusta en Francia, verdad roja, sanguinolenta, sin tapujos…. Violan leyes y ciudadanos a la vista del público, la crueldad se come caliente, no dejar que se enfríe. Ahora vemos bien que Peluca tiene buenos maestros, claro que una cosa es la moto sierra en el cono sur y otra en la gran potencia del norte, otra dimensión otras consecuencias.

Así es estimados habitantes del futuro estamos viviendo momentos confusos, provocan mareo. La entrevista de ayer, veintisiete de febrero dos mil veinticinco, en la oficina oval de la Casa Blanca, entre el monarca del norte y el presidente de Ucrania, fue de ontología. Lo basureó delante de todas las cámaras del mundo. Telón de fondo los yacimientos de tierras raras ucranianos. Basta de insultar al zar de todas las Rusias, ahora es nuestro amigo, juntos haremos cosas maravillosas. Finalmente me resigné y busqué de que se tratan esas tierras raras, les dejo una referencia, https://www.france24.com/es/programas/medio-ambiente/20250228-cu%C3%A1les-son-las-tierras-raras-que-tiene-ucrania-y-que-estados-unidos-tanto-desea

Una vez más volvemos al lenguaje y su rol fundamental en la construcción de nuestras representaciones, en la comprensión de un mundo que cambia a gran velocidad. Comprobé que las llamadas “tierras raras” no son tan raras, que se entendería mucho mejor si las llamaran “tierras estratégicas”, pues eso son, un recurso escaso en disputa. Según la variedad pueden contener uranio, titanio, litio, grafito… Elementos que conocen un crecimiento exponencial de la demanda, indispensables, entre otras cosas, para la industria aeroespacial, fabricación de baterías, computadoras, micro procesadores, reactores nucleares, motores eléctricos… Me enteré también que 70 % de las explotaciones mundiales de tierras raras son Chinas. Estás llevando la de perder, insistía Toro Dorado a Volodimir, más vale que firmes un acuerdo de paz ahora, antes de perderlo todo y quedarte sin país, no te olvides de firmar la cesión de los derechos a vida para la explotación de las “tierras raras”. Además debes ser respetuoso y agradecer lo que estamos haciendo por ti. Comprobamos, una vez más, que un hecho puntual puede ayudar a esclarecer las cosas en una escala mucho más amplia. Como consecuencia de la crisis medioambiental surgieron modelos de “transición energética”, que necesitan nuevas materias primas, que paradójicamente agudizan la crisis medioambiental que pretendían combatir. Ahora entendemos mejor por qué se reaviva el apetito por la apropiación de los recursos naturales (minerales, aguas, tierras… ¿Imperialismo? ¿Dijeron imperialismo? Sí, pero con modalidades diferentes, propias a la era digital en la que vivimos.

De niño me enseñaron la santa trinidad: a) libre mercado, b) democracia, c) libertades individuales y derechos humanos. Sólo a condición de respetar esos principios el capitalismo podía crecer fuerte y saludable.” y sin embargo ¡ay!, mirá lo que quedó”. Así es estimados habitantes del futuro, estamos mareados, más que mareados, todo fue muy rápido, se veía venir pero nadie imaginaba a qué velocidad. Si digo que los USA se están transformando en una Dictadura de nuevo tipo, me dirán “Josecito siempre exagerando” y tendrán razón, pero prefiero exagerar pues hacia eso están yendo. La santa trinidad cambió, ahora está constituida por: a) Poder financiero concentrado, b) nuevas tecnologías asociadas a dicho poder, c) Control / manipulación digital de la población. ¿Alguien puede sostener que existe el libre mercado, luego de la serie de tasas aduaneras, impuestas por Golden Bull? Nunca fue libre, pero ahora se ve más nítido que el “mercado” es un ruedo de confrontación resultante de relaciones de poder.

Lo que también queda más claro, es la asociación íntima entre los gigantes de las nuevas tecnologías (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Open AI, X, Paypal…) Y el movimiento MAGA (Made América Great Again). Gracias Toro Dorado por clarificar las cosas. Al día siguiente de su coronación anunciaba con gran pompa el proyecto Stargate de Inteligencia Artificial, con la participación de Oracle (especialista del cloud), Open AI (creador de ChatGPT) y el conglomerado nipón Soft Bank, que será un proyecto faro, con una inversión inicial de quinientos millares de dólares, o sea 500.000.000.000 U$S ¡Sí señores!, leyeron bien, un cinco seguido de once ceros. Todo indica que la revolución de la IA está en marcha, como sucedió con la introducción de las computadoras, internet o la telefonía móvil, pocos serán los dominios que escapen a su impacto, se estima que desaparecerán 40% de los empleos actuales. ¿En qué consiste la IA? Es difícil hacerse una idea, una vez más la manipulación del lenguaje no ayuda. En mi modesta opinión no se trata de “inteligencia”, la capacidad del “intelecto” humano de entender, aprender, discernir, razonar. De lo que se trata es de grandes centros de datos con miles de computadoras, con capacidad de procesar la información y responder a las solicitaciones.

No soy experto en la materia pero dos puntos merecen ser clarificados: a) la explotación del trabajo humano para alimentar los centros de la llamada “inteligencia artificial, b) las consecuencias medioambientales de esta tecnología. Existen decenas de miles de personas en países a salarios bajos que etiquetan datos, para alimentar y entrenar el sistema de IA. Trabajan a destajo, llegan a ganar uno a dos dólares la hora, no poseen ninguna protección social ni seguro médico. Vean este video https://www.youtube.com/watch?v=hw7kVyxaPD0

En cuanto al impacto ambiental digamos de manera resumida que la IA necesita una gran cantidad de agua para enfriar el sistema, una consulta con Chat GPT consume diez veces más electricidad que con Google, la huella carbono es considerable, la fabricación de las computadoras requiere 800 kg de materia prima por computadora. Les dejo las referencias para consultar https://observatorio.tec.mx/el-costo-ambiental-de-la-ia/

Y ahí vamos estimados habitantes del futuro, no sé dónde vamos pero seguimos yendo, a mí esto me huele muy mal, con esos brujos monarcas en la Casa Blanca, me huele muy mal. Algunos prefieren ver esto como el canto del cisne, la crisis de USA en un mundo multipolar. Y si así fuera ¿Después qué? ¿Qué alternativa proponen el oso ruso o el panda Chino? Por ahora la Santa Trinidad constituida por el poder financiero, el poder tecnológico y el poder de los medios, parece firme, independientemente de la nacionalidad y el barniz político que la cubra. ¿América first? Ya vivimos los nacionalismos estrechos, si todo el mundo quiere ser first será inevitable: guerra al horizonte. Disculpen, como ven estoy un poco desconcertado, con tantos cambios no es para menos. Me pregunto, sé que me tratarán de poeta delirante, me pregunto igual ¿Sería muy descabellado proponer hermandad first? ¿Solidaridad first? ¿Tierra y medioambiente first? … Basta Josecito, que el horno no está pa’bollos.