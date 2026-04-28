El estado según Sheinbaum Pardo

“El Estado tiene un papel que cumplir y es la defensa y la garantía de los derechos y, además, la conducción de un papel estratégico que se debe jugar, manteniendo la defensa también del mercado y de la propiedad privada, porque no se está en contra de ello, pero con una visión distinta.” (*).





La jefa de estado mexicana iniciaba así su discurso en la Conferencia del Pueblo del 2 de Enero del corriente año. Fundamentaba sus palabras agregando: “México ya vivió muchos años de neoliberalismo, que a lo que llevó fue a más pobreza y más desigualdad, y no fortaleció los derechos del Pueblo, sino, todo lo contrario, dejó a los jóvenes abandonados, a que no tuvieran ni escuela, ni trabajo.”

La mandataria subrayó que, más allá de las cifras macroeconómicas, la “diferencia mayor” radica en el bienestar del pueblo. Y sostuvo que su administración defiende las libertades vinculándolas con la justicia social, a diferencia de las políticas de derecha que se centran únicamente en la libertad de mercado… “nosotros defendemos la libertad, todas las libertades: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de comunicación, pero trabajamos por el bienestar del Pueblo.”

La presidenta había comenzado su exposición refiriéndose a la información monetaria del momento en la que el peso mexicano y el colombiano se revalorizaban frente al dólar y, sobre todo, frente a la moneda argentina. El peso colombiano había tenido, a comienzo de año un avance del 14.3% y el peso mexicano un 13.8%, posicionándose como las monedas con mayor apreciación en la región. Cifras que contrastaban con el peso argentino, que había registrado un retroceso del -40.8%.

Lo importante, refería la presidenta, no era la noticia macroeconómica en sí, sino que la principal diferencia radica en el bienestar social que promueve su gobierno.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que la fortaleza del peso mexicano es una muestra de la confianza y certidumbre en la economía nacional. Desmintió la idea de que los gobiernos progresistas provocan devaluaciones, resaltando que la estabilidad de la moneda refleja el respaldo de los mercados y de la sociedad al modelo económico vigente.

En las democracias contemporáneas, el Estado cumple un rol central como garante de derechos y promotor del bienestar social. No puede limitarse únicamente a regular el mercado o proteger a la propiedad privada, sino que debe asumir su responsabilidad de asegurar la justicia social, la equidad y la inclusión, además de defender libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión, vinculándolas con la mejora de las condiciones de vida de la población.

Este enfoque implica que el Estado debe intervenir estratégicamente para corregir desigualdades, apoyar a los sectores más vulnerables y orientar el desarrollo económico hacia objetivos que beneficien a la comunidad. Así, la función estatal en las democracias modernas debería caracterizarse por la búsqueda de un equilibrio entre la garantía de libertades individuales y la promoción del bienestar colectivo.

Nadie puede tener la libertad de cruzar con el semáforo en rojo, por ejemplo. Estaría infringiendo elementales normas legales de convivencia aunque nuestro presidente lo sugiera con su burdo calificativo de la libertad (¡Carajo!).

Al Estado le compete la función de preservar su propia pureza. Liberarlo de “castas”, “ñoquis” y abusadores de distinta calaña que, con la anuencia del poder, abusen del generoso tesoro de sus arcas. Hoy Adorni constituye el más claro ejemplo del aserto.

El equilibrio de la balanza comercial no se logra a través de otro estado: el estado calamitoso de las rutas nacionales por carencia total de obra pública de mantenimiento. Una tarea que desempeñaba el Estado a fin de asegurar la intercomunicación y la provisión nacionales, abandonadas en nombre del ahorro de recursos (¡no hay plata!), un ahorro que se desvió, pues nunca se acumuló, lo prueban las arcas del Banco Central con saldo negativo que se sigue incrementando.

Ahora bien, en democracia, no se puede proclamar dinamitar el Banco Central y, bajo el eslogan de “no hay plata” y el pretexto de “la casta”, desentenderse de la educación, la salud, la obra pública, los jubilados… (y siguen las firmas hasta el infinito). Y, sobre todo, sostener que el propio e imprescindible Estado es la lacra que nos coarta “la libertad” y pretender eliminarlo privatizando todas sus pertenencias ¡Hasta las estratégicas!

(*). La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en la ConferenciaDelPueblo ?? 2/1/2026