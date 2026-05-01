1º de Mayo: ¿Por qué se conmemora?





El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que rinde tributo a los “Mártires de Chicago”. En 1886, obreros en EE. UU. iniciaron una huelga histórica bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio”. La represión culminó en la Revuelta de Haymarket y la ejecución de líderes sindicales. Hoy, esta jornada es un símbolo global de la lucha por derechos laborales, justicia social y condiciones dignas frente a la explotación en todo el mundo. Aquí, una recopilación de notas y extractos que conmemoran y dan contexto a porque cada 1ero de Mayo conmemoramos el día del trabajador.

La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el “Día del Trabajador”.

El 1° de … En la actualidad, muchos países rememoran el 1º de mayo como el origen del movimiento obrero moderno.

30 abr. 2012 – El 1º de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores es la fiesta del movimiento obrero mundial. Aunque en la actualidad transcurre como un día festivo en miles de ciudades del mundo, su pasado es bastante sangriento.

Las ultimas palabras de los Mártires de Chicago, los artífices del 1º de Mayo

Autor: Luís Torrent

El 1º de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores (o para ser neutros en género, de la “Clase Trabajadora”). La jornada del 1º de Mayo reivindica y homenajea a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas. Los hechos tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1º de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket.

A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.

Tal y como indican desde la CNT de Madrid el 3 de mayo, el crecimiento de la huelga era “alarmante”. En el movimiento participaban más de 340.000 trabajadores por todo el país, 190.000 de ellos en huelga. Solo en Chicago, 80.000 hacían huelga. En este momento candente, el periódico anarquista Arbeiter Zeitung hizo un llamamiento a la lucha armada, como siempre lo había hecho, salvo que ahora tenía un claro tono de urgencia:

“La sangre se ha vertido. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no ha estado entrenándose en vano. A lo largo de la historia el origen de la propiedad privada ha sido la violencia. La guerra de clases ha llegado… En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazos lloran por marido y padre. En el palacio hacen brindis, con copas llenas de vino costoso, por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados: anímense esclavos y tumben el sistema de latrocinio.”

Los mártires de Chicago

El 1º de Mayo empezaron una serie de protestas en Chicago (donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país) se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada laboral de ocho horas. El 4 de mayo de 1886 se convirtió en el punto álgido de las protestas. Durante una manifestación pacífica una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta.

El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores; acribillaron a ocho trabajadores polacos y un alemán por violar la ley marcial. En Chicago, se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo el equipo de imprenta del Arbeiter Zeitung y la policía detuvo a 8 anarquistas: George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe y August Spies. Todos eran miembros de la IWPA (Asociación Internacional del Pueblo Trabajador), asociación de corte –de lo que años después se denominaría como– anarcosindicalista.

Esto desembocó en un juicio, años después calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado, hacia ocho trabajadores anarquistas y anarcocomunistas, donde cinco de ellos fueron condenados a muerte (uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado) y tres fueron recluidos. Fueron denominados Mártires de Chicago por el movimiento obrero.

Las últimas palabras de los Mártires de Chicago

Michael Schwab

Hablaré poco, y seguramente no despegaría los labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarrollar. Lo que aquí se ha procesado es la anarquía, y la anarquía es una doctrina hostil opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la riqueza. Ustedes y sólo ustedes son los agitadores y los conspiradores.

Adolf Fischer

Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno… pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: dispongan de mi vida.

Albert Parsons

El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual sólo vive por medio de la represión, y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien: mátenme.

Hessois Auguste Spies

Honorable juez, mi defensa es su propia acusación, mis pretendidos crímenes son su historia. […] Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois ocho hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia.

Louis Lingg

No, no es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos: nos condenan a muerte por la anarquía, y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecio, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme!

(Original: TvPTS El canal de la izquierda)

Ciudad rebelde y proletaria. En Rosario, desde 1890, nunca se dejó de conmemorar el 1º de mayo. Se lo hizo en las calles, plazas, cines, teatros, escuelas, colegios. En la clandestinidad o en forma festiva, violenta o pacífica, legal o ilegal, oficialmente o en la oposición. Con actos, marchas, obras de teatro, conferencias…

En Argentina, como en cientos de ciudades de Europa y EE. UU., la clase obrera participó de las manifestaciones del 1° de Mayo de 1890 sumándose al reclamo por las 8 hs de trabajo.

30 abr. 2012 – Introducción. En la Argentina desde 1890 a la actualidad nunca se dejó de conmemorar el 1º de mayo. Se lo hizo en las calles, sindicatos, plazas, cines, teatros, escuelas, colegios, en la clandestinidad o en forma festiva, violenta o pacífica, legal o ilegal, oficialmente o en la oposición; con actos, marchas.

1º may. 2014 – Se trata del primer acto de un 1º de Mayo para honrar a los Mártires de Chicago en el Prado Español y la masacre de Plaza Lorea. Siguiendo los lineamientos de la Internacional Socialista, el 1º de mayo de 1890 se realizaron actos en el Prado Español de Buenos Aires, en Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy…

(*) La Masacre de Plaza Lorea, ocurrida el 1º de mayo de 1909 en Buenos Aires, fue el resultado de la violenta represión policial contra una manifestación obrera anarquista organizada por la FORA. El coronel Ramón Falcón ordenó disparar con munición de guerra contra los manifestantes, resultando decenas de obreros muertos y un número no determinado de heridos, desencadenando una huelga general conocida como la “Semana Roja”.