A fin de agosto de 2019, el “Nene” Sanfilippo accedió a una entrevista con Desde Boedo





¿Cómo se empezó a formar aquel campeón del ‘59?

“Un par de años antes, en el ‘57, comenzaron a venir muchachos del interior. En aquel tiempo era inusual que vinieron muchachos de Catamarca, de Tucumán, una política de búsqueda de valores del interior que a San Lorenzo le salió bien.

Recuerdo a un flaquito que nos causaba gracia verlo en los entrenamientos, de flaco que era. Pero después la empezó a manejar con una precisión que llamaba la atención: siempre te la devolvía justa. (se refería a Omar Higinio García).

En los amistosos se comenzaron a destacar, Facundo, que tenía un cañón en la gamba, producto de las inferiores del club, Ruiz un armador de gran clase y Boggio, por la otra punta.

Nunca lo dije antes, pero nosotros teníamos un poder efectivo tremendo pero no teníamos una buena defensa. Nos hacían dos goles y teníamos que hacer 3 o 4 para ganar ¡Y los hacíamos! Cuando apareció Schiro, cambió un poco la cosa.

Un día le reclamé a Barreiro: ¿Por qué no le decís al flaco Reynoso que marque un poco más?, un tipo de calidad, pero que no tenía marca… ¿Y por qué todas me las pasan a mí? Y se metió Facundo: “porque si te la damos a vos en el área, seguro que es gol”. Y me tuve que callar. Yo era era cortito con un para de gambas fuertes. Si la dominaba en el área, iba adentro. Era medio “vidente”, veía las jugadas antes que los demás.”

José Francisco Sanfilippo falleció el jueves 4 de junio, a los 91 años.

El “Nene” –apelativo nacido del aliento de su padre en los primeros partidos del Ciclón: ¡Dale, Nene, dale!– estableció varios récords como goleador con 205 goles en su paso por San Lorenzo. Luego se mudó a Boca, a Nacional de Montevideo y a varios clubes de Brasil, pero su sangre azulgrana lo depositó nuevamente en Boedo, en el Gasómetro de Avenida La Plata –una de sus más grandes pasiones– del que compró algunos tablones del lapacho original y se fabricó una pequeña tribunita en su quinta. De aquella participación, en 1972, quedaron para su contabilidad 8 goles más para la copa de ese año.

Los “cuervos” no podemos olvidar sus –y nuestros– años de gloria. Entre 1958 y 1961, durante cuatro años consecutivos, fue el máximo goleador del fútbol argentino. Su mejor temporada fue en 1960, con 34 goles en 40 partidos. Recuerdo a Fioravanti –destacado narrador de aquella época– interrumpiendo su relato desde otro estadio para anunciar: “Hay gol de San Lorenzo ¿Adivinen quién lo hizo?”

Después de su retiro vinieron años de controvertida participación como comentarista deportivo y postulaciones políticas –la cara oculta de la luna– que le dieron más disgustos que satisfacciones. Nosotros elegimos recordarlo como el implacable goleador que fue, pese a su escasa estatura (1,67m.)

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones”. Así lo despidió San Lorenzo en las redes sociales y nosotros adherimos a tan acertada manera de destacar su partida.