Crónicas poemáticas

Sebastián Jorgi

Ediciones EL Mono Armado – 2025

Poemario que da cuenta líricamente del recorrido/ recuerdos de una época, de una geografía, porteña en general, con sus personajes y sitios.

El autor muestra la liturgia vivida en esos años, los 60, 70, 80. Una bohemia que tiene el entusiasmo de los encuentros en bares y cafés donde la escritura, la reflexión, la mirada sobre las cosas era lo que importaba, en caminatas eternas por Sarandí, Alejandra/ recordándote fuimos a morfar/ un puchero en aquella fonda frente al hospital Perón… Así se recordaba a Pizarnik.

Escritores como Bignozzi, Giannuzzi, Esther de Izaguirre, Calvetti ponían sus textos arriba de las mesas.

El Sorocabana Café, Gildo en Almagro, La Paz, el Foro, eran escenarios donde ocurrían los rituales, ¿no sabías? cerraron El Foro/ a Lumumba se lo llevó la grúa/ Tejada anda a las puteadas/ Vanasco escribe Ella en general/ Squeo y Martini me esperan en San Telmo.

Recorrido jadeante para no perderse nada, para retener voces y miradas, Franz Fanon, La noche de los bastones largos del 66, las empanadas fritas de Guerrin, “el poeta comprometido”, el amor, mujer que a veces se evanece, pero otras llegan con un bellísimo collar de perlas/ con un long play de canciones de amor.

El Cruce, son, en realidad, muchos cruces, memoria audaz que retuvo historias, conversaciones y pasajes de la historia nacional, el asombro y la experiencia.

Caminos de la bohemia de esa juventud eufórica por ser cómplice de los acontecimientos, dicen que llegará de Jujuy Néstor Groppa/ seguro con un almanaque nuevo de notas/ portando bonhomía y noticias del NOA/ de parados en la barra de café Ouro Preto/ tardecita del Lorraine y cafetear en La Paz/ todo esto junto.

Un bello texto, ágil, ingenioso, con la nostalgia necesaria para preservar los recuerdos y compartirlos. sebastianjorgi@hotmail.com (Liliana Corredera).