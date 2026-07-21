Piana, nuestro genio musical





El flaco va por el segundo café. Llega Daniel, se sienta frente a él y le dice: “lindo mes a pesar del frío” …

–¿Lindo por qué?

–Por el aniversario.

–Por los aniversarios, dirás. Hay más de uno.

–Es cierto. El 9 de Julio, el Día del Barrio y la vuelta a Boedo.

–Hay uno más…

–¿Cuál? Seguro que venís con algo del tango. Parece que no sabés hablar de otra cosa. A ver, a ver, ¿qué tenés ahora en esa libretita?

–En la libreta y en la cabeza… En julio murieron los dos pianistas más grandes de la historia.

–Dale, dale… Desarrollá el delirio.

–Los entendidos en música clásica suelen hablar de Beethoven, de Chopin y de muchos otros. Pero la mayoría coincide en que el número uno es Johan Sebastian Bach, que murió un 28 de julio.

–¿Y?

–Que el segundo nombre de Bach es Sebastián.

–¿Y?

–Que el único que lo emparda es otro Sebastián. Y es de Boedo.

–¡Estás del tomate! ¿Quién?

–Piana, hermano, ¡Piana!, que partió el 17 de julio de 1974.

–Pará, pará. Aparte del nombre ¿qué tiene que ver con el otro?

–Mirá. Antes que nada, tenés que tener en cuenta la influencia de Bach en los músicos del tango.

–No creo que sean muchos. Deben alcanzar los dedos de una mano.

–¿Querés cinco al hilo?

–Sí.

–Una delantera completa. Horacio Salgán, Osmar Maderna, Osvaldo Pugliese, Rodolfo Mederos y Eduardo Rovira. ¿Querés más?

–Y, ya que estamos…

–Uno especial. Con declaración y todo. Piazzolla contó que cuando tenía trece años, escuchaba a un vecino practicar el piano durante horas. “Me hipnotizaba, dijo; después supe que era una pieza de Bach”. Y agregó: “Si yo hago una fuga a la manera de Bach, siempre va a estar tanguificada”. Basta escuchar esa influencia en obras como “Fuga y Misterio”, “Las cuatro estaciones”, la “Suite troileana”…

–Muy bueno, muy bueno… ¡Qué grande ese Bach! ¿Y Piana, qué pasa?

–¡Qué es otro grande!

–¿No será mucho, Dani querido?

–Prestá atención. Te va a venir bien conocerlo un poco. El padre de Piana era peluquero, pero muy aficionado a tocar la guitarra y el mandolín. El hombre frecuentaba mucho el ambiente tanguero y trataba con figuras de aquella época. Mandó al pibe a estudiar con grandes maestros y a los 17 años, ese chico flaquito y puro talento, debutó en un cine de barrio tocando valsecitos y fragmentos de piezas clásicas.

–¿Y eran del barrio?

–Eran de pleno Almagro… Del pasaje Bogado, y andaban siempre por estas calles mezclados con la gente del tango de Boedo.

Y en el ’26 se produjo el gran encuentro: Piana conoció a Manzi. Y formaron la dupla extraordinaria. Juntos crearon la milonga porteña con una serie de títulos antológicos.

–Claro… Milonga Sentimental…

–Y Pena mulata, Papá Baltasar. Milonga del 900, Milonga de los Fortines, Carnavalera…

–Puras milongas…

–Pero qué decís. En esta libretita que tanto criticás también hay candombes, valses y, obviamente, tangos con Manzi: Viejo Ciego, De barro, El pescante… Pero también compuso milongas con otros autores. Por ejemplo, con León Benarós compuso la música de La morocha, Soy todo tuyo, Guitarra de Echeverría, Milonga del Lecherito, Buenos Aires, tres mil… Y si no te alcanza para tomar dimensión de su nivel, enterate de que musicalizó Borges: Milonga del Muerto y Milonga del infiel…

–Epa, epa…Epa, epa…

–Y ahora sigo… Hasta que te atragantes y te convenzas. Con Cátulo compuso Tinta roja, Arrabalera, Caserón de tejas; Con González Castillo: Silbando, Bandoneón, Sobre el pucho…

–¡Basta, por favor!

–Ahora te la aguantás… Hizo música para películas y obras de tipo clásico como “Misa de Gloria” y escenas de ballet para orquesta sinfónica. Fue también profesor del Conservatorio Municipal Manuel de Falla y dio clases en el Colegio Pio IX, donde formó una orquesta con los alumnos…

–Ya que estamos, seguí…

–Fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo y recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex…

–Bueno… Me convenciste… Me voy hasta San Juan, me paro frente a la placa que está en la pared y le hago mil reverencias…

–Hoy no laburás… Es sábado…

–Y qué tiene que ver…

–Terminá el café y nos vamos en bondi para Pompeya.

–¿Para qué?

–Para que sigas haciendo reverencias en Centenera y Tabaré. Ahí están los murales y retratos de la “Esquina de los Poetas”. Una de las imágenes está dedicada a Piana. Se lo puede ver junto a otros grandes: Manzi, Daniel Giribaldi, Julián Centeya, José Dames, Astor Piazzolla, Nelly Omar… Ya pido la cuenta… ¿Trajiste la Sube?