



Un joven fotorreportero argentino de 33 años de edad, Tadeo Bourbon, estaba en la Plaza del Congreso el miércoles 14 de mayo de 2025 en el momento en que las fuerzas de la Prefectura vapuleaban al sacerdote Jorge Romero (conocido como “el Chueco”) sin dar muestras de la más elemental compasión ante la diferencia física y protección de vestimenta provista de armamento como para enfrentar a un enemigo poderoso, no a un cura en humildes ropas franciscanas.

En ese momento de forcejeos e inexplicable crueldad, Tadeo encuadró su cámara y disparó el “click” de su “arma” testimonial, su cámara. Lejos estaba de suponer que la foto que acababa de tomar iba a resultar premiada por la World Press Photo (WPP) entre miles de testimonios fotográficos que recibe la entidad anualmente de parte de colegas suyos que ejercen el periodismo visual.

“La Argentina de Milei”, como tituló Tadeo a su fografía, “Captura un momento decisivo durante las protestas contra el gobierno de Milei en Argentina, destacando la lucha de los ciudadanos mayores por sus pensiones y el acceso a medicamentos. Mediante una sincronización precisa y una composición dinámica, subraya la marcada disparidad y el desequilibrio de fuerzas entre la policía fuertemente armada y un anciano sacerdote solitario. La fotografía constituye una poderosa representación del movimiento en general y de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social”, señaló el jurado del concurso comentando el trabajo premiado. Cabe señalar que el padre Romero intentaba socorrer a su colega el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, quien había sido detenido poco antes, ambos integrantes del grupo de curas católicos Opción por los Pobres.

Al recabar información sobre el galardón obtenido por Bourbon Wikipedia nos informó que: “el premio World Press Photo of the Year se entrega en la ceremonia de los premios de la fundación holandesa World Press Photo a una fotografía realizada el año anterior. Aunque está dotado de 10 000€ es un premio con gran prestigio en los medios periodísticos. Se entrega a la mejor fotografía que no sea solo una imagen del fotoperiodismo del año, sino que sea representativa ante un hecho de gran importancia periodística, demostrando un excelente nivel de percepción visual y creatividad.”

La foto premiada excede, para la institución que la otorga, las virtudes demandadas. Y en tal concepto Tadeo Bourbon se ha hecho acreedor al premio anual de la WPP una entidad independiente sin fines de lucro, con sede en Ámsterdam, que organiza el concurso de fotoperiodismo más prestigioso y conocido del mundo. Fundada en 1955, la organización tiene como objetivo principal apoyar el periodismo visual de alta calidad y defender la libertad de prensa y de expresión.

Cada año, miles de fotógrafos de todo el mundo envían sus mejores imágenes y reportajes. Este año participaron 3747 fotógrafos de 141 países, que presentaron 57376 fotografías tomadas en 2025, y fueron premiados 42 trabajos de seis regiones. Un jurado internacional independiente premia las fotos que mejor capturan un evento o tema de gran relevancia periodística, social o ambiental.

En ese sentido, otro argentino, Pablo Piovano, recibió el reconocimiento por su trabajo documental “El costo humano de las agrotóxicos”, que ya había sido premiado en 2024. Ambas tareas gráficas fueron destacadas por su potencia para retratar problemáticas urgentes en América Latina, desde la violencia institucional hasta las consecuencias de los modelos productivos.

Ambos trabajos periodísticos provienen de un país –el nuestro– donde un fotorreportero, Pablo Grillo, de 35 años, un fotógrafo independiente que vive en el municipio bonaerense de Lanús y que se dedica a la fotografía y a la realización de documentales, fue herido gravemente por una salvaje represión policial que lo dejó al borde de la muerte, gravemente herido con pérdida parcial de masa encefálica, y fue intervenido quirúrgicamente por los médicos de un hospital público –en este caso el Ramos Mejía– que lo rescataron de la muerte a la que seguramente lo hubiera llevado el impacto sobre su cabeza de una granada de gas lacrimógeno arrojada con alevosía por el policía que lo apuntó directamente.