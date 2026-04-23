Deuda suprema

¿Será posible que la Corte le dé bola a Kicillof?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una nueva audiencia, llevada a cabo este martes 21 de abril, en la que participó el gobernador Kicillof quien había presentado un reclamo al Gobierno nacional que le adeuda a la provincia de Buenos Aires, en aportes previsionales, más de 2 billones de pesos. En el encuentro, la provincia obtuvo la promesa de Nación de llevar una propuesta de pago a la reunión pactada para el próximo 10 de junio.

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No se necesitan conocimientos doctorales de economía, gráficos ni estadísticas para ciertas elementalidades. Hasta la tía Porota puede verificar que “si dejo de pagar el gas, la electricidad y el alquiler equilibro el presupuesto, pero…”, advierte de inmediato, “tendría que vivir en la calle, sin gas y con la sola iluminación del alumbrado público, así cualquiera…”.

El Gobierno nacional acaba de encontrarle el agujero al mate: “¿Qué me lleva una carrada de guita del presupuesto?” –dice– y se responde a sí mismo: “pagarle a los jubilados” (para Milei, los “viejos meados”, para el ministro Lugones “una cantidad de afiliados octogenarios y centenarios –casi 6.000 con más de 100 años– que representan una “carga” excesiva para el sistema”). Y por el tono con que lo manifiesta y las medidas que se toman en consecuencia, parece sugerir el “abandono de persona” como “solución final”.

Mientras tanto, las manifestaciones ante sedes de PAMI en distintos puntos del país, motivadas por la falta de prestaciones, el cese de la provisión de medicamentos y las reducciones salariales a médicos agravando la situación de los adultos mayores son una muestra más de la insensibilidad del Gobierno nacional hacia los ancianos que, bueno es recordarlo, no están pidiendo algún tipo de subsidio, sino exigiendo la devolución de sus puntuales depósitos en la etapa productiva de sus vidas.

La enorme deuda pone en situación de quiebra económica a los Gobiernos provinciales –el caso más notorio cuantitativa y políticamente hablando es el de la Provincia de Buenos– por lo que se considera trascendente que Nación haya ofertado presentar una “propuesta concreta de pago” en un tercer encuentro convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el 10 de junio.

El gobernador Kicillof se hizo presente junto a su ministro de Economía, Pablo López; y al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, mientras que por la Nación participaron representantes de ANSES. Se trata del segundo encuentro al que convoca el máximo tribunal para dirimir el reclamo presentado por la Provincia de Buenos Aires en abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei cortó las transferencias que el organismo previsional hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Según los cálculos que hacen en Economía, los fondos jubilatorios no girados desde 2024 a la fecha ascienden a 2,3 billones de pesos sobre una deuda total de 15 billones que mantiene la administración libertaria con el Estado bonaerense por obras paralizadas, programas discontinuados, Fondo del transporte y Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otras obligaciones. Cada deuda generó una presentación de Kicillof ante la Corte. En total ya van ocho demandas, pero esta tiene la particularidad de ser la primera que los jueces activan.

Sobresalió como dato esencial y el gobernador lo señalaba complacido: “Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir. Se comprometieron a traernos una propuesta concreta: dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde ésto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias”.

Kicillof explicó a la prensa que lo abordó al finalizar la reunión que se trata de recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, no de un pedido de asistencia económica ante la crisis. “Lo que estamos discutiendo hoy es la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir a las provincias, que son las trece provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”. Y aprovechó la oportunidad para señalar que diez provincias ya llegaron a acuerdos económicos con la administración nacional. “No veo por qué no la nuestra” –señaló.

Existen otras siete demandas por las obligaciones que Nación no cumple con la Provincia de Buenos Aires. Y el Gobernador se manifestó en tal sentido: “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año. Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”. En ese sentido presentó su reclamo por fondos para comedores escolares y asistencia social y señaló la enorme cantidad de dificultades que afectan al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en momentos en que la demanda se ha acrecentado enormemente por la crisis que atraviesan los sectores bajos y medios de la sociedad.

“Hoy también estamos en el medio de otro reclamo –a través de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque– que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. El Gobierno nacional transfería más de un 30% históricamente, pero cambió el Gobierno y ahora están transfiriendo una suma que no llega al 15%”.

Mientras todo esto sucede Manuel Adorni el multipropietario Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina oblaba, cuidando minuciosamente que el billete se viera en cámara, 10 mil pesos en el limosnero de la Basílica de Luján durante el homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte, como el más alto representante del Gobierno ya que estuvo ausente la vicepresidenta Victoria Villarruel en ejercicio de la presidencia substituyendo momentáneamente al viajero Javier Milei quien bailó en el Día de la Independencia de Israel y dijo que con Argentina comparten “valores morales” interpretando Libre, el clásico de Nino Bravo, frente a Benjamin Netanyahu y toda la audiencia presente en la ceremonia.

Te equivocaste Discepolín, el “Cambalache”, era, además, en el siglo XXI.

Los textuales del gobernador Kicillof fueron tomados de la entrevista que le realizó “Tiempo Argentino”