¡Feliz 2026! Urgencia Poética

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO por José Muchnik

Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro.

Diciembre 2025

Nada cambia todo cambia “No vale la pena suicidarse esta noche, todo seguirá igual todo seguirá diferente. El borracho será el mismo con sus ojos de niebla titubeando entre las mesas. Las guerras serán las mismas con algunas oscilaciones en el volumen del odio. Los tomates serán los mismos, rogando no aplastarse en el fondo del recipiente” Mientras una ola de iluminados diseminaba visiones apocalípticas sobre la llegada del año 2000, afirmábamos en diciembre de 1999. “Todo seguirá igual, todo seguirá diferente, aún faltan muchas lunas para la abolición del tiempo. Los amantes seguirán flotando a siete mil besos de altura a pesar de los cometas. Los viejitos seguirán dando dulces y sabias lecciones que nadie escuchará. El vino y las gaviotas, el piano y la ventana, el lápiz y las estepas, seguirán como siempre creyendo en la soledad. No se suiciden esta noche ¿Para qué ahorrarle trabajo a la muerte? De todos modos, ella seguirá mostrando que todo es vanidad, mientras Dios siga creando balcones en otros cielos y el nuevo milenio siga caminando hacia el sur” (1)

Estimados habitantes del futuro, el tiempo siguió su curso, un cuarto de siglo aguas abajo estamos degustando las vicisitudes del tercer milenio. Podemos comprobar, una vez más, que nada cambia. Lobos siguen pariendo lobos, falsas abuelas siguen devorando caperucitas, pollitos siguen corriendo decapitados, sangre brota iluminando verdades, nadie se atreve a mirarlas. Nada cambia, imperio sigue pariendo imperio, Venezuela narco estado, nosotros civilizadores repartiremos “pax MAGA (2)”, al que no le guste nuestra paz le daremos nuestra metralla, mataremos a los que haya que matar, ese petróleo es nuestro, lo pondremos al servicio del bien y de la Democracia…

Triste, triste, triste… Camino, pateo tristezas, camino…siempre fue así, ya lo sé, pero de viejo soporto menos tanta maldad, tanto odio ¡Pará de llorar José! Ya verás ¡Todo cambia! ¡El mundo todavía existe! La esperanza nace en grietas del atardecer, en aletear de mariposas, en brotes de jazmín. La belleza existe, la solidaridad… Es cierto, todo cambia, mas no en el buen sentido. Inteligencias Artificiales se derramaron sobre la mesa mientras tomaba el desayuno, el revuelto de huevos se hizo virtual. ¿Qué hacer? Si quiere huevos naturales marque uno, si prefiere cambiar de menú marque 2, en Democracia tiene la Libertad de elegir. Hola, gracias por comunicarse, por su seguridad la conversación será registrada, diga en pocas palabras cuál es el motivo de su llamada. Quiero huevos revueltos al natural, no muy cocidos si es posible. ¿¿¿¡¡¡Qué pasa!!!??? ¡Vamos! ¡Vamos! No se haga el vivo, ya los conocemos, comienzan pidiendo huevos a punto y terminan saboteando el sistema, siempre los mismos: piqueteros, planeros, choripaneros… ¡Subversivos!… ¡Se acabó! Escuchad bien ¡Ahora se acabó en serio! ¡Basta de buenos modales! Sólo entienden el gran garrote, ahora vuelve en versión digitalizada. Estáis todos fichados, os eliminaremos con precisión quirúrgica ¡Viva la libertad con ajo!

¿Y vos porqué estás aquí? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos?. Estimados habitantes del futuro, este es nuestro presente, todos presos. Una mujer por reclamar la pensión de su hijo inválido, un jubilado por querer comer todos los días, un fotógrafo por poner el ojo donde no debía, un sintecho por dormir en la calle, una sin dinero por robar cinco panes, un poeta por escribir de contramano, una…

“Urgencia poética para enfrentar la deshumanización” ¿Qué podemos hacer? ¿Dispersar una llovizna de poemas para apagar bosques en llamas? ¿Elevar plegarias para que cesen guerras y masacres? ¿Cómo extirpar la barbarie de esta especie que no alcanza a devenir humana? En todas las geografías, en todas las escalas, en todas las áreas de la vida, una epidemia de odio y crueldad está carcomiendo las fundaciones del edificio humano. Como trama de fondo una evolución tecnológica en la cual los artefactos digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial adquieren un lugar central en la producción y transmisión de conocimientos, un poder desmesurado frente al cual parecería que no nos queda otra alternativa que someternos. … El hombre siempre a la búsqueda de nuevas tecnologías, pero el gran dilema no cambia ¿Cómo las controla? ¿O son ellas que terminarán por controlarlo? ¿Seremos castigados como Prometeo por nuestros descubrimientos? (3) […] “Urgencia poética” para enfrentar la deshumanización, no es una fórmula alarmista, busca resaltar la necesidad de que la poesía participe a la construcción del sentido de nuestras vidas, a la organización de alternativas frente a las tendencias deshumanizantes en curso”. (4)

¿Qué hacemos con el progreso después del primer hervor? Le pregunté a la jueza. Llévenlo sentenció inmediatamente pegando un martillazo. ¿Y ahora qué hago? Quiero celebrar las fiestas de fin de año en familia. No sé cuántas navidades pasaron, cuando menos me lo esperaba llegó la orden, lárguenlo, ya lo averiguamos, es un pelotudo, se equivocó de sala.

De regreso recordaba lo que había escrito hace un tiempo “Me hubiera gustado desearles ¡Feliz Año Nuevo! Están todos usados, nuevos no quedan, me respondieron los Mercaderes del Tiempo. Entonces les deseo ¡Felices Instantes! ¡Abridlos! Hacer de cada instante una flor, de cada flor un cielo, emprender otros vuelos. Un instante de fraternidad, un instante al viento, un instante flotando a la deriva hasta sentir pulsos de vida.

Abrir instantes hasta reconquistar el tiempo, entonces tendremos años nuevos. Aboliremos la repetición de la condena, saldremos del lodo, nos vestiremos con justicia nueva, habrá pan para todos, nos miraremos en los ojos, seremos humanos, pronunciaremos la palabra hermano”.

NOTAS:

1. “Calendario poético 2000”, poemas José Muchnik / Ilustraciones Peter Tjebbes, 1999, Talleres Aguerre Buenos Aires.

2. MAGA: Make America Great Again : (Hagan América Grande Nuevamente). Slogan del perverso presidente que en esos tiempos gobernaba los United States of America. Historia mostró lo contrario, fue él quien marcó la caída del imperio USA.

3. Según la mitología griega Prometeo robó a Zeus el secreto del fuego y por ello fue castigado. Encadenado a una roca, su hígado, que volvía a crecer, era comido por las águilas todos los días.

4. Revista Generación Abierta N°79, año 2.025, Buenos Aires.