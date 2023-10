El drama familiar de Galasso

Una situación que lo pone al borde del desalojo. Mario Bellocchio

Mi amigo, frecuente colaborador de Desde Boedo y conocido desde los primeros peldaños en “nuestro barrio natal”, Parque Chacabuco, Norberto Galasso, está pasando –a sus años (87)– por una delicada situación familiar que lo pone al borde del desalojo de su casa natal de la avenida Asamblea al 800. Se trata de un departamento contiguo al local comercial en donde vivía desde chico, al frente del cual sus viejos habían establecido la joyería del barrio: “Galasso”.

Salvo sus quince años de matrimonio siempre vivió ahí. Ahí tiene toda su inmensa biblioteca, en esa casa, contigua a un departamento habitado por su hija Laura.

En determinado momento, no hace mucho, la chica comenzó a relacionarse con personajes de un sector de la “barra brava de San Lorenzo”. En esas circunstancias, relata Galasso, ella me pidió el traspaso de esa propiedad:

“Ella me dijo que lo necesitaba para asentarse en la vida y sentirse más segura, me habló una terapista de ella también, era algo que la iba a ayudar en un momento difícil que estaba pasando. Yo inocentemente creí que era para hacerle un bien, y que se trataba sólo del departamento que usaba ella. Desde luego no hubo un peso de por medio y resultó que se refería al total de la propiedad. Nunca hubiera imaginado que todo iba a terminar así” (1).

El papá, cándidamente, accedió al pedido de la nena que, al parecer, en posesión de los papeles, sumó al departamento que habitaba, el que habitaban su padre y su hermano y el local comercial con frente a la avenida Asamblea. Mal asesorada o por propia cuenta –cuestión a dilucidar– Laura solicitó un préstamo hipotecario que no devolvió en tiempo y forma, situación por la cual la propiedad iría a remate judicial con el consiguiente desalojo de sus ocupantes.

La situación ha puesto en jaque al célebre historiador revisionista, cimiento fundamental del nacionalismo popular. Galasso es autor de más de cincuenta ensayos, antologías, estudios históricos, políticos y diversas investigaciones. Y no pocas publicaciones en este periódico de la mano de nuestro común amigo Fabián Mettler (abogado, presidente de la Asoc. Todos por la Plaza de Boedo y co-conductor del ya finalizado programa radial “Galasso de media cancha” (semblanza de personajes malditos) protagonizado por Norberto Galasso).

La inesperada situación lo ha llevado a grabar un video difundido en las últimas horas con la finalidad de dar a conocer públicamente, de primera mano, sin interpretaciones interesadas, su intrincado problema familiar. La palabra de Galasso en dicho video:

Les habla Norberto Galasso

Hago este video por una necesidad, para ratificar noticias que están circulando respecto a juicios de los cuales debo ocuparme.

Digo lo siguiente:

Primero, un juicio dirigido a recuperar el dominio de la casa donde nací donde prácticamente viví toda mi vida que a través de un engaño de escrituras tramposas se han apoderado, mi hija Laura y personas que se dicen del club San Lorenzo de Almagro.

En segundo lugar otro juicio que se origina en que ellos han obtenido dinero en préstamo dando como hipoteca esta propiedad en la que vivo con mi hijo Gustavo. Y ahora, llegado el momento en que tienen que devolver ese dinero no pueden hacerlo porque lo han gastado o lo han llevado al exterior, los acreedores inician un juicio dirigido al remate de la propiedad para cobrarse su inversión.

Esto ha avanzado y existe una situación en la que van por el desalojo de la propiedad que debo abandonar. Estas dos situaciones a mi edad avanzada y con diversos problemas de salud son las que me han llevado a emitir este comunicado. Estoy seguro de que la Justicia finalmente se impondrá y todo volverá a su debido cauce.

Agradezco a los amigos y compañeros que han difundido esta noticia desagradable y que seguramente difundirán este video y esperemos que esta falsedad y la verdad sobre esta estafa circule y sea comprendida por la opinión pública y también por la Justicia que interviene en ambos juicios que están enlazados. Muchas gracias a todos.

(1) El párrafo pertenece a un artículo de Karina Micheletto, “El drama de Norberto Galasso”, Página 12, 18 de octubre de 2023

Situación de los juicios de Norberto Galasso según Fabián Mettler.

“Hoy visité en su casa al querido maestro Norberto Galasso. Estuve más de dos horas con él. Lo encontré lúcido y muy bien de ánimo y de salud –aunque un poco más delgado–, con la preocupación lógica del difícil momento que está viviendo (situación que no es de ahora y que lo viene atormentando desde hace por lo menos cuatro o cinco años, que no lo deja dormir y que le trae problemas digestivos y de presión).

Cuando llegué estaba el Dr. Emiliano Rodríguez, que además de abogado es compañero, y es quien patrocina a Gustavo Galasso (hijo de Norberto) contra Laura Galasso (hermana de Gustavo, e hija de Norberto), en el juicio iniciado en 2020 por nulidad de escritura pública.

La estrategia del Dr. Rodríguez es que el juez que interviene en el juicio de nulidad pida, en razón de existir conexidad objetiva y subjetiva, el expediente donde tramita la ejecución del inmueble.

El Dr. Rodríguez me comentó que hace poco se presentó, en representación de Norberto y de Gustavo, como tercero interesado en el juicio de ejecución hipotecaria (en el que ni Norberto ni Gustavo son partes) y que es seguido contra Laura Galasso en razón de no haber satisfecho el crédito en dólares tomado con particulares por un total de 75.000 dólares que con intereses asciende a 105.000 dólares. En el juicio de ejecución seguido contra Laura Galasso (que no presentó abogados para defenderse, cosa insólita –según me cuenta el Dr. Rodríguez–, porque en el otro juicio sí presentó varios abogados) aún no hay fecha de remate establecida. Sí, se ordenó la visita a la propiedad por parte de un martillero, que fue atendido por Norberto y que fue lo que disparó la alarma y la decisión de Norberto de hacer público su calvario mediante el conocido video.

En otro orden vale comentar que Laura Galasso al poco tiempo de tomar conocimiento del juicio seguido en su contra (por nulidad de escritura, iniciado por su hermano en 2020) hipotecó las 3 propiedades que inocentemente le “vendió” Norberto en 2009 (las 3 propiedades están compuestas por el departamento en el que vive Norberto con su hijo Gustavo, un departamento situado al fondo y el local comercial que da a la avenida Asamblea, inmuebles heredados por Norberto de sus padres y que “a ojo de buen cubero” superan los 450.000 dólares). Es decir que para tomar un crédito por 75.000 dólares habría bastado con hipotecar el local comercial, no las tres unidades funcionales.

Así está hoy la situación. El juicio de nulidad está en etapa probatoria (Gustavo demostró que la venta del 2009 fue completamente simulada porque Laura no era solvente y que sólo buscó defraudar sus derechos hereditarios engañando al padre de ambos).

Y en el juicio de subasta, iniciado en septiembre de 2022 por los acreedores hipotecarios no satisfechos en sus créditos (particulares), no hubo –por suerte– demasiados avances (salvo la designación del martillero que visitó la propiedad).

El Dr. Rodríguez considera importante que se acelere el juicio de nulidad, y que prospere el pedido de conexidad efectuado recientemente, por lo que sería oportuno tomar contacto con el juzgado que lleva ese expediente.

Espero haber sido claro en la explicación.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2023.

Datos de los juicios.

Nulidad: expediente 042697/2020 – Juzgado Civil 54 – Secretaría Nº 84. Galasso, Gustavo Norberto C/ Galasso, María Laura S/Nulidad de Escritura/Instrumento – Iniciado 20/10/2020)

Hipoteca: expediente: 067292/2022 – Juzgado Civil 14 – “Dydzinsky, Eugenia Juana y Otros C/ Galasso, María Laura S/Ejecución Hipotecaria” – Iniciado 8/09/2022″.