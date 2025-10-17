Original planteo teatral
Instalación escénica nómade de Pablo Bellocchio
Con esta estructura como base y otras propuestas nómades que van mutando función a función, “Aire que sobra x algo que falta”, es una exploración sobre el encuentro y el desencuentro con los otros, el sinsentido de entender, y la simpleza de simplemente estar vivo en un mundo que nos demanda comprender y definir por sobre el solo hecho de transitar.
Pablo Bellocchio – Autor y director de la pieza.
Fechas octubre
- jueves 2 y 9 – 20 horas
- viernes 17 y 24 – 20.30 horas
- Páramo Cultural – Carlos Calvo 3974
- Acreditaciones: Matías Costa 11 3670-0679 airequesobra@gmail.com @airequesobraporalgoquefalta
La obra cuenta con intervenciones previas a dar sala: músicos, poetas, artistas visuales, artistas plásticos, que van haciendo propuestas performáticas que rotan función a función. se recomienda llegar 40 minutos antes para poder apreciar la experiencia completa de la obra.
Música en vivo: Facundo Laos
Asistencia de dirección: Matías Costa, Guadalupe Malisán
Dramaturgia, puesta en escena y dirección general:
Pablo Bellocchio
duración: 60 minutos