20 octubre, 2025
Latest:

Original planteo teatral

CulturaLa ciudadPrimera plana
Desde Boedo

Instalación escénica nómade de Pablo Bellocchio

“Aire que sobra x algo que falta” es una investigación teatral que explora el silencio en escena. En seis cuadros pictóricos basados en situaciones puntuales de la vida cotidiana –donde la palabra sobra–, nueve actores y un músico indagan el peso de la ausencia del lenguaje como punto de encuentro humano y como potenciador del drama escénico.

Con esta estructura como base y otras propuestas nómades que van mutando función a función, “Aire que sobra x algo que falta”, es una exploración sobre el encuentro y el desencuentro con los otros, el sinsentido de entender, y la simpleza de simplemente estar vivo en un mundo que nos demanda comprender y definir por sobre el solo hecho de transitar.

Pablo Bellocchio – Autor y director de la pieza.

Fechas octubre

  • jueves 2 y 9 –  20 horas
  • viernes 17 y 24 – 20.30 horas
  • Páramo Cultural – Carlos Calvo 3974
  • Acreditaciones: Matías Costa 11 3670-0679 airequesobra@gmail.com @airequesobraporalgoquefalta

La obra cuenta con intervenciones previas a dar sala: músicos, poetas, artistas visuales, artistas plásticos, que van haciendo propuestas performáticas que rotan función a función. se recomienda llegar 40 minutos antes para poder apreciar la experiencia completa de la obra.

 

ELENCO: Vico Alfonso, Angel Evia, Magalí Levin, Nahuel Marcos, Abril Martínez, Lucila Paz, Nico Sorrivas, Vera Rotman, Pablo Valvez

Música en vivo: Facundo Laos

Asistencia de dirección: Matías Costa, Guadalupe Malisán

Dramaturgia, puesta en escena y dirección general:

Pablo Bellocchio

duración: 60 minutos

You May Also Like

La crisis ladea dos coronas gastronómicas boedenses

Desde Boedo

ESCÁNDALO: Obra de teatro interrumpida por el ministerio de seguridad

Desde Boedo

Explosión e incendio en el barrio Castex

Desde Boedo

Deje su comentario...

Share via
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap