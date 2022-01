¡¡¡ Feliz año 2022 !!!

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Diciembre 2021





Patito, huevo, patito, patito. Soy supersticioso, las cifras no son casualidad, son también signo, acontecimiento. Es vox populi que el 48 es el “morto qui parla” o el 15 la “bella bambina”. Vaya a saber lo que está empollando el 2022, algo trae bajo la cáscara, no me cabe duda, esperemos sea más amable que el 2021.

Estimados habitantes del futuro, semejante cifra se merece al menos mis mejores augurios. Pese a todo, a virus asesinos, clima desbocado, financieras cimitarras, pese a fake news, law fare, golden boys, pese a tanta mierda envuelta en papel regalo ¡¿O tal vez por ello?! Por la proliferación de predicadores de odio, mercaderes de veneno, verdugos de madrugadas. Por ello formulo mis sinceros deseos.

Feliz año nuevo para todos, para los que duermen en la calle, los que sueñan en plazas, trabajan esta noche, centrales eléctricas, hospitales pandemia, burbujeantes discotecas.

Feliz año nuevo para todos, para niños en vuelo, locos encerrados, viejitos solitarios, para borrachos perdidos, lágrimas anónimas, manteles desamparados.

Feliz año nuevo para todos, para los que comparten su pan, los que sufren de vida, besan una flor, acarician un sauce, hablan con la luna.

Feliz año nuevo para todos, los que labran la tierra, brindando frutos, los que amasan adobe, formando abrigos, los que funden acero, homenajeando al fuego.

Ustedes, sapos ajustadores, infelices de cinco estrellas, quedan advertidos: no ganaréis nuestro odio, podéis venir descalzos y compartir nuestra mesa.Feliz año nuevo para todos, los que cincelan palabras, los que inventan colores, los que componen melodías, los que dan vida al teatro porque el teatro es vida, los que hacen cine para crear otro mundo, los que danzan para liberar cuerpos en celestiales coreografías.

Feliz año nuevo para todos, para ballenas desangradas en la playa, salmones criados en cautiverio, merluzas envenenadas en altamar.

Feliz año nuevo para todos, para leones que sueñan con fiereza, elefantes que nacen sin colmillos, abejas en busca de dulzura.

Feliz año nuevo también para ustedes, los que juegan vidas a la bolsa, tienen culos que valen oro, ergonómicos sillones de cuero.

Feliz año nuevo para todos, para los que venden sus madres por cinco doblones, los que venden sus patrias con una sonrisa, los que se salvan en paraísos fiscales.

Feliz año nuevo para todos, para los que gritan libertad pisoteando semejantes, los que pintan de verde lagos de petróleo, los que roban palabras engañando incautos

Feliz año nuevo a mi amada, por iluminar tantas vidas, tantos instantes de eternidad, ternura nuestra de cada día.

Feliz año nuevo a mis hijas, compañeros, nietos… a mis padres que tal vez me escuchen y a los padres de los padres de mis padres… hasta el ámbito desconocido donde habitan los misterios. Feliz año nuevo familia, genealogías que regresan al origen celebrando la hermandad.

Feliz año nuevo para todos, también para los habitantes del futuro. ¡¿Este nuestro mundo?! ¡Por favor respondan! Ustedes deben saber si nos equivocamos de ruta ¿Cuál fue el GPS que nos condujo hasta aquí? ¿Hay manera de reencontrar el camino? ¿O seguiremos avanzando como tropilla hacia el despeñadero?

Advertencia: Esto huele mal, muy mal. Crecen toda forma de odios, odios viejos renacen con vigor. Pensábamos que los nazis estaban bien enterrados, nos equivocamos, vuelven a pasearse por calles, entran en parlamentos, glorifican genocidas. No se trata de un fenómeno aislado, la metástasis se disemina en el cuerpo de la humanidad, el odio produce desprecio, ignorancia, desconocimiento, lleva a detestar al otro, al deseo de destruirlo. ¿Cómo romper el sortilegio? ¿Cómo salir a mar abierto? ¿Encontrar el hilo de Ariadna para no perderse en el laberinto? ¿Salir de la caverna de bancos divisas especulaciones? ¿Preguntarse por la fibra común? Entender que sólo un canto común puede unirnos, puede salvarnos…Historia nos enseña cómo terminan estas competiciones. Por eso el poeta no se esconde más detrás de sus poemas, grita maldice insulta. Pero los adoradores del becerro de oro siguen su cometido, acumulando fortunas, destruyendo el aire, triturando pobres, odiando a sus semejantes como a sí mismos…

Llamamiento: La vida está en otro lado, aquí en la tierra mas en otro lado, no en la repetición morbosa de medios y pantallas anestesiando seseras, la vida sucede aquí y ahora en los pliegues que la topadora no puede arrasar. ¿Más poesías? ¿Para qué? ¿Para consolar huérfanos? ¿Para que alientos vuelvan a su sangre? ¿Para dibujar puertas en horizontes hormigón? Aquí, en los inicios del tercer milenio, estamos viviendo una época dura, difícil caracterizarla, entender lo que nos está pasando, de alguna manera los hechos deben estar conectados, supongo que todo forma parte de “esta época”, mas no tenemos la distancia necesaria, Historia acontece en presente y se escribe en futuro, cuando ya es tarde. Entonces el poeta se sienta resignado y escribe “O habrá mundo para todos o no habrá mundo para nadie”.

Un deseo: ¡Respirar! ¡Que los bronquios relajen! ¡Que el asma no me ahogue! El mundo también ¡Que respire y relaje! Que de una vez por todas las “superpotencias” entiendan, dejad a los pueblos tranquilos, lo único que debéis conquistar es vuestro perdón, cargado por siglos de guerras y prepotencia.

Para terminar: Feliz año nuevo para el diario “Desde Boedo” y Mario Bellochio, su Quijote Director, que siga difundiendo su palabra. “Cántale a tu pueblo y serás universal”, así dijo el célebre escritor ruso León Tolstoi. Barrio es la parte de universo que nos acunó, en él crecimos, en él jugamos, los que parten llevan adentro las calles de la infancia. No se trata de una fórmula literaria, se trata de vivencia hecha palabras. Feliz año nuevo queridos vecinos, del Club San Lorenzo de Almagro, de la Pizzería San Antonio, del bar Margot, del Homero Manzi, del Trianón… Feliz año nuevo a las puertas de las casas viejas, a los balcones inclinados para buscar algún recuerdo, a las veredas que se pueblan en primavera… Feliz año nuevo a la Ferretería Vieja, la de Boedo 1561, entre Inclán y Garay, mano derecha rumbeando hacia el sur. Algunos viejos clientes, que saben mirar, todavía podrán verla.

Feliz año nuevo a los que se han ido pero siempre están.

Desde Epinay Sur Orge a Boedo ¡¡¡Feliz año nuevo!!!

Josecito de la Ferretería, con amor, desde los umbrales resbaladizos que nos llevan al 2022.