Luis Brandoni murió este lunes de madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Tenía 86 años.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, amigo personal del actor, quien lo definió como “el último primer actor de una generación inolvidable”. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lo despidieron en redes sociales, donde destacaron su trabajo sostenido en cine, teatro y televisión, y su lugar dentro de la escena nacional a lo largo de varias décadas.

El accidente había ocurrido el sábado 11 de abril y, a partir de entonces, Brandoni quedó internado en el Sanatorio Güemes. Por ese motivo, se habían suspendido días antes las funciones de Quién es quién, la comedia que protagonizaba en el Multitabaris junto a Soledad Silveyra.

Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Avellaneda. Su debut en teatro fue a los 22 años en la comedia musical El novio, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti y José María Langlais, con dirección de Juan Silbert. A partir de ahí desarrolló una carrera extensa en teatro, que se mantuvo activa hasta sus últimas semanas. Entre sus trabajos se encuentran Parque Lezama —que recientemente tuvo una versión cinematográfica estrenada en Netflix—, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia, entre otros títulos.

En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones, entre ellas Nada, Un gallo para Esculapio, Mi cuñado, Buscavidas, El retrato de Dorian Grey, La bonita página, Vulnerables, Graduados, Señores papis, Culpables, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida, Derecho viejo e Infieles.

En cine, su trabajo quedó registrado en películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, Cien veces no debo, Darse cuenta, Made in Argentina, Mi obra maestra, El cuento de las comadrejas, Esa maldita costilla, La suerte en tus manos, Tokio, Autocine mon amour, Sola y Juan que reía, entre muchas otras.

Además de su trabajo como actor, Brandoni tuvo una participación activa en la vida sindical y política. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió exiliarse a raíz de amenazas, y retomó su actividad sindical tras su regreso al país.

En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General, bajo la presidencia de Pepe Novoa, y renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado por la Unión Cívica Radical, incorporándose así a la vida política nacional.