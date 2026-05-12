Tres pérdidas

En menos de una semana, entre el 20 y el 26 de abril, hemos perdido tres figuras insustituibles del arte visual. Brandoni, Puenzo y Aristarain partieron casi simultáneamente de nuestra escena después de habernos brindado inolvidables momentos de su talento creativo.

BRANDONI

Luis Brandoni murió este lunes de madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Tenía 86 años.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, amigo personal del actor, quien lo definió como “el último primer actor de una generación inolvidable”. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lo despidieron en redes sociales, donde destacaron su trabajo sostenido en cine, teatro y televisión, y su lugar dentro de la escena nacional a lo largo de varias décadas.

El accidente había ocurrido el sábado 11 de abril y, a partir de entonces, Brandoni quedó internado en el Sanatorio Güemes. Por ese motivo, se habían suspendido días antes las funciones de Quién es quién, la comedia que protagonizaba en el Multitabaris junto a Soledad Silveyra.

Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Avellaneda. Su debut en teatro fue a los 22 años en la comedia musical El novio, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti y José María Langlais, con dirección de Juan Silbert. A partir de ahí desarrolló una carrera extensa en teatro, que se mantuvo activa hasta sus últimas semanas. Entre sus trabajos se encuentran Parque Lezama —que recientemente tuvo una versión cinematográfica estrenada en Netflix—, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia, entre otros títulos.

En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones, entre ellas Nada, Un gallo para Esculapio, Mi cuñado, Buscavidas, El retrato de Dorian Grey, La bonita página, Vulnerables, Graduados, Señores papis, Culpables, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida, Derecho viejo e Infieles.

En cine, su trabajo quedó registrado en películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, Cien veces no debo, Darse cuenta, Made in Argentina, Mi obra maestra, El cuento de las comadrejas, Esa maldita costilla, La suerte en tus manos, Tokio, Autocine mon amour, Sola y Juan que reía, entre muchas otras.

Además de su trabajo como actor, Brandoni tuvo una participación activa en la vida sindical y política. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió exiliarse a raíz de amenazas, y retomó su actividad sindical tras su regreso al país.

En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General, bajo la presidencia de Pepe Novoa, y renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado por la Unión Cívica Radical, incorporándose así a la vida política nacional.

PUENZO

La muerte del cineasta Luis Puenzo, ocurrida el 21 de abril de 2026, constituye una fuerte pérdida. Tenía 80 años y había dirigido La Historia Oficial, la primera película argentina en ganar, en 1986, un Premio Oscar. Su obra, ligada a la memoria sobre la última dictadura militar, marcó un antes y un después en la historia del cine nacional. Además de su trabajo como realizador, fue presidente del INCAA entre 2019 y 2022.

Además de La Historia Oficial, Puenzo dirigió Gringo viejo (1989), una producción internacional protagonizada por Gregory Peck, y La peste (1992), adaptación de la novela de Albert Camus. También dirigió La puta y la ballena (2003), configurando una carrera tanto en el cine local como el internacional, posicionándose como uno de los representantes del cine latinoamericano.

Con su partida el cine argentino pierde a uno de sus nombres más influyentes, un director que logró llevar una historia local a lo más alto del reconocimiento internacional y convertirla en un símbolo universal de memoria, verdad y justicia.

ARISTARAIN

Falleció el domingo 26 de abril, a los 82 años Adolfo Aristarain, uno de los cineastas más importantes de habla hispana que dejó una huella imborrable sobre todo en Argentina y España.

Tiempo de Revancha (1981) protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont; Un Lugar en el Mundo (1992) con Federico Luppi, José Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; Martín Hache (1997) con Federico Luppi, Cecilia Roth, Eusebio Poncela Juan Diego Botto y Roma (2004), con Susú Pecoraro y Juan Diego Botto, fueron algunas de sus películas más conocidas.

Fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Vicepresidente de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) durante los años en que, desde esa entidad, se promovió la actual Ley de Cine.

Su última aparición pública fue en 2024, cuando recibió la Medalla de Oro de la Academia de cine española.

Premios Cóndor de Plata

Tiempo de revancha Últimos días de la víctima Un lugar en el mundo Martín Hache Roma

Premios Goya

(1992) Mejor película extranjera de habla hispana

Un lugar en el mundo

Mejor guión adaptado

Lugares comunes.