El pueblo quiere saber…

Basándose en que dos “audaces” reporteros usando anteojos inteligentes tomaron imágenes del Patio de las Palmeras en la Casa Rosada y las difundieron, fueron acusados por la Casa Militar (que depende de Karina Milei) de “vulnerar la seguridad de las instalaciones y exponer información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo”.





El presidente Milei retiró todas las acreditaciones de periodistas en la Casa Rosada. La medida incluyó la eliminación de las huellas dactilares de unos 60 periodistas acreditados en el sistema de ingreso biométrico. La sala de periodistas quedó cerrada por primera vez en la historia.

Los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno fueron denunciados penalmente y la causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo.

El Presidente, celebrando la medida señaló en sus redes sociales: “Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución”.

Un importante grupo de diputados de distintas expresiones políticas se presentaron en la Casa Rosada para solicitar que se permita el acceso a la prensa y calificaron la medida como un “retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país que no solo afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa acreditados, sino que constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública”.

Entre otros: Juan Marino y Sabrina Selva (Unión por la Patria); Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Esteban Paulón, Mariela Coletta y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID); Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Marcela Pagano (Coherencia).

En el Congreso, el diputado nacional Nicolás Trotta del Partido Justicialista, solicitó una convocatoria urgente de la Comisión de Libertad de Expresión. “La Cámara de Diputados debe ser un espacio donde se visibilicen estas agresiones, a los efectos de reencauzar la realidad que transitan los medios de comunicación y garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión en la democracia. Sin libertad de expresión, no hay democracia”, señaló enfáticamente. La citada comisión se reunirá el jueves 21 de mayo a las 10 en la Cámara de Diputados. Veinticuatro horas antes de conmemorarse el 216º aniversario del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 cuando se hizo célebre el verdadero grito de libertad que, sin necesidad del “¡carajo!”, señalaba: “El Pueblo quiere saber de qué se trata”. Hoy se revitaliza la consigna subrayando la imprescindible necesidad de la presencia profesional para el conocimiento de los hechos gubernamentales que el pueblo requiere y a los que la democracia le otorga derecho.

Por su parte la diputada nacional Marcela Pagano del Bloque Coherencia, en una demostración práctica de su conocimiento cabal del principio de acción y reacción de cuya ignorancia los acusó Milei, llevó a cabo una denuncia penal contra su gobierno “por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada”, calificando al hecho como “inédito desde el retorno de la democracia”. “Ni un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”.

Desde el ámbito gremial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPReBA) repudió la prohibición de ingreso de periodistas a la Casa Rosada y la definió como “otro impotente y desesperado intento de silenciar a la prensa”.

A su vez, la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo al cierre de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, señalando “que se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Textuales: “Infosiberia, comunidad”