Nota de las asociaciones vecinales de Boedo a la Comuna 5

Buenos Aires, 3 de octubre de 2025

Presidente de Junta Comunal de la Comuna 5

Señor Sebastián Perdomo

S / D

Tenemos a bien dirigirnos a usted a los efectos de hacerle saber que con fecha 28 de septiembre del corriente se llevó a cabo en nuestro barrio -sobre la avenida Boedo- una exposición de autos antiguos entre los que exhibió un Ford Falcon color verde con una calcomanía que decía “Los argentinos somos derechos y humanos”. La exposición de este símbolo inequívoco del terror estatal, que remite a la etapa más oscura de la Argentina, generó un altercado con vecinos del barrio que de casualidad no pasó a mayores.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se alienta el negacionismo, se menosprecia la defensa de los derechos humanos y se reivindica de forma solapada la dictadura militar del 76, actitudes que en conjunto favorecen en los sectores más reaccionarios de la sociedad la aparición pública de personajes siniestros que se animan a exhibir estos símbolos macabros del genocidio.

Repudiamos enérgicamente el hecho ocurrido, reafirmamos nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y exigimos que las autoridades de la Comuna expliquen las razones por las cuales autorizaron el evento. Pedimos asimismo que para el futuro se tomen los recaudos apropiados para evitar que provocaciones de esta naturaleza, que constituyen delito y resultan inadmisibles en democracia, se repitan en nuestro barrio.

Saludan con cordialidad y adhieren a esta nota las siguientes organizaciones del barrio:

Comisión por la Memoria de la Red Cultura Boedo

Escuela de Psicología Social Pichon Rivière

Centro de estudiantes de la Primera Escuela de Psicología Social y APPSA Asociación de Profesionales.

Asociación Civil, Cultural, Ambiental Todos por la Plaza de Boedo

Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino (AVeFA)

Comunarte

Juntada de Boedo

Biblioteca Popular Arturo Jauretche

Centro de Jubilados Milagro al Sur

Grupo Boedo y Barrios del Sur “Víctor Kon”

Tenemos Patria

Peronismo por la Ciudad

La Cámpora Comuna 5

Partido Justicialista de Comuna 5

Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 5

Periódico Desde Boedo

Agenda Cultural Comuna 5

Asamblea Autoconvocada de Boedo

Club 3660

Escuela de Tai Chi del Maestro Zang Zhi Guo

…