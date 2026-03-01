POEMAS VAGABUNDOS

Febrero 2026

Rubén Balseiro-Enigma Editores – 2023





Poemario que acerca, a través de un lenguaje consistente y selecto, los temas más humanos de nuestro tiempo.

El yo poético registra que la realidad no coincide con lo que se desea y ese quiebre es el motor del poema Toda la vida es eso/ un intento/ un latido/ un mordisco en la noche/ un querer retener lo que se escapa.

La escritura teje la trama de la existencia, la irregularidad, la incertidumbre, el desencuentro con las cosas No hay un orden del mundo/ cada día es un paso en un juego impreciso.

El tiempo es una fuerza que borra y erosiona. No es solo el paso de los años, sino la sensación de llegar tarde, de que algo ocurrió una vez y ya no puede repetirse. Es fatal la presencia del tiempo que nos quiebra/ nos fracciona en pedazos/ como piezas dispersas de algún rompecabezas.

La búsqueda existencial de lo que ya no está podría ser un buscarse a sí mismo, aunque a veces no sepa ni el por qué/ continúo buscándome.

La poesía es una plataforma que facilita preguntas profundas, interrogantes que atraviesan la historia con escasas respuestas Qué absurdo y qué misterio es este mundo/ qué búsqueda imposible es cada intento.

Se recuerdan personajes queridos, seres significativos, un abuelo, poetas, que dejaron marcas indelebles. Entonces aparece el consuelo de haber tenido esos encuentros, valiosas experiencias de donde aferrarse.

En este proceso se advierte la insuficiencia del lenguaje No alcanzan las palabras/ y este lenguaje extraño/ que nadie reconoce/ es el único válido/ el único posible y verdadero.

El lector encontrará en estos poemas, sus propias preocupaciones, las inquietudes que debe tramitar día a día. Es un texto honesto, reflexivo, con la esperanza de encontrar respuestas. rbalseiro55@gmail.com (Liliana Corredera).