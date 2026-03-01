Fierros eran los de antes

Joyas sobre ruedas: La historia vuelve a desfilar por la peatonal de Boedo

Cada último domingo del mes, el asfalto de la mítica avenida Boedo, en su tramo peatonal entre Independencia y San Juan, deja de ser un simple camino para transformarse en una cápsula del tiempo. La cita, que ya se volvió un clásico del calendario barrial, invita a vecinos y turistas a sumergirse en una muestra de autos antiguos de todo tipo.

Desde las 12:00 hasta las 20:00 h, el paisaje urbano se interrumpe con el brillo de los cromados y el rugido de motores que hicieron historia. Gracias a la impecable organización del Grupo Raíces Boedo, los asistentes pueden admirar de cerca modelos emblemáticos de marcas como Chevrolet, Ford y Renault. Pero, sin duda, el que suele llevarse todas las miradas es el Torino, ese símbolo indiscutido de la industria automotriz argentina que despierta nostalgia en cada esquina.

Mucho más que una exposición

La propuesta de Raíces Boedo no se limita solo a la exhibición de máquinas. La jornada está pensada como una verdadera fiesta popular para la familia:

Gastronomía: Puestos de comida con sabores típicos para acompañar el paseo.

Cultura y Ocio: Música en vivo que le pone ritmo a la tarde y juegos para que los más chicos también disfruten del encuentro.

Identidad: Un espacio de encuentro donde los dueños de los vehículos comparten anécdotas sobre la restauración y el cuidado de estas piezas de colección.

Este evento gratuito no solo celebra la ingeniería, sino que fortalece la identidad de un barrio que se resiste a olvidar su pasado. Si sos amante de los clásicos o simplemente buscás un plan diferente para cerrar el mes, la peatonal de Boedo te espera para revivir los años dorados del automovilismo.