Falleció Miguel Germino

A días de cumplir sus 86, había nacido el 10 de julio de 1940, falleció Miguel Eugenio Germino. Sociólogo (UBA) y periodista de UTPBA fue uno de los fundadores del prestigioso mensuario “Primera Página” que ya anda por los treinta y pico de haber impreso su primer ejemplar, donde Miguel gustaba difundir sus “Crónicas de Balvanera, Almagro y la ciudad”.

Pero Germino, no fue sólo un editor barrial. En el ámbito gremial, dejó su huella de luchador por los derechos laborales sobre los que, además, publicaba constantemente su denuncia en lo relativo a las arbitrariedades del actual Gobierno nacional. Paralelamente, sin embargo, pudo concretar, desde la conducción, su “sueño-obra”, el “Parque de la estación”, contando con un activo grupo de vecinos que lo secundaron.

Sus inquietudes barriales por transformar en espacio verde los abandonados y peligrosos terrenos vecinos a las vías del Sarmiento en las proximidades de la estación Once, tuvieron sus primeros frutos allá por 2004 cuando un grupo de vecinos cortó las cintas de la “Plaza del mientras tanto” –hoy Plaza Julio César Fumarola, de Perón y Anchorena–.





Hace ya diez años que la Legislatura aprobó formalmente el llamado “Parque de la estación” mediante la Ley 5734 y pasaron dos años más para la inauguración de su área verde (2018), a la que sucedió la puesta en valor de uno de los galpones ferroviarios abandonados de la zona (2019). Lamentablemente, del otro lado de las vías falta concretar obras sobre la calle Mitre, a la altura de Agüero, que Miguel había comenzado a reclamar junto al grupo de vecinos que lo apoyaban.

Hace unos años, había logrado concretar la publicación que enaltecía su labor de cronista barrial, el libro editado por Ciccus en 2019, “El Parque de la estación, (En su entorno de Balvanera, Once y Almagro)” donde pudo destacarse relatando los avatares de aquella utópica epopeya que no tenía una perspectiva alentadora, aunque finalmente logró su objetivo. Centenares de vecinos y vecinas participaron del proyecto que estuvo siempre integrado al desarrollo del Ferrocarril Sarmiento, el primero del país, gestionado por la Sociedad Anónima del Camino de Fierro al Oeste, que llegó a tener vías que ingresaban directamente al Mercado de Abasto, por la calle Agüero, para descargar mercaderías llegadas de las quintas aledañas y zonas más alejadas.

El logro de un amplio espacio verde, de seis hectáreas, en los terrenos vacantes del ferrocarril, comprendidos entre las calles Perón, Ecuador, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, Díaz Vélez y Gallo, no se puede analizar, sino dentro del entorno territorial, a conocer: el Hueco de Miserere, el ferrocarril Sarmiento y el mercado de Abasto, lugares de los cuales Germino tenía amplio conocimiento y pudo relatarnos en su libro su devenir histórico que, como vemos, no sólo se ocupa de la creación del espacio verde.

A partir del sábado pasado Miguel ya no recorrerá fervoroso los rincones de “su” parque. Nos legó una obra fundamental para incrementar los escasos espacios verdes de esta ciudad –si sabremos en Boedo de esas carencias– y un periódico, obstinado defensor de los derechos populares, al que su hijo Eugenio prometió darle continuidad.

Lo insustituible es, la presencia de Miguel, un buen tipo de esos que no precisan de la muerte para conseguir comentarios elogiosos. Los editores barriales vamos a extrañar –y mucho– al colega ausente.

FOTO: CEMBA