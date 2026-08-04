Escritores de aca: sergio olguin

“(1982)”

Sergio Olguín, ALFAGUARA 2017





Creí apropiado en esta ocasión recomendar un libro que nos remitiera a Malvinas. Justo ahora, que está a punto de debatirse la ley de tierras, postergada por una bandera que sacudió las bancas del congreso en su intento por derogarla. Muchos creímos que las pasiones futboleras solo contribuían a encubrir los negocios de la venta de nuestra soberanía. Pero… Sin esperarlo, la rebeldía desplegada en una tela pintada a mano rompió la imposición, no mezclar la política y el deporte, la declaración de un equipo que detuvo el tiempo y nos ofrece revancha.

Esta historia, aunque el año que le da nombre nos transporta a la guerra y sus consecuencias, transcurre en Bs. As. lejos de las islas, pero muy cerca de la atmósfera, violenta y contradictoria del momento. Los dictadores han perdido consenso popular y en un intento desesperado por ocultar las atrocidades cometidas, despliegan un plan para recuperar la soberanía de las Malvinas. El autor retrata en forma de tragedia moderna lo que la disidencia causa en el seno de una familia patriarcal dominada por un militar en función.

La novela (1982) da comienzo el 2 de abril y nos adentra en la psicología de un personaje siniestro; un megalómano, ultra religioso, dispuesto a redimir a cualquier persona con conductas que considere inapropiadas. El coronel Augusto Vidal responde al llamado para combatir y parte hacia Malvinas, en su ausencia la tensión sexual entre su joven esposa Fátima y Pedro, hijo de su primer matrimonio, se vuelve imposible de controlar. Olguín describe una pasión que crece lentamente entre un joven de 19 años estudiante de letras, despreciado por su padre y su madrastra, y una tucumana reina de belleza, que no desea aquietar este impulso irrefrenable. Cuando Vidal regresa ungido en su actual rol de héroe, a pesar de un pasado como torturador, la pareja decide escapar. Atrás quedará Lorena la pequeña de 2 años hija del matrimonio al cuidado de Blanca, la empleada doméstica, adepta al régimen militar. Aquí da comienzo una búsqueda implacable, con personajes heroicos, solidarios que se cruzan en el camino de los amantes. El autor describe también los sucesos de una época, la impunidad, la sensación de superioridad y la convicción de quienes creyeron que cualquier método era justificable por su causa. Despotismo, sociopatía, complicidad, oportunismo, traición, todo lo que formó parte de este entretejido de poder y hoy regresa a habitarlo en nombre de la Libertad.

Un libro que nos traslada y nos plantea el despertar a un síntoma anómalo que regreso oculto y no deseamos volver a experimentar.