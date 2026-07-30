El gobierno vs las librerias

En defensa del libro y la diversidad cultural

La Secretaría de Cultura del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires expresa su profunda preocupación ante el intento del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, una norma que durante más de dos décadas garantizó condiciones equitativas para el desarrollo de editoriales, librerías y lectores en todo el país.

El libro no es una mercancía más. Es un bien cultural que transmite memoria, conocimiento, identidad y pensamiento crítico. Debilitar el entramado de librerías independientes y editoriales nacionales en nombre de una supuesta desregulación implica favorecer la concentración del mercado y reducir la diversidad de voces que constituye una de las mayores riquezas culturales de la Argentina.

Las librerías de barrio son mucho más que espacios comerciales: son lugares de encuentro, de circulación de ideas y de construcción comunitaria. Allí conviven autores consagrados y nuevas generaciones, editoriales independientes y grandes sellos, lectores curiosos y docentes, estudiantes y familias. Cuando desaparece una librería, una comunidad pierde también un espacio de acceso a la cultura.

Desde la Secretaría de Cultura del PJ CABA reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las políticas públicas que protegen la producción cultural argentina y convocamos a todos los actores del sector, así como a la ciudadanía, a defender un modelo editorial diverso, federal y democrático. Defender el libro es defender la cultura; defender la cultura es defender la identidad de nuestro pueblo.

Carlos Benítez

Secretario de Cultura – PJ CABA

Director de la Editorial Punto de Encuentro

La batalla cultural y nuestra resistencia a la extinción

El arte, todo, la literatura, el cine, el teatro, la música, la pintura y la danza se volvieron peligrosos. Eso es lo que pretenden instalar para monopolizar las voces y volverlo mercancía. Lo que ahora es un espacio de reflexión de expresión y comprensión se vuelve intento de anulación del pensamiento crítico, direccionando ventas a un selecto grupo de libros, best sellers, mística, coaching y autoayuda, con un claro lema si no podés no te esforzaste lo suficiente. El surgimiento de nuevos autores peligra, ya sabemos cómo funciona el libre mercado, quien regule el precio será el ganador. Una vez que las grandes cadenas regalen libros a precios irrisorios y con la competencia eliminada, el precio vuelve a subir.

El PVP (precio de venta al público, fijo en todo el país) es en defensa de tu libre elección, de la diversidad dentro de los contenidos, nosotros no nos hacemos millonarios, subsistimos. Disfrutamos recomendando al lector, sugiriendo títulos, como librera y dueña de librería sé que muchos estamos sobreviviendo, resistiendo la desaparición, porque aún creemos que unidos es más fácil cambiar el rumbo de las cosas. Porque…, nadie se salva solo (El Eternauta) (Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López)

Mariana Bellocchio

“Serendipia mundolibro”

Azul Bs As.