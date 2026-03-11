Cuervo con plumas nuevas

San Lorenzo presentó su camiseta 2026 en una fiesta multitudinaria en San Juan y Boedo





La histórica esquina de San Juan y Boedo volvió a transformarse en punto de encuentro para los hinchas de San Lorenzo con la presentación oficial de la nueva camiseta que el club utilizará durante la temporada 2026. Miles de simpatizantes se acercaron al barrio para participar de un evento que combinó fútbol, identidad barrial y celebración colectiva, con la presencia de futbolistas del plantel profesional, exjugadores y autoridades de la institución.

El acto tuvo como eje central el despliegue de una gigantesca camiseta azulgrana, considerada la más grande del mundo, que funcionó como marco para revelar el nuevo diseño del uniforme. La réplica, de más de 50 metros de largo, fue extendida mediante una grúa en pleno cruce de San Juan y Boedo, generando una imagen impactante que rápidamente se convirtió en el momento más fotografiado de la jornada.

La convocatoria fue tan numerosa que el tránsito debió interrumpirse en la intersección más emblemática del barrio. Desde temprano, los hinchas comenzaron a concentrarse en la zona con banderas, camisetas y bombos, generando un clima festivo que acompañó toda la presentación. El evento contó además con un escenario central desde el cual se desarrollaron distintas actividades y se exhibió la nueva colección de indumentaria del club.

La organización estuvo a cargo de la empresa Atomik y el acto incluyó distintos momentos artísticos, entre ellos la participación de una banda de tango en vivo, un guiño a la tradición cultural porteña que acompaña históricamente la identidad del barrio de Boedo.

Durante la presentación también estuvieron presentes integrantes de los planteles masculino y femenino de San Lorenzo. Entre los futbolistas que participaron del evento se encontraban Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio, quienes compartieron el encuentro con los hinchas y posaron con la nueva camiseta. También formó parte de la jornada el entrenador del equipo, Damián Ayude.

A la celebración se sumaron además referentes históricos del club. Entre ellos estuvo Esteban González, uno de los exjugadores que acompañaron la presentación, en una jornada que buscó reunir distintas generaciones vinculadas a la historia azulgrana. El presidente transitorio de la institución, Sergio Constantino, también estuvo presente durante el evento.

El nuevo diseño de la camiseta incorpora detalles inspirados en el fileteado porteño, el estilo artístico tradicional que se asocia con el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema “Boedo se lleva puesto”, la indumentaria busca reforzar el vínculo simbólico entre el club y el barrio, una relación que ocupa un lugar central en la identidad histórica de San Lorenzo.

La camiseta será utilizada por el equipo durante la temporada 2026 en las distintas competencias que afrontará el club, entre ellas el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, cuyo sorteo se realizará en los próximos días.

La presentación se dio además en la previa del clásico frente a Boca Juniors que se disputará en La Bombonera, un dato que contribuyó a intensificar el clima futbolero entre los hinchas que coparon la esquina de San Juan y Boedo. Durante la noche, los cánticos característicos de la tribuna azulgrana se hicieron escuchar con fuerza, anticipando la expectativa por el próximo compromiso del equipo.

El despliegue de la enorme camiseta, de aproximadamente 50 metros por 15, fue uno de los momentos más impactantes del evento y terminó de consolidar la postal de una jornada que reunió a miles de simpatizantes en el corazón del barrio. Una escena que volvió a mostrar el peso simbólico que San Lorenzo mantiene con Boedo y con su gente, en un cruce que sigue funcionando como uno de los espacios más representativos de la identidad azulgrana.