Carta abierta de las Asambleas de Almagro y de Boedo

Basta de hostigamiento a los espacios comunitarios de las Comunas 3 y 5

Por medio de la presente, organizaciones comunitarias, culturales, territoriales y de Derechos Humanos queremos denunciar el aumento del hostigamiento por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que sufrimos especialmente mientras realizamos ollas comunitarias entre vecinos y vecinas del barrio, personas en situación de calle y/o que requieren de un plato de comida caliente para su supervivencia.

El hostigamiento es tanto de la policía como de otras áreas gubernamentales. Se suma además la violencia desde redes sociales de grupos de “Buenos vecinos” que alimentan y exacerban las políticas de exclusión tanto del gobierno de la ciudad como el nacional. En los últimos meses, efectivos de la policía, junto a representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA), no permiten que personas en situación de calle y recicladores urbanos carguen con sus pertenencias dentro de las plazas o se laven la cara sin remera en días de altas temperaturas.

Sabemos que es una falta en nuestra Comuna el acceso a baños y duchas públicas, y que no hay políticas de estado que den respuesta a este derecho básico. El domingo 8 de marzo en la plaza Mariano Boedo, mientras se realizaba la olla, dos mujeres policías filmaron con celulares y se colocaron cerca nuestro sin mediar explicación. Lo más grave fue que nos rodearon con dos motos andando a velocidad dentro de la plaza, buscando amedrentarnos y provocarnos. Como nadie respondió, y fueron muy mal vistos por todas las personas en la Plaza, se fueron. Tenemos video probatorio del hostigamiento ocasionado.

En la olla del Parque de la Estación el domingo 3 de mayo se presentaron integrantes del área de Orden Público, de la Dirección General de Fiscalización dependiente de Jefatura de Gabinete, acompañados por policías que se mantenían a algunos metros. Nos informaron que hubo una denuncia de un vecino asentada en forma directa en la comuna y que no podíamos realizar la actividad en el parque. Observaban los carros y notaron las garrafas, nos dijeron que necesitábamos permisos y un gasista matriculado, lo que les dio el argumento para impedirnos realizar la actividad. Los interrogamos sobre si tenían una orden o resolución para hacer lo que estaban haciendo y nos dijeron que no la necesitaban porque nosotros incurríamos en infracción a las normas. Ante esta situación decidimos realizar el desayuno, para lo cual no teníamos que utilizar las garrafas y ante eso no tuvieron la fuerza para prohibirnos hacerlo. Las ollas impulsadas desde las Asambleas Autoconvocadas de la comuna funcionan desde 2024, se autogestionan con alimentos y aportes regulares de vecinos y vecinas del barrio, sin ningún tipo de subsidios. En la olla de Boedo, desde septiembre de 2024, cocinamos y entregamos cerca de 200 porciones cada domingo, de 12 a 14hs. En la del Parque de la Estación de la Asamblea de Plaza Almagro, desde febrero de 2024 compartimos desayuno y almuerzo con entre 120 y 140 personas cada domingo a partir de las 11:30hs. Cuidamos el espacio, lo que construimos, la solidaridad que sostenemos y las plazas. Muchos y muchas vecinos/as se han sumado a aportar a partir de ver nuestra tarea y cómo la llevamos adelante.

Asimismo, en la olla del Parque de la Estación, la gente que viene a comer participa en las tareas desde la mañana (ya que cocinamos en el parque) hasta las 18hs. en que finalizamos el lavado y guardado de todos los elementos. Ya se ha presentado una carta de denuncia a las autoridades de la Comuna 5 pero sabemos que no es suficiente. El momento social que estamos viviendo, con una multiplicación de necesidades no cubiertas por políticas sociales estatales, lleva a que se multipliquen las ollas, merenderos y otras formas comunitarias de respuesta a una realidad innegable: el HAMBRE que hay en nuestra Comuna y en nuestra Ciudad.

Las Asambleas de Almagro y Boedo nos encontramos en estado de alerta ante la creciente avanzada persecutoria del Gobierno de Jorge Macri. En medio de la crisis social y económica generada por las políticas del Gobierno de Milei, el GCABA sigue a rajatabla sus lineamientos represivos y criminalizantes. El hostigamiento a asambleas barriales y ollas populares se ha vuelto costumbre, al igual que los mega-operativos con gastos millonarios para perseguir a quienes luchan contra las injusticias, o para llevar adelante desalojos, dejando familias enteras en la calle ante la falta de acceso a la vivienda en la Ciudad.

A su vez, se vuelve cotidiano ver el robo por parte de la policía de la Ciudad a vendedores ambulantes que ganan el pan trabajando en la vía pública. Estas formas de intimidación no son casuales ni aisladas. Forman parte de una política que demoniza a quienes más sufren y suma a su situación angustiante la amenaza, el desprecio, el racismo y la búsqueda deliberada de generar miedo entre quienes buscamos construir relaciones sociales basadas en la solidaridad y la empatía. No lo van a conseguir. Las situaciones socioeconómicas que generan segregación no se pueden ocultar con hostigamientos y persecuciones. Seguimos tejiendo redes de organización colectiva, popular y solidaria con todes aquelles golpeades por las políticas de hambre y represión. Queremos que los espacios comunitarios y públicos, como nuestras plazas, sean espacios libres de intimidación policial, y que se construyan baños y duchas en la Comuna para las personas en situación de calle y vecinos/as que usan el espacio público. Es por esto que nos acercamos a los espacios comunitarios de nuestras comunas para solicitar su solidaridad, redoblando nuestros esfuerzos y nuestros vínculos para fortalecer nuestras construcciones.

LA SALIDA ES COLECTIVA. CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y LA PERSECUCIÓN, NOS SEGUIMOS ORGANIZANDO

Olla Asamblea Autoconvocada de Boedo: ollaasambleaboedo@gmail.com

IG @asambleaautoconvocadaboedo

Olla del Parque Asamblea Plaza Almagro: olladelparque@gmail.com

IG @olladelparque @asambleaplazaalmagro

¡Sumá tu adhesión! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU6b8y7ZBsyb5QhjeS_8lJyzw-C5qykN wVFA8eldj8BeoAmQ/viewform?usp=header