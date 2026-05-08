LA TERSURA DEL SILENCIO

de Alejandro Cesario

Editorial detodoslosmares – 2025

Poemario donde prevalece la afectuosa mirada del autor sobre escenas y personajes de nuestro territorio, que viven situaciones de carencia. Sobresalen en el texto, modos de decir y nombrar que remiten a nuestros antepasados y los valorizan. Eso ocurre con el poema Esperanza que dice, Chinitilla huérfana/ Silabario/ sobre la mesada/ Solita/ pringa el pan en su escudilla/ solita asperja la mata de albahaca/ y va a la escuela. Fe en Yaquis Pampa (sitio cerca de Tilcara, Jujuy) Con el sol que rezume/ por escarpadas abras/ rebasando legajos/ el fámulo/ en alpargatas/ de a penco y a pelo/ por la polvareda/… / dos leguas a la escuela. Es el “trabajador doméstico” y su esfuerzo por aprender.

El texto transmite lo cotidiano, la naturaleza y los quehaceres de los que viven allí, la pobreza, la escasez, lo precario y, aun así, mantienen vivos los afectos y la esperanza. Es para destacar: * el uso del diminutivo que carga de afecto lo que nombra viejito, abuelita, hijita. * títulos que orientan al lector, Peón viudo, * vocabulario novedoso que abre y amplía el sentido del texto, zureo (arrullo de la paloma), la chamiza (fogata) * brevedad, calidez y ternura.

El yo poético se aproxima al dolor, a la tristeza y a la alegría, en un acto de solidaridad frente a una humanidad marginada.

Uno de los poemas más hermosos es Colonia Nueva Esperanza, que dice Ahí/ en el vertedero del barrio/ donde lo humano perece/ y se troncha la ilusión/ ahí/ cerquita de la cava/ cebando mate/ el mencho y la menchita/ carcajean.

El lector se lleva sensaciones y la satisfacción de haber compartido un texto maravilloso, trabajado a conciencia, con los mejores recursos que el autor dispone para lograr su objetivo. detodoslosmares.editorial@gmail.com (Liliana Corredera)