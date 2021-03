Memoria íntima

A 45 años de la dictadura cívico-militar que nos dejó 30000 desaparecidos (Extractos del diario íntimo de Manuel) Celia Cristina Zavala

24/03/2020: Por primera vez no marchamos a Plaza de Mayo. La Pandemia no lo permitió. Pero reclamamos Memoria, Verdad y Justicia, como todos los años. Hoy se replicaron pañuelos blancos en muchísimas ventanas, balcones, terrazas, en las redes sociales. Ha sido una jornada muy emocionante. También en casa. Con Juli hicimos nuestro pañuelo, y estampamos nuestras manos en él. Y escribió un poco toscamente, pues está aprendiendo a hacerlo: “Desaparecidxs Nunca Más”. Y yo claro está, me emocioné hasta las lágrimas; y ella, con su ternura infinita, me abrazó como si entendiera todo. Seguimos buscándote. Esperándote. No pierdo la esperanza de que pronto podamos abrazarnos.

24/03/2018: Hoy estuvimos marchando a la Plaza como siempre. Nuestra cita inamovible de cada 24/03. Debés estar por cumplir 40 años. Tengo la esperanza de que quizá con la “crisis de los 40” te animes a hacerte preguntas y a buscar respuestas. ¿Nos estarás buscando vos también? ¿Te estarás buscando? Ojalá que sí. Aquí te estamos esperando. Ya los abuelos no están. Se fueron sin poder conocerte. Pero hay generación nueva. Está Juli. Tenés una sobrina hermosa que también te espera. Que desea tener un tío / tía que la malcríe y le haga regalos y la lleve a la plaza. ¿Tendré yo también sobrinos? ¡¡Qué necesidad de encontrarte hermano / hermana!!

24/03/2006: Hoy la marcha fue multitudinaria. Por primera vez, el 24 de marzo es Feriado Nacional. Hubo mucho debate sobre si debía instaurarse o no. Muchos consideraban que las personas aprovecharían para hacer mini turismo, y quedaría el 24/03 vacío de contenido, y todo quedaría en el olvido. Pero no fue así. Somos muchos los que buscamos a familiares, y son muchos los que nos acompañan en esta búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Y al convertirlo en Feriado Nacional, se hablará en las escuelas, en los noticieros, en programas especiales, estará marcado de rojo en los calendarios de los poblados más remotos… La Memoria estará viva en nuestro pueblo. No los olvidamos ni lo haremos. Nunca. Y yo te encontraré hermano / hermana.

24/03/2004: Hoy ha sido una jornada muy movilizante. El presidente pidió Perdón de Estado y abrió las puertas de la ESMA. Me preguntaba si estarías ahí entre los manifestantes así como estaba yo, que temblaba y no paraba de llorar y miraba todos los rostros de los jóvenes de 25 años aprox, tratando de ver mis ojos, de reconocerte como hermano o hermana y poder fundirnos en un abrazo. ¿Habrás estado ahí también?. Luego entramos algunos al predio. Muy fuerte para mí pues es posible que hayas nacido allí. Es posible que mamá haya muerto allí.

24/03/1994: Hoy estuvimos marchando como cada 24/03. Ni olvido, ni perdón. Juicio y Castigo. Fue especial para mí esta vez. Me sentí con otra responsabilidad. En unos días cumpliré 18 años, la mayoría de edad. Podré iniciar la búsqueda por mí mismo. Hacer los trámites que sean necesarios, los juicios, lo que sea. Ya los abuelos están cansados y han pasado muchas cosas terribles. Yo tomaré la posta. Y los encontraré. A los tres. Papá, mamá, hermano / hermana. No pierdo las esperanzas y tendré toda la fuerza necesaria. No pararé hasta encontrarlos. Lo juro.

Celia Cristina Zavala, marzo de 2021