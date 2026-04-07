40 años: del Consenso de Washington al colonialismo de Milei

Jorge Rachid

Ediciones CICCUS 2025

En estos tiempos de tanta inmediatez cuando todo parece tan efímero, tan volátil, analizar la realidad, contextualizarla y cristalizarla en el papel para aportar al debate se transforma en un hecho trascendente. Toda la trayectoria de Jorge Rachid como escritor se vuelve relevante, porque pone “los caballos adelante del carro”, convidando a debatir sobre lo realmente importante, rescatando en ese devenir, además, al “Perón filosófico”. El marco de La democracia limitada está dado por la geopolítica y la política internacional, condición necesaria para comprender lo que sucede en la región y en nuestro país, y que llega a los barrios, es decir, a nuestras vidas cotidianas. “La verdadera política es la política internacional, lo demás es puro cabotaje pueblerino”, gustaba señalar el general Perón, no porque lo doméstico no tuviera relevancia, sino para concientizar sobre el infantilismo de pensar que lo que sucede en los países del mundo, sobre todo en los que detentan menor poder relativo en el concierto mundial, depende solo de cuestiones internas. Claro que el resultado de lo que nos suceda como pueblo puede determinarse también por lo que seamos capaces de construir como proyecto alternativo al hoy dominante, y es allí donde Jorge pone el acento en analizar nuestras falencias y nuestros errores, con el único propósito de aportar a generar el poder necesario y así revertir la actual situación a través de un proceso de “descolonización”. En definitiva, hay que volver a construir una verdadera opción de poder que tenga al pueblo organizado como principal protagonista, con una actualización doctrinaria que, muchas veces, implica poner en marcha nuevas ideas, aquello que marca nuestra doctrina y que hace tiempo dejamos de hacer. Jorge “el Turco” Rachid, el militante escritor, el escritor militante, el militante “trotamundos” al que cada uno de los días del año encontramos en los más cercanos o más remotos rincones de nuestro maravilloso país llevando su historia y su compromiso, nos aporta este nuevo libro y nos invita a pensar para continuar construyendo el sueño eterno de la Patria Libre, Justa y Soberana. (Del prólogo de Daniel Gollán)