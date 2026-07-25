¡feliz cumple, Boedo!

Hay veces en las que se entremezclan los datos y se dice erróneamente que el 25 de julio de 2026 el barrio de Boedo cumple 244 años cuando el que cumpliría esa edad, si hubiera superado los escasos 37 que vivió, sería Mariano Boedo, el prócer que le dio nombre.





En efecto, el 25 de julio de 1782, nace en Salta Mariano Joaquín Boedo, abogado y político argentino, diputado por Salta y posteriormente vice-presidente del Congreso de Tucumán de 1816. Mariano daría su nombre a la avenida, el barrio y la plaza homónimas.

La confusión viene de la mano con la sanción de la ley 1043. El 19 de junio de 2003 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituye el 25 de julio como “Día del Barrio de Boedo” en coincidencia con el nacimiento del prócer de la Independencia (25/7/1782). Boedo –no el barrio, sino el prócer, Mariano– cumpliría el 25 de julio 244 años de los cuales vivió sólo 37, el resto los cumple en la historia.

Para el centenario del natalicio de Mariano, un 6 de marzo de 1882, cobraban vigencia unas lustrosas chapas enlozadas que avisaban, a quien alzara la mirada, que estaba transitando por la calle Boedo, luego avenida.

El bautismo oficial dejaba de lado los apodos vecinales para reconocer al sendero. El “Camino de los huesos” o “de las tropas” –como también se lo solía nombrar– resultaba, de esta manera, ser la primera Boedo que, con la continuidad de Sáenz –así llamada a partir de 1893–, llega hasta Puente Alsina.

A quién y por qué, se le ocurrió…, “Boedo”

La reciente Capital Federal aún no tenía intendente, ni intendencia, sólo una Comisión Municipal que un par de años antes había nombrado, para presidirla, a Torcuato de Alvear, hijo del general Carlos María de Alvear y padre de Marcelo Torcuato de Alvear, quien sería presidente de la Nación entre 1922 y 1928.

Torcuato, quien resultaría el primer intendente de la ciudad al crearse ese cargo en 1883, se enfrentaba al innominado crecimiento de la ciudad hacia el norte y el oeste y así lo manifiesta en un documento del Archivo Histórico Municipal:

Buenos Aires, marzo 6 de 1882

Señor Ingeniero:

No pudiendo el que suscribe reunir a la Corporación Municipal con la frecuencia que se necesita para atender debidamente las grandes exigencias del servicio y habiendo manifestado Ud. que muchas calles del Municipio carecen de nombre y numeración y siendo éste un grave inconveniente para la percepción de los impuestos y para el reparto de la correspondencia según lo han manifestado las oficinas correspondientes proceda Ud. á mandar construir las chapas para las calles que no tienen nombre, de acuerdo con la nómina que adjunto.

También procederá Ud. a efectuar los estudios necesarios para que además del nombre de todas las calles del Municipio sean estas conocidas por un número especial.

Dios guarde a Ud.

Fdo. Torcuato de Alvear. -Mariano Obardo.

La denominación numérica de “40 Sud” tendría una duración efímera superada en uso y costumbre por la nominal.

El listado “que Torcuato adjunta” reúne –como homenaje– a los congresales firmantes del acta de la Independencia que en el actual Boedo pueden identificarse en el nombre de nuestras calles Colombres (José), Maza (Juan Agustín), Boedo (Mariano), Loria (desde 1971, Sánchez de Loria; Mariano Sánchez de) y Castro Barros (Pedro Ignacio de).

Pero Boedo no fue oficialmente barrio hasta 1968 a través de la ordenanza 23698 del 25 de junio de 1968, norma que fue derogada para permitir modificar ciertos errores en los límites establecidos que, entre otras arbitrariedades, determinaban que la cancha de Huracán quedaba en… Barracas. A nuestros primos quemeros les hervía la sangre, que no llegó al río porque se promulgó la ordenanza 26607 del 4 de junio de 1972 que corrigió lo legislado, ordenanza que con algunos retoques como la incorporación de Parque Chas y Puerto Madero sigue vigente hasta la actualidad. Es oportuno aclarar que, de todos modos, la del 68, no había afectado los límites de nuestro barrio.

Finalmente, Boedo tiene su más reciente cumpleaños y se trata de la inauguración, tras ardua gestión vecinal, de la Plaza Mariano Boedo el 28 de diciembre de 2010. Felizmente, no se trató de una broma de inocentes y los vecinos luchadores pudieron agregar una manzana arbolada a los escasísimos espacios verdes barriales.