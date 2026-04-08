El juego que se inicia

Inés Legarreta

Serie poesía – Ediciones La Yunta 2025





Novedoso poemario que presenta una parte donde objetos y sitios del entorno doméstico son centro de atención. La segunda parte se denomina Poemas sueltos e incluye textos hilados con ese yo poético que sabe trabajar el lenguaje y jerarquizarlo.

Las alfombras, servilletas, jarrones se abordan líricamente con mirada crítica porque se los despoja del uso convencional ya sea utilitario o decorativo. Sucia de boca y boca. Aunque tenga flores/ y pajaritos (La servilleta). Tiene flores, tiene arabescos, tiene colores vivos y es de lana y seda./ El desacuerdo pronto estará a la vista de todos: ha empezado a deshilacharse (La alfombra). Un anillo de piedras grandes, falsas/ No pretende nada. Sabe que solo es brillo de carnaval.

El juego parece ser, entonces, descubrir el lado oculto de las cosas. El desafío es buscar, como en la escondida, dónde está la vulnerabilidad. Lo hace con sarcasmo, desde la mirada burlona que también guarda la decepción. Como si dijera, pero cómo, ¿no era tan hermosa, brillante, fina y delicada? ¿en qué quedó? Ahí está el desencanto de lo que envejece, de lo que se deteriora y pierde su esplendor. Ahí está lo poético.

El texto toma un tono filosófico, qué hacemos los sujetos con este desastre de lo que no permanece, de lo que sucumbe bajo la presión del paso del tiempo.

Está escrito con la autenticidad de la experiencia, hace del proceso natural de desgaste un acto de poesía. Allí hay tristeza, desencanto y belleza.

Es un juego al que todos jugamos. Angurrienta la vida no deja/ nada sin deglutir. personas y cosas. (La fuente)

La autora despliega su consistente manejo del lenguaje y estructura poética y nos ofrece un texto sobresaliente. edicioneslayunta@gmail.com (Liliana Corredera)