Cuando la Tierra sea olvido

Pintura e instalación Retrospectiva, Daniel Acosta

Inaugura 27 julio 2024- 13 hs.

Clausura 7 de septiembre 2024

MUSEO BENITO QUINQUELA MARTIN (MBQM)

Av. Pedro de Mendoza 1835

URGE LA TIERRA





Cruje. Crepita también. Esto nos señala el arte de Daniel Acosta. Pero hay esperanza. Paisajes desolados -como si hubieran sido escenarios del rugido de una erupción volcánica- están surcados por agua, poblados de peces, remontados por barcos. Entonces la vida todavía crece, resiste. El origen está en el agua, nos dice la obra de Acosta. La vida es agua, nos recuerda. Hay personajes que podemos imaginar como héroes culturales, de esos que en los mitos enfrentaron a los dioses, como Prometeo. Abrazan árboles para protegerlos, iluminan con la luz del fuego tenue o con una llamarada la noche presente. Una nueva versión del Vitruvio de Da Vinci, pero de dos caras, una sombría y otra luminosa, ahora saca una espiga de su aljaba. Ya no está en el espacio vacío y abstracto de la proporción perfecta. Está en acción: apunta a una represa-prisión en la cima del mundo, que encierra un ominoso cielo rojo. Barcos-peces-barriletes conspiran y un territorio se enciende de color. Hay seres alados en lunas cóncavas, balsas de tierra, huellas dactilares y médulas arbóreas, donde crecen flores en llamas, y llueven y se respiran hojas. Un hombre azulado quiere arrancarlas, robar el color. Hay un ángel del apocalipsis, una fama, con la mano en puño, pero sin trompeta, sin la mirada azorada que proyecta Walter Benjamin en el ángel que llama de la historia, inspirado en el Angelus Novus de Paul Klee. El final ya está anunciado. Una pareja huye a caballo. Una rana incendiaria apunta a una torre derribada, a un obelisco trunco que nos retrotrae a Babel, al ridículo deseo humano. Un acróbata hace su número, para llegar a nosotros. Mientras, la cría en su cadera-cuna, juega con un avión. Hay un pez que salta y escupe las granadas que explotan, que estallan, en esta porción del continente. La tierra es verde, el mar rojo. Un barco flota sobre la boca del río-mar. Quizás sea la punta desgajada, errante a la deriva, de aquel obelisco, al que le crecieron alas, proas y popas. Lo vemos en las manos de un ser ciclópeo, con una aureola enraizada. Su corriente convoca caminantes, peces y rostros ancestrales. No es un barco de astillero hormigueante, de esos que retrató Quinquela, que a duras penas sobreviven hoy. Es uno mucho más fácil de hacer: su piel es de papel y follaje, es de pintura y pincel, está hecho a mano. Emerge inesperado en estas costas. Espera hilvanar agua y cielo, sembrando vida. Nos invita a subir para capear el incendio. Sugiere que hay salvación. Cordones atraviesan los lienzos tensando el espacio, dando cuerda, trazando un hilo, un camino para recorrer. Se enroscan para formar un ojo con pupila de semilla, nos tiran una soga. Alas de semillas contienen la vida. Llegar a ella es la misión de cada estación. Las plantas están programadas. Pero el orden de los factores sí altera el producto. Cuidado, nos dicen las obras. El cauce de nuestra existencia es causal y casual. La semilla se puede abrir, como no. Dependemos de que liberen su aliento vital si no queremos pasearnos con tanques de oxígeno. Estas obras son un sitio arqueológico: capas previas de texturas arenosas, rastros de acciones, una colección de sellos. Hacen un llamado de emergencia. Alejandra Pizarnik en su poema La jaula, reverbera: “agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo”. Podríamos agregar, hoy y acá, barcos ungidos y urgidos de imaginación, de sueños, también, cargados con la munición para abrir la jaula.

Milena Acosta

Daniel Acosta (Biografía)

Nace y vive en Buenos Aires. Profesor en la Universidad Nacional de Artes Visuales, UNA // PROYECTOS e Invitaciones: 2024 muestra Museo Quinquela Martín julio. 19 Encuentro SOStierra. UNA. // 2023 Muestra pinturas, objetos, performance en la Casona. Córdoba, julio. // 2022: Festival Internacional de arte acción Collaborate. Chile. Dic. 22. / Exposición Pinturas y conferencia: Arte y locura, Hospital Laura Bonaparte. / Seminario Arte, ecología y derechos humanos. Universidad nacional de avellaneda. / Acción: Deriva. Umbral espacio de arte. // 2021 Conversatorio con Fundacion Proa, Pandemia y arte // 2021 Mail arte Internacional SOStierra // 2021 Conversatorio Congreso Internacional CIAS, medio ambiente y arte. Brasil // 2020 15 SOStierra internacional // 2019 Centro Cultural Manzana de la Rivera. Asunción. Paraguay. Pinturas, Instalación, Fotografías, Julio. // 2019 Muestra en Banco Ciudad. Caba. Pinturas y objetos, abril // 2018: Arte acción y seminario en Museo Evita Ferreyra, Córdoba. / Invitado a Bolivia. Encuentro Latitudes. Santa Cruz. // 2017 Deriva. Museo Queens. NY. LiVEART.US. // 2016 Acción DERIVA, Encuentro Hemisférico. Chile. 2015 // La Muga Caula. Barcelona. Acción: Deriva, e instalación: galería Lola Ventos. Figueras. Agosto // 2015 DERIVA: Instalación y arte Acción, 4ta edición de arte en la Tierra, Biel Bienne. Suiza. 26 sept. // 2007 Seminario y instalación: Arte y naturaleza, Chapecó, Brasil. // Muestras locales e internacionales: en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, México, España, Francia, Alemania, Italia // Pintura, fotos, instalación y performances. Charlas y seminarios: Arte sociedad y naturaleza / Artista multimedial. PREMIOS: Beca Pollock – Fundación Krasner / 94. Beca SUM / 85 / Beca Atelier 17, William Hayter / París / 84 acostatierra@gmail.com Sitio Web: http://acostadaniel.blogspot.com https://proyectosostierra.blogspot.com Web SOStierra arte acción Internacional Agradecimientos Museo Quinquela Martín, Yamila Valeiras, Milena Acosta, Francisco Naishtat, César Barrantes, Silvia Naishtat, Paloma Acosta, Victor Fernández y a todos aquellos que colaboraron.