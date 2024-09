Mondo Cane

Agosto 2024 / CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO / Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Medio siglo XX y primer cuarto del XXI, es lo que me tocó vivir, un logro llegar a viejo poeta, me tiembla un poco la mano, no los recuerdos, para dar en el blanco no hay como flechas de memoria. Muchos amigos no llegaron a presenciar el gran desquiciamiento, cayeron antes, en la curva de los setenta, escuadrones de la muerte se dedicaban a eliminar ideales y malezas, por convicción o por dinero, por ambas causas a menudo, exterminaban juventudes en flor, las que soñaban con un mundo mejor, menos ácido para los pobres, sin tanta crema para los ricos. El mundo mejor no llegó, parecería lo contrario ¿Serán los años que me dan esta sensación amarga? ¿O nos debatimos realmente en mierdas movedizas? Resulta difícil pensar el presente, lo que estamos viviendo aquí y ahora. Siento luego existo, el odio se derrama, babosas golpean puertas de la ciudad, egoísmos corrompen pulmones, clausuran futuros… Siembro estos mensajes en busca de un aliento nuevo, no será fácil…, al menos dejaré testimonios, acontecimientos no escasean, elijamos algunos al azar, agitemos el bolillero agosto 2024, veamos qué sale, los habitantes del futuro podrán tal vez imaginar alguna relación entre sucesos tan diversos.

Elefantes a la parrilla: hay noticias que no aparecen en el radar, las consideran insignificantes, me encanta salir a la pesca de esas perlas raras, si las sabemos observar suelen ser joyitas. Escuchen ésta, en la era del mundo virtual les parecerá mentira, nuevamente Josecito con sus desvaríos surrealistas dirá más de un lector, por eso este cronista declara que dirá la verdad, nada más que la verdad. Namibia, en el sur de África, está sufriendo una sequía histórica, la población comienza a sufrir escasez de alimentos ¿Qué se le ocurre entonces al Ministerio del Medioambiente? Autorizar la faena de buena parte de su fauna salvaje para repartir carne a la población: 83 elefantes, 30 hipopótamos, 60 búfalos, 50 impalas, 100 gnous azules, 300 cebras, 100 antílopes africanos…, pasarán así a mejor vida.(1) Por supuesto siempre están los mal pensados, críticas por electoralismo, por venta ilegal de trofeos para cazadores… Más allá de todo, desconociendo totalmente Namibia, me pregunto: ¿En qué se traduce esta masacre de nobles bestias en un país de dos millones y medio de habitantes? ¿Cuánta carne por persona? ¿Un bifecito de elefante de 200g? ¿Una lengua de cebra en estofado? ¿Y después? ¿Ministerio del Medioambiente? ¿Leí bien?

Niños sin comida: muy lejos del escenario africano, en un país que conocemos, víctima de una horda destructivista, la religión del mercado hace desmanes, ya sabemos que la adoración del becerro de oro tarde o temprano será castigada. Existe ese país, lo conozco, doy fe, un país donde abundan comida y recursos naturales, donde viven más de una vaca por habitante (2), en ese país no se sacrifican elefantes, se sacrifican niños. Un presidente desequilibrado rodeado de ogros se propone devorar el Estado, una ogra, al frente del llamado “Ministerio del capital humano” prefiere dejar la comida pudrirse antes que repartirla a los más necesitados. Según la UNICEF, en ese país de la abundancia, en el año 2024, “Un millón y medio de chicos y chicas se saltea alguna comida porque sus familias no se la puede proveer. La mayoría de ellos se van a dormir sin comer” (3). Que mueran los que deban morirse, niños o jubilados, Dios Mercado merece este sacrificio. ¡Viva la libertad carajo! Es el grito de guerra de estos salvajes.

Mediterráneo mar tropical. Nos alejamos nuevamente, todo está en todo, es el sentido de estas crónicas. El ala de una libélula, un delfín sin aliento, un glaciar derretido…, también nos informan sobre la obra del destructivismo en el planeta. Podríamos preguntarnos por qué la Internacional de la maldad niega el cambio climático y sus consecuencias devastadoras, ya saben a quiénes me refiero, a Donald, Jaïr, Javier, Elon, Steve…, y tantes otres adoradores del Libre Mercado. Los mares no mienten, si algo tiene de maravilloso la naturaleza es eso, no miente, existe, nos ofrece su belleza, sus angustias, sus gritos de ayuda…, mejor escucharla. En Grecia, Sicilia o Córcega, el mar llegó en la superficie a treinta grados, nuevas variedades de medusas se propagan, algunas venenosas…, aguas cristalinas devienen una trampa. “Es una catástrofe, esas temperaturas producen el efecto de incendios submarinos con un impacto directo sobre la mortalidad de muchas especies: esponjas de mar, gorgonas, corales… Almejas, ostras y…, mueren asfixiadas por falta de oxígeno…” (4)

Ojo del Cíclope. No negar azar y acontecimientos imprevistos. Me llega un whatsapp de mi hija, la imagen de un viejo teléfono negro, apoyado sobre un pié blanco, cúbico, como si fuera una escultura, con una leyenda “Cuando el teléfono estaba atado con un hilo los humanos eran libres…” Mientras el bolillero agosto 2024 arroja un nuevo título “SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) presentó cargos contra empresa que paga por escanear el iris del ojo en Colombia, Worldcoin se defendió” (5). Que todos estemos fichados, nuestros movimientos registrados, nuestras fotos archivadas, nuestras opiniones y preferencias (artísticas, políticas, sexuales…) clasificadas, no es secreto para nadie. Es sobre esa masa enorme de información que funcionan las empresas del Big Data, con capacidad de orientarte ¿Qué hamburguesa comer? ¿Qué partido político votar? Buscar “Cambridge Analytica” si necesitan un ejemplo. Que el ojo del cíclope pasó de ser un mito griego (6) a un sistema tecnológico que nos obliga a vivir en “libertad condicional”, ya no hay quien lo niegue. Lo que me sorprendió es que ese Ojo del Cíclope se proponga ahora comerse todos los ojos del mundo para crear un fichero de identidades bajo su control, basado en el escaneo del iris. Ajay Patel responsable de ese proyecto en la empresa “Tools for humanity” creada por uno de los fundadores de Chat GPT, pionera de la inteligencia artificial, afirmaba recientemente. “si ni siquiera tienes una identidad, no puedes ir a la escuela, al médico o abrir una cuenta bancaria. Entonces, es un principio muy básico que todo ser humano debería tener su identidad. Para mí el objetivo principal es darles a todos una identidad. Ahora, ¿cómo se hace eso de una manera en la que no se centralicen esas identidades? ¿Cómo le das al usuario el control? Ahí está la oportunidad de este proyecto. Darles a todos una identidad que garantice que son humanos y, al mismo tiempo, sea descentralizada y sea la persona la que tiene el poder sobre ella” (7). Explicitando lo “no dicho”: estableceremos un fichero universal de identidades mucho más seguro y fiable que las identidades que otorgan hoy los estados nacionales. Todo en manos de “Tools for humanity”, empresa privada, ellos se portan garantes. ¡Mamma mía! Por eso ya están pagando “voluntarios” que quieran alimentar el sistema con sus iris.

Internacional de la maldad: cada vez más convencido de que la línea divisoria no es política sino ética, que el antagonismo de fondo no se sitúa entre izquierdas y derechas, sino entre buena o mala gente. Del gran bolillero sale otra noticia: Se reúne en México (24-08-24) la filial local de la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora). Me hubiese gustado hablarles de eso, como les dije, todo tiene que ver con todo, esa conferencia no está desconectada de los elefantes a la parrilla en Namibia, de los niños sin comida , de las medusas del Mediterráneo o del Ojo del Cíclope, pero ya no me queda espacio, como se imaginan cada nota debe respetar un máximo de signos. Les mando el enlace (8). No dejen de visitar la “Internacional de la maldad”.