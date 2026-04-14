De la trata de blancas a la trata de personas

Parte 3 (final de la nota desarrollada a partir de dos números anteriores)

Por Ester Kandel|

La prostitución en todas sus múltiples proteiformes manifestaciones es un hecho social que no puede ocultarse y menos negarse (…)

No la hemos de considerar un delito puesto que es un hecho que pertenece al fuero interno de cada una, sobre lo que no pueden gravitar códigos ni leyes.

Mientras en el orden social existente se considere como un pecado las relaciones sexuales; mientras subsistan las trabas económicas y sociales que dificultan las uniones y el industrialismo moderno desorganice la familia; mientras el proletariado viva la vida y opresión en sus tugurios contrastando con el lujo provocador; mientras la sociedad y los códigos no dignifiquen a la mujer, subsistirá la prostitución como uno de los tantos medios de vida.

Como médico y desde su experiencia personal, puede afirmar que en la clínica dermatológica del hospital San Roque, que el 75% de los enfermos eran contagiados en casas de lenocinio controladas y patentadas con sello oficial.

La fundamentación abunda en datos, tanto nacionales como internacionales sobre el comercio esclavo que se realiza con las mujeres y sobre la reglamentación de la prostitución.

Hemos hecho letra muerta el artículo 15 de la Constitución: En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta constitución y una reglamentará las indemnizaciones a que de lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libre por el solo hecho de pisar el territorio de la república.

El diputado trae a la memoria, la intervención del diputado Repetto en la sesión del 17 de septiembre de 1913, acerca del aspecto ilusorio de la reglamentación higiénica de la prostitución, “es una ilusión criminal porque infunde en la juventud una confianza absoluta en la eficacia de esa reglamentación: eficacia que en el fondo no existe”.

Todas las citas del diputado giraban en las opiniones de los médicos de nuestro país como de los otros países, sobre los graves problemas que acarreaban las enfermedades venéreas y en la libertad de compra y venta del cuerpo de las mujeres.

Una de las afirmaciones que hace el diputado se refiere a la fuente de recursos que promueve al Municipio de Buenos Aires, la práctica de la trata de blancas.

El fracaso de la ley 9143

Los fracasos de la ley vigente eran los siguientes:

*Dificultades para probar las infracciones;()

*la subordinación de la ley a las ordenanzas municipales que reconocen al “traficante de blancas”;

*hace la división entre prostitución patentada y prostitución clandestina

Las propuestas del nuevo proyecto eran las siguientes:

1º Se extienden las penalidades a las regentes de casas de tolerancia, desde el momento que se castiga a la persona que trafique con mujeres mayores de edad, aunque sea con consentimiento de las mismas.

2º Se incorpora la ley de residencia aplicándola a los traficantes, contra lo que nadie será capaz de levantar la voz de protesta.

3º Se agrega penalidades a los capitanes de buques que transporten a estos despreciables sujetos.

4º se considera encubridores a los funcionarios o autoridades que toleran o autoricen cualquiera de los delitos penados por la ley.

El proyecto concluye con varias afirmaciones, una de ellas:

He denunciado la política criminal que al respecto se ha seguido entre nosotros sancionando en ordenanzas y leyes la esclavitud de la mujer, colocando fuera de la sociedad, con estigmas infamantes algunos miles de mujeres, en nombre de una mentida moral y de una farsa higiénica.

Reitera sus opiniones sobre las condiciones de vida del proletariado, como cuestión central y menciona la frase de la federación abolicionista internacional: “No hay más que una moral igual para el hombre y para la mujer”.

Un debate que continuaba

Todos coincidían que la trata de blancas era una lacra, pero la Dra. Luisa fue taxativa cuando afirmó en la conferencia organizada por la Universidad Libre, en mayo de 1918: “jamás legislación alguna llegará a reprimirla mientras permanezca en pie el sistema de la reglamentación”. Coincidió con los conceptos ya vertidos sobre la relación entre la miseria del proletariado femenino y la prostitución.

La literatura se ha ocupado sobre este tema y en La Vanguardia de agosto de 1923 se publica el texto: Prostitución y miseria de Octavio Mirbeau.

Raquel Liberman y Marita Verón

De las distintas versiones sobre la historia de Raquel Liberman, nacida en Lodz, Polonia, extraemos estos datos: llegó a nuestro país en septiembre de 1924, con promesas de casamiento. Fue engañada dos veces, una en su país de origen y luego, después de su fuga encubierta. Atrapada por la red de trata de blancas, dirigida por la Migdal, la ingresaron al burdel de Valentín Gómez 2888.

La primera vez, el responsable fue el rufián Jaime Cyssinger y la segunda, Salomón José Korn, fichado bajo el prontuario Nº 948.

Durante diez años, la Liberman fue ahorrando peso sobre peso…Entonces apoyada por un cliente, que se apiadó de ella urdió una trampa: un hermano del cliente dijo que quería comprar a Raquel. ‘Tengo un prostíbulo en Mendoza, le dijo al rufián que se entusiasmó con la oferta comercial: recibió mucho más dinero del que esperaba y vendió a la Liberman que por fin quedó en libertad. (Vázquez-Rial) (2).

Instalada como comerciante en la calle Callao al 500, se le acercó S. J. Korn con la misión de “embaucar a la desertora” con un casamiento, que se llevó a cabo en el Registro Civil de la sección 11 y también un casamiento religioso y remitida al burdel de la calle Valentín Gómez.

Según la versión del comisario Alzogaray, Raquel se presentó el 10 de enero de 1929 en la comisaría 7ª, para pedir que la registraran como prostituta. Ya portaba la libreta del Dispensario Municipal que la habilitaba para trabajar. Diez meses después, decidió hacer la denuncia sobre su situación.

El caso Marita Verón que nos conmueve actualmente, todavía desaparecida, da cuenta de la envergadura del problema. La búsqueda consecuente de su madre, Susana Trimarco, logró quebrar algunas de las redes de complicidad que protegen el secuestro y la trata de mujeres (3) y llevarlos al banquillo de los acusados.

Casi un siglo de diferencia y los relatos del entramado del negocio de la explotación sexual se han profundizado y coincidimos con Marta Fontenla que “los procesos de globalización que configuran la actual etapa del capitalismo profundizan las desigualdades entre géneros, clases, etnias y países de la mano de las transformaciones tecnológicas, de la organización de la producción y de las políticas de ajuste (…).



1.Desde el 30 de septiembre de 1913 al 21 de diciembre de 1915, se iniciaron en esta capital 116 procesos, con 153 autores probables, siendo sólo 14 los condenados, es decir el 9%.

2.Op.cit.

3.La trata de personas incluye toda situación de esclavitud, ya de niñas, niños, mujeres y hombres que los traen engañados con distintos argumentos.

Bibliografía general de la nota