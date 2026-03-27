PARA NIÑOS DE CERO A CIEN AÑOS

José Enrique Vargas Luza

Latinas Editores

José Enrique Vargas Luza, natural de Oruro, es un gestor cultural y en ese carácter viene desarrollando desde 1960, una meritoria tarea de divulgación y promoción del folklore de su ciudad -originalmente Villa de San Felipe de Austria-, situada en la boliviana provincia de Cercado. En el libro: “Poemas, cuentos y leyendas tradicionales para niños de cero a cien años”, editado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y con un proemio a cargo del Alcalde orureño, Vargas Luza, atento a las tradiciones ancestrales, conjuga los elementos recopilados, en gran parte de medios orales con su propia imaginación. En “Las cuatro plagas de Oruro”, que podría emparentarse con la narrativa de Horacio Quiroga, interactúan animales nativos. Bichos de algún modo personalizados, tan integrados al paisaje como obedientes a las influencias, designios y mandatos de cierta divinidad resentida con los hombres, quien para vengarse los transforma en monstruos agresivos. Finalmente, una Ñusta protectora: la Virgen del Socavón, símbolo y evidencia del eclecticismo religioso propio de Indoamérica, los vence devolviendo el orden a la población y a la creación toda. En otro de los cuentos: “Las cigarras y la rayuela”, con el canto de esos insectos protagonistas y ennoblecidos con títulos nobiliarios en la trama, parece llegar el providencial mensaje de alimentos para un poblado de la sierra de Ambato, desterrando así el miedo a las hambrunas a las que suelen estar expuestas las comunidades agrícolas cuando hay períodos de sequía o inviernos más crueles que lo habitual: “Ten como yo piedad de los labriegos”, imploró Virgilio al ya divinizado César en las Geórgicas. Se advierte la veta telúrica, costumbrista, en las paginas vigorizadas por enigmas y fantasías que se hacen verosímiles al transportar al lector a una realidad atravesada por el misterio observado y descripto, sin embargo, con familiaridad no ajena al realismo mágico: “Si las calles de Oruro hablaran no terminarían nunca de contarte historias, desde las más naturales hasta las inverosímiles e increíbles protagonizadas por sus gentes.”

El volumen como lo anuncia su título reúne prosas y versos libres y en ocasiones de estructura formal y consonantes. Esos poemas son por lo general sentimentales, en mucho nostálgicos de la niñez perdida. Aunque algunas composiciones alcanzan la elevación religiosa mariana y la sinceridad patriótica, sin retórica. Por lo mismo y más allá de los géneros literarios aplicados, lo allí presente hará disfrutar a los niños e interesar y hacer meditar a los mayores. Cabe esperar entonces la divulgación de la obra en nuestro país ya que la cultura es el mejor integrador espiritual de la Patria Grande. (Carlos María Romero Sosa)