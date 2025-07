Nuestra Pachamama urbana

La Pachamama es una ancestral ceremonia andina en la que se celebra y agradece a la Madre Tierra. Mario Bellocchio

La Pachamama es una ancestral ceremonia andina en la que se celebra y agradece a la Madre Tierra –la Pacha-mama–, por sus dones y se le pide por la abundancia de la cosecha, el buen clima y la fertilidad de las siembras. Esta celebración, tiene lugar principalmente el 1º de agosto, aunque suele extenderse todo el mes –en nuestro caso, este año la trasladamos al sábado 2 de agosto–, es un ritual de reciprocidad donde se ofrecen alimentos y otros elementos a la tierra como agradecimiento a sus dones.

La importancia de la Pachamama se remonta a las culturas preincaicas y se integró profundamente en la religión inca. Antes de la llegada de los españoles, la Pachamama era vista como la proveedora de alimentos, agua y recursos naturales. Era crucial para la agricultura, la principal actividad económica de los incas, quienes realizaban ofrendas y rituales para garantizar cosechas abundantes y el bienestar del pueblo.

La Pachamama es vista como la madre que nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos para vivir, desde los alimentos que cultivamos hasta el agua que bebemos. Para los pueblos andinos, la Pachamama simboliza la conexión profunda y respetuosa que deben tener con la naturaleza. Esta deidad refleja la armonía y el equilibrio que se necesita para vivir en sintonía con el medio ambiente. En la actualidad a pesar de la influencia del catolicismo tras la conquista española, la veneración a la Pachamama ha perdurado y hasta se ha fusionado con prácticas religiosas cristianas. Hoy en día, la Pachamama sigue siendo una figura central en las festividades andinas y en la vida cotidiana de muchas comunidades. Su culto refleja un profundo respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.

“En la época seca se celebra la Pachamama, agradecemos lo cosechado en el período anterior del verano, y ofrendamos comidas, sahumamos, tomamos yerbeado, chichas culpada, api y la tistincha que es toda comida hervida hecha con mote de haba, mote de maíz, tamales. La Pachamama tiene un significado profundo porque es el inicio del barbecho. En esta época del invierno limpiamos los canales, podamos las plantas, y el barbecho es la tarea de dar vuelta la tierra para que mueran los gusanos que están abajo en medio de las piedras, en medio de la tierra. Y nos preparamos para trabajarla”. (Horacio Delfín Galán, descendiente directo del pueblo Kolla).

Hace ya 10 años, para esta fecha, tuvimos el honor de presentar al Dr. Eugenio Zaffaroni quien desde su libro, La Pachamama y el humano, asevera:





“El tema de la pretendida exclusividad del humano como titular de derechos nos llamó siempre la atención. Las dudas de los penalistas sobre el bien jurídico en los delitos de maltratamiento de animales son elocuentes al respecto. Se renuevan con los llamados delitos ecológicos, que forman parte de una lid teórica mucho más amplia dentro del neoconstitucionalismo latino-americano, de forma que no deja espacio para eludirla. Una primera aproximación a esta problemática, la hemos hecho en ‘Pachamama o Gaia’” (…) Y acota reafirmando principios enunciados: “En la discusión sobre sus derechos, no puedo olvidar a los perros que me acompañaron: Biyú, Chiche, Toy, Laika, Lazzie, Petisa, Deisy, Eric, Günther, Chu-chu, Chispa y ahora Otello y Gráfin; ni tampoco a mis gatos: Mimí, Manón, Microbio y Negrito. Nunca pensé que no tuvieran ningún derecho.”





En Boedo, desde 2012, el Ecomuseo Participativo Barrial de la Asociación Civil Cultural-ambiental Todos por la Plaza de Boedo participa en las celebraciones con una ceremonia, a imagen y semejanza de la original, que hemos denominado “Pachamama urbana” y que pretende, desde un ámbito metropolitano mantener encendidos los principios humanitarios de nuestros pueblos originarios. En qué consiste la ceremonia andina que en la Plaza Mariano Boedo tratamos de reproducir. Se abre un hueco en la tierra (corpachada), que simboliza la boca de la Pachamama, donde se colocan las ofrendas. Al finalizar la ceremonia, se cierra el hueco hasta el año siguiente.





El eje temático gira en torno a las ofrendas a la Pacha consistentes en alimentos como maíz, papas, frutas, hojas de coca, y otros elementos como lanas de colores y fetos de llama –en la ceremonia original– que se consagran con una “challa” o bendición con una bebida alcohólica fuerte como la caña con ruda o la chicha y la quema de plantas aromáticas lugareñas. Nuestros congéneres norteños suelen preparar comidas especiales como picante de mondongo, locro, empanadas, sopa de gallina, asado, entre otras, que se ofrecen a la Pachamama. Se entonan coplas y bagualas, música tradicional andina, y se realizan bailes como parte de la celebración.

La Pachamama, cuyo nombre proviene de las lenguas quechua y aimara, significa “Madre Tierra” o “Madre Cosmos” es una deidad femenina que representa la fertilidad, la abundancia y la protección de la naturaleza.

La ceremonia es una forma de honrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, buscando un equilibrio y armonía con el entorno. La ceremonia se celebra principalmente en los países andinos como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. En los lugares de origen la ceremonia suele ser dirigida por personas mayores o líderes espirituales de la comunidad, como el “yatiri” en el pueblo aimara.

La ceremonia de la Pachamama es una práctica viva que refleja la conexión profunda de los pueblos andinos con la naturaleza y su cosmovisión.

En Boedo honramos a la Pachamama así:





La pachamama urbana / Sábado 2 de agosto de 2025, desde las 14 horas. / Plaza Mariano Boedo, Carlos Calvo y Loria

14 hs Radio Abierta Apertura a cargo de Fabián Mettler , Presidente de la Asociación C. C-A. Todos por la Plaza de Boedo, quien se referirá a las celebraciones andina y urbana, al compromiso de nuestra Asociación con la Plaza y a la huella de nuestro paso por el barrio de Boedo.

14.10 Sos tierra a cargo de Daniel Acosta – Carolina Rovira . Danza con máscaras; participan Elsa Crespo Marti, Aidana Rico Chávez, Victoria G. Muñoz, Daniel Acosta y Carolina Rovira . Musicalizan German Cruz y Joan Prim.

14.25 Entrevista a: Tati Gatica Museo del Hambre (Albergue transitorio de semillas). Marcelo Pérez , Párroco de la iglesia Santa Cruz.

14.45 Sara Mamani. Interpretará canciones de su autoría. Sara Mamani es una cantante, autora y compositora argentina, nacida en Salta. Es profesora de Filosofía.

15:10 Yesica Quiroga y Ezequiel Soria. Integrantes de la Agrupación Tati Almeida, de la Universidad Nacional de las Artes. Ballet folclórico.

15.30 Ofrenda a la Pachamama. En la ceremonia hablará. Amancay Mamani. Carolina Rovira interpretará a capela una canción Quechua. En los diferentes paseos de la plaza se pegarán afichetas con palabras alusivas al tema de la Pachamama.

A partir de las 14 hs. Actividadades participativas. Talleres en simultáneo.





Instalación. Principio de Fertilidad, Instalación Poética Interactiva a cargo de Fabio Guzmán.

Talleres

Manos a la tierra, construcción de plantines y entrega de los mismos a los vecinos participantes. Responsables: Guillermo Fusaro, docente FAUBA y Nicoletta Celestino, Ing. Agrónoma FAUBA.

Ofrendando colores al corazón de la Pacha

Centro de Estudiantes Escuela de Escuela de Psicología Social Enrique Pichon Rivière. Coordinan: María Arce Ricciardi, Ángela Agurto Arteaga y Ezequiel Ruiz Díaz.

“Teatro de Títeres Comunitario de Boedo”

Mesas

Albergue transitorio de semillas. Los integrantes se reúnen los sábados por la mañana en el Museo del Hambre, Av. San Juan 2491; reciben y entregan semillas con el compromiso de ser plantadas.

Organizaciones participantes: