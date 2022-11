Ellas no bailan solas. Mario Bellocchio





Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero; la felicidad o la desgracia de muchísimas familias.

Hebe de Bonafini en octubre de 1982, declaraciones en una iglesia de Legazpi (Madrid).

Hebe se había casado siendo aún una adolescente, a los catorce años, con Humberto Alfredo Bonafini (1925-1982), con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.1?

Casi un año después del comienzo de la Dictadura cívico-militar, el 8 de febrero de 1977, fue secuestrado y desaparecido en La Plata su hijo mayor Jorge Omar y hacia finales de ese año, el 6 de diciembre, siguió el mismo trágico destino, en Berazategui, su otro hijo varón, Raúl Alfredo. Meses más tarde, el 25 de mayo de 1978 desaparecía también su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

La Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno comenzó a ser el lugar de encuentro de un grupo de madres que reclamaban por sus hijos detenidos-desaparecidos a las autoridades de la dictadura, así se constituyó el grupo luego conocido como Madres de la Plaza de Mayo.

Cuando se declaró el estado de sitio y la represión exigió el “¡circulen, circulen!”, comenzaron las rondas alrededor de la Pirámide de Mayo y la necesidad simbólica de identificación acunó la idea de utilizar un pañal a modo de pañoleta, en representación de sus hijos desaparecidos, identificación de la agrupación que se concretó en Luján, en una visita de fe de las Madres y que llegó a ser el símbolo internacional con el que hoy se las conoce.

Hebe fue sin duda una de las precursoras de aquellas luchas y como tal se la considera co-fundadora de la agrupación, siendo presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979, cuando se destacó por la lucha contra la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad, así como por reivindicar la vida de los desaparecidos, rindiendo homenaje a sus actos y no solo a su desaparición.

Durante los primeros años de la dictadura, los familiares de las víctimas reunidos en Madres de Plaza de Mayo, realizaron solicitadas, petitorios, enviaron cartas a las autoridades y presentaron habeas corpus. Estas acciones fueron desplegadas en medio de la indiferencia u hostilidad de otros sectores sociales.





Entre 1978 y 1981, se comenzó a concitar el apoyo de diversos organismos internacionales, se cree que esta solidaridad contribuyó a que, años más tarde, algunas de sus demandas fuesen incorporadas por los partidos políticos y otros movimientos sociales. Varios de sus líderes admitieron la posibilidad de que los desaparecidos hubiesen sido asesinados, las Madres, sin embargo, insistieron en la demanda de «aparición con vida». Al respecto, Elizabeth Jelin2 destaca que «al plantear esta consigna sin concesiones, las Madres se ubican en un extremo del espectro de reivindicaciones, y desde entonces los demás organismos se irán moviendo a su alrededor, acercándose o alejándose de la consigna».

Las Madres de Plaza de Mayo, en un principio no judicializaron su reclamo, apelaron a los reclamos sociales.3

En 1986 se separaron en dos agrupaciones: Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Hebe continuó presidiendo la primera. La Asociación Madres de Plaza de Mayo es la agrupación mayoritaria, con Madres de todo el país, y su lucha actual no está centrada solo en la persecución judicial de represores de la dictadura, sino en la concreción de variados proyectos. Entre ellas se encuentran la fundación del Periódico de las Madres, La Voz de las Madres radio, los planes de construcción de viviendas sociales cooperativas, guarderías infantiles, la Universidad de las Madres, entre otros emprendimientos.

El ponderado coraje de las madres, en épocas en que reclamar derechos podía significar la desaparición y muerte como de hecho la padecieron Azucena Villaflor y tantas otras valientes mujeres de la época, no resistía la convivencia con la tibieza de las ideas.

Así Hebe no esquivó el compromiso a manifestar su pensamiento en cuanta situación universal vinculada a los derechos humanos apareciera en su espinoso sendero de vida.

Una mujer sin “pelos en la lengua” que no se privó de llamar “basura” a Menem y tuvo que soportar el juicio que le entabló el ex-presidente del que salió indemne y con “el riojano” pagando las costas. 4





En 1996, durante el menemismo, se produjo un incidente que tiene todas las características de un “pase de factura”: Hebe fue herida en la cabeza por la policía en una manifestación universitaria en repudio de la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de La Plata y a la Ley de Educación Superior, cuando se ejercía una brutal represión por parte del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense. Herida y con su pañuelo blanco teñido de rojo, declaró: «La sangre del pañuelo es la amenaza más fuerte de este gobierno para decir que paremos […] ¡No nos van a parar! ¡Ni un paso atrás, carajo!».5?

Otra aseveración que le costó no pocos problemas fue su manifiesta adhesión al ataque a las Torres Gemelas

“Cuántas veces nos dijeron […] qué era Estados Unidos, cómo formaba a nuestros militares para torturar […] Nosotros vimos que en Yugoslavia [los Estados Unidos] bombardearon asilos de ancianos, bombardearon las refinerías, bombardearon los refugios. Vimos los pedazos de personas en Irak, porque Estados Unidos bombardeó los refugios donde estaban los niños. La cifra es casi de un millón de niños muertos en Irak. Lo vimos y lo sentimos y lo sufrimos, y nos duele, por supuesto que nos duele.

Por eso cuando pasó lo del atentado […], sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada. […] El día del atentado yo sentí que había hombres y mujeres muy valientes, que se prepararon y donaron sus vidas para nosotros. Ni siquiera para nosotros, tal vez para nuestros nietos. Declararon la guerra con sus cuerpos, manejando un avión para estrellarse y hacer mierda al poder más grande del mundo. Brindé por mis hijos, brindé por tantos muertos, contra el bloqueo, por todo lo que se me venía a la cabeza. […] Brindé por los hombres que hicieron una declaración de guerra para algo que Estados Unidos no puede atacar porque no sabe a quién, ni cómo, ni dónde llegar. Afganistán no tiene ni escuelas, está todo destruido, viven en las montañas, ¿qué van a bombardear? ¿A un hombre? Ahora tienen que empezar a retroceder, van a mandar portaaviones, barcos, aviones, todo ese poder inmenso, pero están muertos de miedo. Ese miedo que nos metieron a nosotros todo el tiempo, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo norteamericano entero. Ese pueblo que se calló y aplaudió las guerras. Porque las guerras existieron porque el pueblo norteamericano las aplaudió. Si el pueblo las hubiera rechazado, las guerras no hubieran existido. Porque los bombardeos de la OTAN, los bloqueos y los millones de niños que se mueren de hambre en este mundo, es culpa de este poder”.

Hebe de Bonafini.6

Contra el paro patronal agropecuario (2008)

En 2008, durante el llamado paro agropecuario patronal, Bonafini hizo un recordatorio del rol que la Sociedad Rural había cumplido durante la dictadura, apoyando al gobierno militar.

“Son golpistas. Lo que hicieron es golpismo, golpismo puro, con muchas ganas; no se pintaron la cara [en referencia a los carapintadas], pero ganas no les faltan. […] No sé de campo, pero sé de hambre. No sé de campo, pero sé de atorrantes como los radicales que hicieron la Ley de] Obediencia Debida y Punto Final y ya están como locos porque los estamos condenando. No sé de campo, pero sé de estos tipos que son de lo más maleducados y atrevidos, que se burlan de todos. Ellos son nuestros enemigos. Ellos fueron los responsables de la muerte de nuestros hijos, de la desaparición, de las torturas, de todo. Ellos siempre estuvieron adelante de los golpes.

Hebe de Bonafini”.7?

En varias oportunidades, sufrió ataques, sus allegados y la asociación, desde insultos, amenazas de muerte y torturas.

En 2001, dos personas ingresaron a su domicilio y, como ella no estaba en ese momento, torturaron a su hija Alejandra, que fue golpeada y quemada con cigarrillos.8

Ese mismo convulsionado año, la Librería de las Madres fue saqueada. La Asociación y Hebe acusaron la complicidad oficial, ya que se encuentra cercana al Departamento Central de Policía y al lado de un local con custodio durante las 24 horas.

Desde 2004, difundió su pensamiento en programas de radio, como “Transformaciones del Pañuelo Blanco” (desde 2007), o “La Voz de las Madres”.

Desde 2008, las Madres de Plaza de Mayo administran el Centro Cultural Nuestros Hijos, en el ex campo de concentración ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) en Buenos Aires.

Derechos humanos es política (2006)

En el discurso por los treinta años de las Madres de Plaza de Mayo, el 1º de mayo de 2006, Hebe dirigió un discurso sobre su posición como madre de desaparecidos:

“Rebeldes, locas, prepotentes; nos paramos ante el poder y dijimos «acá estamos». Pusimos el cuerpo que es lo único que tenemos para poner […] hay mucho que hacer. Todavía hay hambre, desocupación y necesidad de viviendas […] [Otras organizaciones de Derechos humanos] no entienden esto de disfrutar. Nosotras sí, porque vencimos a la muerte, queridos hijos. Vencimos al verdugo. Esto es vida pura, llena de amor y de abrazos […] con esos hijos que nos nacieron después, estamos sembrando un nuevo camino, que no deja de ser revolucionario, construyendo, marchando junto a quienes nos necesitan […] Queridos hijos. Su sangre no fue inútil, florece en cada barrio, en cada lugar donde hombres y mujeres levantan su puño por trabajo digno, por vivienda. […] La unidad latinoamericana, indispensable para llegar al socialismo […] El imperialismo y la CIA son voraces, no se cansan. […] ¡Patria o muerte, venceremos!”?

También ha dejado expresado que ella siempre hizo política, diciendo que los derechos humanos es también que la gente trabaje, coma, etc.

Hebe de Bonafini ha tomado una abierta oposición contra la injerencia estadounidense, apoyando a figuras como el Che Guevara, Augusto Sandino, Yasir Arafat, Osama Bin Laden, Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. Ha manifestado apoyo a los aborígenes americanos. Se ha manifestado en contra del neoliberalismo y del FMI, vistos por ella como la «corporación del poder».

Nueva Ley de Medios (2009)

En 2009, durante la comparecencia ante el Senado de la República Argentina, Hebe de Bonafini expresó su opinión favorable al cambio de Ley de Radiodifusión –implantada por la dictadura cívico-militar– por la nueva ley propuesta por asociaciones por la libertad de medios, apoyada por partidos de centroizquierda y el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hebe expresó que las Madres de Plaza de Mayo sufrieron la prohibición de hablar durante la dictadura militar de 1976, que los medios apoyaban las represiones de dicho Gobierno de facto, y que ocultaban los hechos reportándolos como «enfrentamientos» o directamente no informando sobre ellos.9?

Más que “Sueños Compartidos” una verdadera pesadilla

El 30 de mayo de 2018 la Cámara Federal Penal de Apelaciones dispuso el procesamiento de Julio De Vido, Pablo y Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini, José López, Abel Fatala, Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrián Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi por considerarlos presuntos autores de la maniobra de defraudación a la administración pública consistente en gestionar y obtener fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales utilizando para ello a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que luego eran desviados hacia otros fines.

El jueves posterior a conocerse la denuncia, hubo una gran movilización para realizar un «abrazo simbólico» a modo de desagravio y apoyo a la organización.10

Periodistas, artistas, políticos y personas públicas salieron en defensa de Hebe en particular y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El 6 de septiembre de 2011, las firmas que se atribuían a Bonafini obrantes en el contrato para la provisión de construcciones móviles, fueron analizadas por una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional, que informó que no se correspondían con «las autógrafas aportadas como prueba indubitada de la señora Hebe María Pastor de Bonafini».11?

A partir de allí Hebe pasó por diversas circunstancias procesales que incluyen la negación a presentarse a declarar ante la cita judicial por considerar que el juez no dio curso a la investigación de la legitimidad de su firma.

Hasta que, en agosto de 2016, su defensa hizo una gestión ante el juez manifestando que aceptaba ser indagada, lo que se llevaría a cabo más adelante, levantándose en consecuencia la orden de detención.12

Diferentes medios, apoyados en simples datos de la realidad, señalaron que bajo la presidencia de Macri (2015-2019) se incrementaron los embates de la alianza Cambiemos contra la figura de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, por lo que el papa Francisco le envió una misiva a Bonafini manifestándole su solidaridad.13

Luchadora hasta el final de sus días, dio pelea en cuanta causa se le atravesara en el justo sendero que se trazó a partir de su toma de conciencia con la desaparición de sus hijos. Y no escatimó comprometidos esfuerzos en luchas paralelas…

Las Madres encontrarían en ella una indoblegable fuente de inspiración.

Danzan con los muertos

Los que ya no están

Amores invisibles

No dejan de danzar

Decía Sting, el músico británico el 11 de diciembre de 1987 cuando dio un recital en el estadio de River Plate e invitó a algunas Madres a subir al escenario durante la canción They dance alone (“Ellas danzan solas”),14? inspirada en la lucha chilena. La reivindicación con Sting se repitió durante el cierre de la gira ¡Derechos Humanos Ya! en octubre del año siguiente en Mendoza y Buenos Aires, para la campaña organizada por Amnesty Internacional.

En 1998, cuando U2 visitó Argentina, sus integrantes visitaron a las Madres y las invitaron a subir al escenario en su presentación. Allí, Hebe regaló su pañuelo blanco a Bono, inspirado en estas luchas con su militancia en Amnesty Internacional.15

La “aparición con vida” señala su obstinación en el reclamo por el mayor de los derechos humanos.

(*). Hebe María Pastor de Bonafini (Ensenada, 4 de diciembre de 1928-La Plata, 20 de noviembre de 2022),1 más conocida como Hebe de Bonafini, activista argentina, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos- desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependen un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA.

1.Cynthia Tompkins et al. «Notable 20th Century Latin American Women» (en inglés).

2.Elizabeth Jelin es una socióloga e investigadora social argentina, que trabaja temas como derechos humanos, las memorias de represión política, la ciudadanía, género, familia y movimientos sociales.

En una conferencia el 6 de julio de 1988, y publicada en el artículo «Historia de las Madres de Plaza de Mayo», en el diario digital El Vigía, sin lugar y fecha, Hebe de Bonafini afirmó:

Las Madres no teníamos abogado, porque nunca creímos en lo jurídico, porque siempre nos dimos cuenta que los pueblos no pueden solucionar su lucha jurídicamente. Los pueblos, la única manera que tenemos para solucionar nuestras cosas es luchando, es movilizando, es participando, es accionando, con la lucha de la base del pueblo”.