No miraré la copa Qatar 2022

No pido nada, ni adhesiones, ni aplausos, ni simpatías. Amo el fútbol, no miraré de puro asco. José Muchnik*





Rueda, rueda la pelota. Rodaron, rodaron cabezas, cuerpos, corazones. ¡Rodaron miles! ¿Cómo separar pelotas de cabezas rodando, goles de corazones sangrando? ¡No miraré! ¡Pan y circo! ¡Pan y circo! Roma generosa, ahora no más pan ¡Hambre y circo! ¡Hambre y circo! ¡Basta! Boicot íntimo, solitario. De a poco se puede decir basta, uno a uno decir Basta ¡Basta al show del mercado! Otro mundo es posible. ¡No miraré! No levantaré banderas patrias. Soy nepalés, hindú, indonesio, birmano, filipino…, soy todos mis hermanos, sacrificados en el altar de la codicia. ¡El deporte asesinado! ¡No miraré! Comienzo mi revuelta íntima, de alguna manera hay que comenzar una revolución verdadera. Una revolución que cuestione las raíces profundas de la podredumbre. Disculpen la bronca, disculpen las palabras. Esto huele a podrido, a pesar de ceremonias de apertura y goles espectaculares, seguirá oliendo a podrido.

¡No miraré! Ya me lo dijeron, parezco un poeta loco gritando contra el viento. ¿Por qué no la locura? ¿Por qué no gritar contra el viento, clamar impotencia? Prefiero locura a podredumbre. ¡No miraré! ¿Cuántas toneladas de carbono? ¡Qué importa si el planeta arde! Aviones especiales, climatización de estadios, chucherías superfluas. Grito de asco, ningún interés político. No soy nadie, ni príncipe, ni presidente. Ni de izquierdas ni de derechas, ni de la FIFA ni de la fofa. Soy sencillamente un aprendiz de poeta, amo la vida, amo el amor. ¡No miraré! Algún día debemos terminar con la hipocresía, con los falsos predicadores. Con los que pregonan justicia desde sus jets privados. Con los que cuidan el planeta desde estadios refrigerados. Con los que manipulan palabras como si fueran soldados. ¡También nos expropiaron el lenguaje! Justicia ya no coincide con Justicia, Libertad no coincide con Libertad. Igualdad hace tiempo llora huérfana en un rincón. ¡No miraré! ¡Eso no es fútbol! Espectáculo prêt à porter, que la gente descargue, que sonrisas sean, que engranajes sigan dando vuelta. Compraré un buen vino y brindaré. Brindaré por el mundo que todos merecemos y están arruinando por unos pesos.

J.M. 16 de noviembre 2022.

*Poeta y antropólogo