Ratas porteñas

Me eduqué en una escuela pública modelo que ya no existe como tal.

La Escuela Nº22 del DE 8º Antonio A. Zinny de Salas 565 (del Barrio Cafferata de Parque Chacabuco) era, en los años 40’s un establecimiento modelo que contaba con odontólogo para cuidar gratuitamente la salud dental del alumnado y los maestros –atendía en un chalecito situado en los jardines de la escuela vecino a uno similar en el que vivían el portero y su familia–. Además la escuela era conocida por sus cuidados ámbitos educativos que excedían al común de sus similares de aquel tiempo. Hablo de su sala de arte –plagada de yesos y bustos prestos a posar para ser dibujados– donde un profesor/profesora especializado nos enseñaba dibujo. La sala de música en la que el “tano” Micelli nos educaba en canto y armaba el coro de la escuela y una enorme mapoteca, envidia de más de un establecimiento educativo de nivel superior. Las tres enormes salas ubicadas en el primer piso se unificaban mediante puertas corredizas que permitían extender el ámbito y transformarlo en lugar de celebración de actos cuando las condiciones atmosféricas lo imponían o en sala cinematográfica para proyectar filmes educativos o históricos con una frecuencia variable que nunca se espaciaba más de un mes. Eran tiempos en que aún no se soñaba siquiera con la llegada de “Encuentro”, “Paka-paka” o “History Channel” y mi recordado maestro de 5º grado, Apoita, se recorría embajadas y productoras cinematográficas en busca de filmes para que se deleitaran aprendiendo los chicos del Zinny.

Me acabo de enterar por la tele de que “los chicos del Zinny” de hoy no necesitan de filmes educativos sobre la “peste bubónica”, por ejemplo, para visualizar a los roedores callejeros, los tienen a mano, “en vivo y en directo”, en sus propias aulas, conviven con sus desechos y la posibilidad siempre latente de que les transmitan enfermedades de distinto calibre que pueden llegar hasta el extremo de la “rabia”. Eso siempre y cuando alguno de los alumnos no ingiera accidentalmente uno de los “cebos” que el diligente Ministerio de Educación porteño manda colocar en los establecimientos –sin detener su actividad escolar– que denuncian la presencia de roedores o las pulgas que abandonan a las ratas muertas y son causantes de graves transmisiones epidemiológicas.

Pero esto no es un problema exclusivo del Zinny ni de un barrio, es un problema –muy grave– de toda la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad denunciaron la presencia de ratas el Jardín de Infantes Común N° 03/16° Mafalda; la Escuela N° 2 D.E. 21, Eduardo Luis Vicente; la Primaria Común N° 06 Manuel Dorrego; la Escuela Primaria Común N° 16, José María Ramos Mejía, la Escuela Primaria N° 12 DE 19, la Escuela N° 4 D.E. 16 Álvarez Thomas; la Primaria N° 17 Blas Parera; el Normal Superior “Lenguas Vivas”, Nº 1; la EEM Nº 2 DE 19 Arturo Jauretche y la Escuela Nº 3, DE 16.

Una legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco, creó en su cuenta de Twitter el “Mapa de la rata” (#ElMapaDeLaRata), un relevamiento de 23 colegios públicos que han denunciado la presencia de roedores.

Mientras tanto desde el Ministerio de Educación porteño aseguran estar “al día” con “el proceso de desinfección y desratización en todas las escuelas”, aunque sostuvieron –sin sonrojarse– que “no alcanza sólo con tener al día un certificado, también se necesita de la colaboración de toda la comunidad para cumplir con las pautas de higiene internas”. Sobre el relevamiento, afirmaron que lo consideran “poco riguroso”.

Desde el equipo de Velasco, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura, aseguraron sin embargo que el relevamiento se hizo en base a “casos comprobados” por las comunidades educativas y “a partir de notas periodísticas en donde hablan los propios integrantes de las distintas comunidades”. También sostuvieron que las denuncias que les hacen llegar están acompañadas por “videos y fotos que muestran la veracidad”. “Estamos pidiendo todos los datos de los establecimientos y pruebas para verificar que las denuncias son veraces”, señalaron y añadieron que “no los subimos al mapa hasta comprobar que la información es cierta”.

La legisladora consideró que la problemática de la presencia de ratas en los colegios se relaciona con una “desinversión” en el presupuesto educativo, “sumada a la falta de planificación y de escucha por parte de Larreta y Acuña, que explica la grave crisis que hoy atraviesa la educación pública porteña”. Ya el año pasado, desde el bloque del FdT habían presentado pedidos de informes en la Legislatura por situaciones similares en cuatro establecimientos porteños.

En aquellos tiempos del viejo Zinny, las Asociaciones Cooperadoras juntaban dinero solo para comprar los libros que se entregaban a fin de año como premio a los alumnos más destacados y a los mejores compañeros elegidos entre los propios alumnos. Las cooperadoras de hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que suplir desatenciones ministeriales y faltas de presupuesto de diversas índoles. Cuenta Diana Quintana, presidenta de la cooperadora de la Escuela Museo de Bellas Artes Nº1 D.E. 12 Gral. Justo José de Urquiza que, “Si bien en estos últimos días no se ven ratas ni excrementos, hay que destacar que la directora no permitió a la empresa tercerizada que se llevara los cebos, porque venían los colocaban y los sacaban a las 48 horas”. “Estas empresas privadas que realizan la desratización, nos contaron que muchas veces el Gobierno porteño no les paga, entonces vienen dejan el cebo unos días, los retiran y no vuelven más. Es por eso que ahora la directora no les permite el ingreso para que no retiren los cebos”.

Si no fuera la realidad parecería una burla de mal gusto.

Cuenta Quintana que: “La semana pasada vino una funcionaria de Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño, y le avisó a la directora que iba a venir una rescatista a traer un gato. La funcionaria trajo una bolsita pequeña de comida, piedras y una caja. A la tarde vino la rescatista con el gato en una jaula y la directora les dijo que no se podía quedar este gato en la escuela porque no tenemos quien lo cuide, y que era una locura tenerlo encerrado y largarlo cuando no estén los chicos, así que se lo llevó”.*

A esa institución asisten alrededor de 270 estudiantes y muchas familias decidieron no seguir enviando a sus hijos hasta que se solucione el problema de fondo. Las ratas se comieron los cuadernos y libros de los estudiantes, colchonetas, llenan de excremento sectores públicos, y hasta una nena de primer grado agarró una laucha con la mano.

“Según diversos confiables medios periodísticos, hace rato ya que en las escuelas públicas porteñas se denuncia la presencia de roedores aunque más no sea con cierta ‘adaptación’ a las presiones de los mandos naturales vinculada a morigerar los calificativos. Lo inmediato comprobable es que ha aparecido en Boedo una escuela primaria de turno completo –y la consecuente imprescindibilidad de las viandas– donde se ha desatado un incontenible festival de la rata. Hablamos de la Escuela Nº 26, República de Colombia, sita en Garay 3971, entre Quintino y Castro. ‘Estimadas familias: siendo las 11:00 am les solicitamos vengan a retirar a sus hijos/as antes del almuerzo. Debido a la presencia de roedores en el establecimiento se suspende el servicio de comedor’ ”. (www. Periodicodesdeboedo.com.ar, “Ratas escolares”, 24 octubre, 2022, “Los alumnos ya no se hacen la rata, la padecen”).

(*) La entrevista a Diana Quintana, presidenta de la cooperadora de la Escuela Museo de Bellas Artes Nº1 D.E. 12, fue realizada por Martín Suárez para el diario “Tiempo Argentino” el 17/05/2023.

Fuente de información sobre la actividad desplegada por la legisladora (FdT) Laura Velasco: “Página 12”:

