Democracia manipulada

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Febrero 2026

Estimados habitantes del futuro, necesario mirar hacia atrás para apreciar el camino recorrido, ya en septiembre del año 2017, en las columnas de este periódico, consientes de la importancia de la batalla del lenguaje; precisábamos Jiragocracia “Poder / gobierno de los manipuladores”





(1)

La llegada al poder del Monarca de la Corbata Roja en los USA, y de personajes análogos en otras comarcas, nos muestra, lamentablemente, la actualidad de nuestras reflexiones.

“¡Basta! Vociferó el pelado de anteojos en inglés ¡Basta por favor! hablen de a uno, así jamás nos entenderemos. El tiempo de vida de una burbuja logró que lo escucharan.”

Entenderse es una ilusión, lo esencial es la sinfonía de voces, la fertilidad del humus que procreará nuevos sonidos, contestó el africano cortando el silencio con sonrisa ancha, en un francés tropical. Sigan hablando amigos, el desorden es sabio, el orden mortal, alcanza con contemplar una estrella fugaz… ¡No jodan! ¡Ostia! ¡Bordel! ¡Fack you!… El zumbido emanaba del sótano de la editorial fusionando voces multicolores, la agitación del enjambre de poetas iba en crescendo, no quedaba miel ¿Alguien sabía aún cómo fabricarla?… ¡Así no vamos a ningún lado! ¡De todos modos no hay dónde ir! ¡Nadie sabe nada! ¡Salvo los árboles y nadie los entiende! ¡Carajo!… Cuando irrumpió la policía del barrio latino de París, se hizo el silencio como se hizo la luz cuando Dios lo decidió. Como ustedes saben rige el estado de emergencia, podríamos llevarlos presos a todos. La poesía no es cosa nuestra, no nos importa lo que digan pero díganlo en voz baja, la gente normal duerme a esta hora, recibimos denuncias.

Se equivocaban. Como ya lo han comprobado, estimados habitantes del futuro, este cronista no relata cualquier hecho, sólo aquellos que dejan surcos en el tiempo. Ustedes sienten mejor que yo los ecos que dejaron esas voces. Ellos estaban convencidos, de que cortar más cabezas no servía. Historia ya había cortado demasiadas, entre tanta confusión y griterío un objetivo los aglutinaba: la palabra. El mundo había perdido las clavijas, las palabras desafinaban, ayudar a nombrarlo de manera apropiada era la misión que se daban. Armaban expresiones, neologismos, ruidos…, y los ponían a escondidas en revistas, libros, medios, diccionarios…, convencidos de que algún día iban a estallar, no como bombas, sí como flores redentoras que cambiarían el aroma de este mundo.

Ya ven, ni siquiera nos llevaron presos, la policía sabe que los poetas somos inofensivos, por no decir inútiles, dijo el chino mezclando inglés y francés con encanto oriental. Alcanzó con esa piedrita para que las aguas volvieran a agitarse. El canoso de camisa negra anunció en un francés comme il faut, les leeré unos versos de Víctor Hugo, inútiles o no, acabamos el alboroto o nos echan.

“El poeta en días impíos / Viene a preparar días mejores / Es el hombre de las utopías / Los pies aquí la mirada más allá / Es él quien sobre todas las cabezas / En todos los tiempos, como los profetas / En su mano donde todo puede caber / Debe, lo insulten o lo alaben / Como una antorcha que agita / Hacer resplandecer el futuro”(2) Constatando el efecto apaciguador agregó: poesía, nadie sabe lo que es pero es fundamental “un arma cargada de futuro” decía Gabriel Celaya. “Una gota de perfume cayendo sobre las palabras produciendo ondas y efluvios inesperados. No una forma de escribir, sí labios al vivir” (3) Aprovechando el silencio a favor siguió su curso. Ya que están escuchando les recuerdo lo que nos reúne: en estos comienzos del tercer milenio la palabra democracia está en peligro, se la usa para justificar cualquier cosa, si la palabra se rinde la democracia misma caerá con ella. En todas latitudes, desde Turquía hasta Argentina, pasando por Rusia, Hungría, Polonia, Egipto, Brasil, Camerún, Angola (4)… ¡Y hasta en los USA! manipulan la voluntad popular, manipulan justicia prensa, medios… Sefikill (5) y mafias manipulan Democracia en beneficio propio. Periodistas encarcelados, opositores perseguidos, gente desaparecida… Se trata de gobiernos elegidos en las urnas que no son Democracias ¿Qué son? ¿Cómo designarlos? Encontrar esa palabra es el objetivo de esta asamblea, si así podemos llamar este kilombo (6). Hizo una pausa para que el silencio otorgara al momento la gravedad debida. Agregó luego de manera tajante: debemos encomendar la tarea a alguno de los presentes.

Nadie quería ponerse el sayo, todos sabíamos que era misión riesgosa ¿Asaltar con palabras la fortaleza de los manipuladores? ¿Caerían sus murallas como las de Jericó? (7) Podía escucharse hasta el vuelo de una metáfora. Poco a poco, como girasoles acompañando el atardecer, las miradas tornaron, saqué un libro, comencé a leerlo, me hacía el boludo, lo más boludo que podía… Cuando levanté la vista todos los girasoles apuntaban hacia mí, ya ni me acuerdo quién pronunció la sentencia. Josecito jugate, conocés mundo, idiomas, tenés labia… Me defendí pero fue inútil.

Ahora aquí estoy, en Skópelos (8), buscando palabras entre constelaciones de lenguajes, Ester me acompaña para protegerme de falsos cantos de sirenas. Me senté frente a un olivar descifrando gotas de luz suspendidas del follaje, interrogué atardeceres sobre reflejos declinados como verbos encendidos, seguí el movimiento de peces en el mar emitiendo vocablos escurridizos, encontré un gato jugueteando con espumas…, no comprendía los mensajes. Desilusionado me dirigí al bar del puerto, pedí un Ouzo, observé una partida de cartas, las barajas eran de Póker pero el juego era otro, seguía sin entender. Un viejo marinero quiso saber qué hacía por estos lares, le conté mi historia. Vivo en Francia, soy argentino, fui designado por un grupo de poetas trasnochados para buscar una palabra porque Democracia corre peligro… Venga a mi chalupa amigo, es el lugar indicado para hablar de cosas importantes. Siempre sostuve que los milagros existen, como por obra de magia me encontré hablando griego en apasionada charla. El hombre descorchó un vino blanco de Creta, degustemos este néctar para entrar en contacto con los Dioses, son ellos los que guardan palabras vírgenes para que el mundo no se hunda. Pescadores y poetas tenemos algo en común, desafiar tormentas para dar de comer, peces y palabras son igualmente necesarios. Argentinos, griegos, franceses, todos galeotes en el mismo navío, el problema es la oligarquía, las oligarquías si preferís, ya comenzaba a tutearme. Esa también es palabra griega (9), nos dice que son pocos los que deciden el rumbo. Quisimos cambiar las cosas con Democracia (10), el poder de la mayoría, pero como vos decís terminamos manipulados. Hiciste bien en venir a esta isla, ya verás, mañana a las siete de la tarde, aquí en la chalupa.

Noche blanca, no pegué un ojo, pasé el día en la playa, arena ayuda al fluir del tiempo. Estuve puntual en mi cita. Subí José, subí, como en tu casa. Sobre la pequeña mesa, bajo un toldo en cubierta, un libro usado con tapas de cuero y un viejo astrolabio. Es mi libro de bitácora, en el mar también se pescan poemas. Esto se usaba para seguir las estrellas, es mi amuleto, soy supersticioso. Abrió una botella de Tzipuro (11), primero brindemos. ¡Salud amigo! ¡Salud! La ocasión merece aumentar el grado de alcohol. Otro trago para prepararte volvió a servir y a brindar ¡Salud! ¡Salud!… Cuando mis sentidos estaban como la chalupa, abandonados al vaivén de las olas, pronunció con énfasis la palabra alzando la copa ¡?????????????! (¡Jiragocracia!) (12) Me imagino amigo que ni en castellano ni en francés suena bien, en griego tampoco, pero el significado corresponde a lo que buscabas: “poder / gobierno de los manipuladores”. Nos despedimos sin palabras, el abrazo tenía su lenguaje, lo dijo todo.

Jiragocracia, palabras para lavar más blanco…, o al menos para ver algo a través de la mugre.

1.Ideograma: Peter Tjebbes

2.Extraido del poema de Victor Hugo, “Fonction du poète” (1839). Traducción J.M

3.Josecito de la ferretería, poeta boedónico, Buenos Aires (1945)

4.La lista está lejos de ser exhaustiva.

5.Sefikill: Serial Financial Killers, José Muchnik, ediciones CICCUS, 2014, Buenos Aires.

6.Kilombo: Término que tiene raíz en la lengua kimbundu de Angola, donde se usaba para designar a las sociedades de iniciación de los jóvenes guerreros o un área de reposo para los nómades. Los esclavos lo emplearon en Brasil para nombrar a los sitios donde se reunían cuando se fugaban de las plantaciones o minas. El kilombo de Palmares llegó a contar con decenas de miles de habitantes. En Argentina kilombo se hizo sinónimo de prostíbulo y de desorden.

7.Murallas de Jericó: según la biblia cuando los hebreos llegaron a Jericó luego de 40 años de travesía del desierto, derrumbaron las murallas de la ciudad valiéndose de siete sacerdotes que durante siete días dieron siete vueltas a la ciudad tocando el “shofar” (cuerno de carnero usado como trompeta en las ceremonias rituales)

8.Skópelos: isla griega del archipiélago de las Espóradas en el norte del mar Egeo

9.Oligarquía de ?????? (oligos): pocos y ????? (arkhos) : jefe / ???? (arkh?): mandar.

10.Democracia del griego antiguo ??????????, término compuesto de ????? (d?mos): pueblo / mayoría y ?????? (krátos): poder / gobierno.

11.Tzipuro (T?i?????): Bebida anisada similar al Ouzo pero con mayor graduación alcohólica

12.Jiragocracia: Poder de los manipuladores, de ????????? (jiragogó): manipular / ?????????? (jiragogós): manipulador y ?????? (krátos): poder / gobierno. El ideograma que simboliza esta palabra representa la manipulación de la democracia.