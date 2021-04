San Torrico de Almagro

¡¿Qué pasó?! ¿Éste es el mismo equipo que perdió en el Gasómetro ante el modestísimo Huachipato y compromete la continuidad en la Sudamericana?







Y no estamos hablando del siglo pasado. Fue a mediados de semana, no más, y con una formación propia con unas pocas variantes de la de la que jugó ante River.

Uno los miraba el domingo pasado en Núñez y se preguntaba cómo iban a hacer para aguantar ese ritmo infernal durante más de 90 minutos. Parecía imposible, pero lo hicieron. El pueblo azulgrana se pregunta ¿Por qué no juegan siempre así? Claro que contaron enfrente con un equipo mentalizado para el ataque al que no le salió ninguna –salvo el rebote del gol, verdaderamente afortunado– . Y un Ciclón con once inspirados y metedores desde el cero a los noventa y seis minutos que se jugaron. Con algunos lujos incluidos. El apoyo de la veleidosa fortuna –bastante negado en la era Dabove, hay que decirlo–. Estratégicamente bien planteado –a Gallardo en Núñez, no es poco mérito– y ¡Torrico! ¡San…, Torrico! ¿Quién dijo que el ave resucitada era el Fénix? ¡Es el Cóndor, Torrico! Un milagro que ya, sin agregarle un minuto más de hazañas, es un fenómeno para la historia santa.

Ante la malaria futbolística y pandémica hay que permitirse disfrutar paso a paso. Pero el calendario dice que se vienen los Canallas en Arroyito mañana –miércoles 28– a la noche por la Sudamericana. Que ambos vienen de perder. Que están obligados a un buen resultado a riesgo de quedar con un pie afuera del torneo. Y que San Lorenzo viene de un desgaste desacostumbrado que requiere una revisión a conciencia para no quedar sin fuelles antes de que termine el primer tiempo.

Palabra de Cóndor: