El “big stick”

A comienzos del siglo XX Teodoro, creyendo oportuno manifestar una atemorizante rudeza en sus decisiones, dijo de una acción de gobierno: “speak softly and carry a big stick, you will go far” (“habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”). Mario Bellocchio

El gran garrote hizo escuela y ya no fue necesario explicar a qué se refería Teodoro Roosevelt –entonces presidente de los EEUU– para evidenciar la latente amenaza autoritaria.

La democracia del garrote



Un siglo y pico después, un “periodista” argentino vomita “vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario” sin el más leve asomo de pudor ante un auditorio que ya carga en su mochila una larga serie de intentos y concreciones de descarrilamientos democráticos garrote en mano. El último, con 30000 desaparecidos como saldo, fue explicado con la voz pausada que recomienda Roosevelt. Se ignora si la procacidad también la recibió como recomendación de Teodoro o fue un aporte personal del descaro que da el poder impune. Dijo Videla: “El desaparecido, en cuanto esté como tal, es una incógnita. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”(1).

Víctor Hugo

“Estamos rodeados por medios de comunicación de los Estados Unidos” –advierte Víctor Hugo Morales desde su convalecencia de Covid– “Han desembarcado miles de millones de dólares para terminar una pelea donde el poder real se juega a terminar la democracia”.

“Esta semana se escuchó cómo algunos periodistas proponían un formato de gobierno más autoritario. Están preparando el garrote” –vaticinó. “Nos rodea un ejército internacional de la noticia “fake” y el robo sin disimulo”.

Los hechos

“Ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena” –arenga Marcelo Longobardi en el “pase ilustrado” entre dos “campeones” de la democracia en la mañana de radio Mitre, que mantiene con Jorge Lanata– “Para cualquier país la democracia requiere estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de gritería, una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina”.

“Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”.”Y para mí éste es un tema muy de fondo en la Argentina”.

De esta perorata solo recibió el lacónico comentario de Lanata: “Es fuerte lo que dijiste, hay que discutirlo”. Hasta Lanata pareció sorprendido.

Denunciado

“A esta altura hay discusiones que ya son anacrónicas. Cómo puede ser que quienes tienen responsabilidad comunicacional puedan plantear que hay que volver a tiempos autoritarios”, manifestó la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro quien preside la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña. La legisladora twitteó que presentó una denuncia contra el periodista Marcelo Longobardi ante la Defensoría del Pueblo por sus dichos en Radio Mitre. “Longobardi usa a la pobreza estructural como una mera excusa y lo que se busca desde estos medios es horadar a la democracia y preparar el terreno para posibles golpes blandos”.

Longobardi, los dichos:

en un análisis que no resiste los más elementales principios de “Antropología salita rosa I”, se autoincluye –”vamos”– para “formatear a la Argentina”,¡formatear (2)! Dicho en otras palabras, “barajar y dar de nuevo” –son expresas alusiones de exterminio–, como si no se tratara del enésimo intento surgido desde la violación de los principios democráticos y “mano dura”, auspiciando una nueva era invariablemente cruenta y deteriorante: “Hoy se inicia de una vez y para siempre la marcha hacia la conquista de un destino de grandeza para la patria” (Juan Carlos Onganía, 29-5-1966).”Los hechos acaecidos significan el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo”(Jorge Rafael Videla, marzo de 1976).

Me expresé mal

Al día siguiente resulta ser que lo que había dicho no lo había dicho, según señalaba Marcelo Longobardi: “Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”.

Con el “big stick” a la vista

Lo que resulta cuando menos curioso es que un experimentado mensajero del amo pueda “expresarse mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir“ y hacernos creer que no las dijo, como lo instruyeron, hablando suavemente con un gran garrote en las manos.

(1). El dictador Jorge Rafael Videla explicando a la prensa qué es un desaparecido. 13 de diciembre de 1979.

(2). Se llama “formateo”, a la serie de operaciones realizadas con el fin de restablecer un disco duro, una memoria USB o cualquier dispositivo –y un ser humano, por extensión– que albergue datos, a su estado original, borrando los datos que contiene.