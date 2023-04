Lavarse las manos

Las responsabilidades que Facebook pretende eludir citando sus “normas comunitarias”. Mario Bellocchio





La señorita Nélida Giménez desde Villa Soldati nos desea, a través de Facebook, un “dulce sueño”, con una amenaza dirigida, según manifiesta, a los delincuentes que osen atreverse con sus pertenencias y su vida. Y lo hace, a mi juicio, con plena conciencia de su auditorio, ilustrando el hecho con la imagen de una pistola de última generación.

“Señor delincuente” –dice– “Si Usted amenaza con quitarme la vida si no le entrego mis pertenencias, entonces yo estoy en mi derecho de quitarle la suya defendiendo tanto mi vida como mis pertenencias”.

Ese solo hecho produjo, como era previsible, una larga secuela de comentarios de diversa índole, algunos de ellos, francamente llamativos:

Lukas Peterssen: Si matás a un delincuente huyendo no hay riesgo por tu vida, el delincuente no respeta la ley, no seas delincuente.

Gambino Hector: ¡Sí señor, así tiene que ser!

Daniel Ferreyra: No comparto como humano y peronista el hacer el mal considerando que es un bien. Hay un sistema y gobiernos que traen crisis que hacen que familias enteras sean destruidas. El robo es algo que a ellos los destruye y destruye a otros. Comparto un montón de cosas que ponés en Facebook, compañera. Ésto no. Te mando un abrazo.

Daniel Hamra: Un horror esta mentalidad bizarra y retrógrada.

Mariano Rodolfo Martín: Solamente se puede ser titular de la tenencia de armas –excepto las consideradas de guerra– para hacer uso DENTRO del domicilio del propietario del arma. En la calle tenés que ser PORTADOR de armas, autorización muy restringida a miembros de FF. de seguridad y retirados. Las armas no tienen que estar en manos de civiles. Pascual Simeone

Claus Cotar: Esta filosofía solo enriquece al fabricante de armas y a las funerarias…, además de a los abogados penalistas que te están esperando con los dientes apretados….

Luis Fiori: Como legítimo usuario de armas de fuego estoy totalmente de acuerdo.

Pato Gavassi: ¡Una locura total y absoluta!!!!!!!!! Cuántas desgracias pueden suceder! ¡No me envíen más estas publicaciones!!

Alejandro Galarza: hay que salir armado a la calle y bajar gatitos.

Roberto Orlando: Para combatir el canibalismo no es necesario comerse al caníbal.

Kamilo Centofuoco: Esta muy buena esta idea así terminaremos matándonos entre todos porque no podremos distinguirnos unos de otros y eso a alguien le debe convenir, ¡avanti muchachos!

Eduardo Antonio Pizarro: Estás hablando de justicia por mano propia ¿Adónde nos lleva éso? ¿Al lejano oeste?





Considerando que el hecho constituía una clara incitación a la violencia y una amenaza de tomar la aplicación de las leyes por cuenta propia, denuncié a Facebook la publicación según las opciones que me ofrece el medio difusor:

Guardar publicación. Se añadirá a tus elementos guardados.

Activar notificaciones de esta publicación.

Pausar a Nélida durante 30 días Dejarás de ver sus publicaciones temporalmente.

Dejar de seguir a Nélida. Dejarás de ver sus publicaciones, pero seguiréis siendo amigos.

Denunciar publicación.

Me preocupa esta publicación.

Opté por “denunciar publicación” lo cual me ofreció otras puntualizaciones como:

Selecciona un problema

Si alguien se encuentra en peligro inminente, busca ayuda antes de enviar una denuncia a Facebook. No esperes.

Desnudos

Spam

Violencia

Ventas no autorizadas

Acoso Terrorismo

Lenguaje que incita al odio

Información falsa

Suicidio o autolesiones

Otro problema

Esta vez la opción elegida fue “violencia” lo que me condujo a otra serie:

Denunciar

¿Qué tipo de violencia? Si alguien se encuentra en peligro inminente, busca ayuda antes de enviar una denuncia a Facebook. No esperes.

Violencia gráfica

Muerte o lesión grave

Amenaza violenta

Crueldad hacia animales

Violencia sexual

Otro problema

Opté por “amenaza violenta” que me pareció la más adecuada y esperé la respuesta de Facebook. De inmediato me comunicaron la recepción de mi envío:

Jueves, 13 de abril de 2023 a las 9:30

Hemos recibido tu denuncia.

Gracias por informarnos de algo que podría ir en contra de nuestras Normas comunitarias. Este tipo de denuncias nos ayudan a que Facebook siga siendo un entorno seguro y acogedor para todos.

Te enviaremos una notificación cuando se haya revisado tu denuncia.

Y al día siguiente esta respuesta:

Tu denuncia Para que nuestro proceso de revisión sea lo más justo posible, utilizamos el mismo conjunto de Normas comunitarias para revisar todas las denuncias. Lo hemos revisado y hemos determinado que este contenido no infringe nuestras Normas comunitarias. Entendemos que esto te pueda molestar, por lo que te recomendamos que explores las opciones que tienes para controlar lo que ves. También puedes solicitar una revisión si no estás de acuerdo con la decisión de no retirarlo.

Como no estoy de acuerdo con vuestra decisión de no retirar la publicación, ante todo, les informo que no se trata de una molestia personal por observar una publicación, de otro modo me hubiera alcanzado con borrarla de mi recepción.

Reclamo de ustedes un mayor rigor en cuanto a la identificación de material claramente violento y trasgresor de las más elementales normas de convivencia.

¿Cómo se puede considerar que no infringe las Normas Comunitarias de Facebook la exhibición de un arma de guerra incitando a usarla? Poco importa que sea, en este caso, contra la delincuencia. Se trata de todos modos de la incitación a un hecho violento y no creo que Facebook quiera hacerse cargo aduciendo que “no infringe nuestras Normas comunitarias”.

Considero que el hecho reviste la gravedad que denuncio haciendo uso de publicación en mi periódico y en mi grupo personal (Mario Horacio Bellocchio )/ https://www.facebook.com/abuelo.mario/; en la página de Facebook (https://www.facebook.com/periodico.desdeboedo) y en la página web www.periodicodesdeboedo.com.ar.

ILUSTRACIÓN:

Pawel Kuczynski es un ilustrador nacido en Szczecin, Polonia. Se graduó en Bellas Artes por la universidad de Poznan, especializándose en estilo gráfico.

A sus 36 años ha ganado 92 premios tanto nacionales como internaciones, en las secciones de caricatura e ilustración.