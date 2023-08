¡Ultimas noticias! ¡Que la libertad avance!

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Agosto 2023





¿Qué noticias? ¿Ya nada es noticia? ¿Todo es noticia? ¿50 o 60 millones de dólares anuales, sueldo de Messi en el Inter de Miami? ¿Nombre del último novio de Shakira? Próximo concierto de Madonna en París: ¿400 o 500 dólares la platea? ¡Gran show gran! ¡Política show! 24 de agosto 2023, prisión de Atlanta –Georgia – Usa, foto de Donald Trump para su prontuario, acusado por intentos de manipular resultados electorales. ¡Clic! ¡Clic! Primicia en la historia norteamericana, él sabe que se trata de una foto histórica, tiene oficio, dirigió durante años un show de “tele realidad”, fue presidente de la primer potencia mundial, resultados a la vista, sabe actuar. Acuchilla el objetivo de la cámara con su mirada. ¡Clic! ¡Clic! ¡Aquí tienen la foto! No se equivocó, ya recorre el mundo, símbolo de la época que vivimos, integrará numerosas enciclopedias ¡Trump en todo su esplendor! ¡Let’s go guys! ¡America is great! ¡We will win again!

Verla provoca una extraña sensación, mezcla de miedo y fascinación. Su mirada en el centro de gravedad, el resto: traje azul, camisa blanca, corbata roja…, giran en órbita alrededor de esa mirada. Cabellera dorada inmutable, cabellera de ganador, derrotó al tiempo. En rutas, plazas, estadios…, la gente ya está blandiendo “la foto”, “We love you Donald”, “Donald comes back”. Ya es logo de su nueva campaña electoral.

Estimados habitantes del futuro, como ya les expliqué hago estas crónicas para dejar testimonios del mundo que nos tocó vivir. Ahí está la muchedumbre frente al juzgado en Georgia ¿Cómo leer la noticia? ¿El juicio? ¿La foto? ¿La manipulación de la gente? Difícil decir en qué mundo vivimos. La guerra fratricida entre ucranianos y rusos ya no es noticia, siguen muriendo, huérfanos siguen naciendo, fabricantes de armas siguen lucrando, la sangre se sigue derramando, roja sin fronteras, pero ya no es noticia… Desde febrero 2022, evalúan a 500 mil los muertos y heridos, entre los dos campos, pero ya no son noticia, forman parte de la rutina (https://www.lemonde.fr/international/article/2023/08/24/derriere-le-secret-des-pertes-militaires-en-ukraine-un-massacre-a-grande-echelle_6186445_3210.html) Tampoco son noticia las guerras en el Yemen, Etiopía; Sudán… Disimular las masacres.

Difícil disolver el maquillaje, una espesa crema de ignorancia y fake news cubre el rostro del planeta. Mes de agosto del año 2023, en este mismo momento del día 26, el norte de Grecia está en llamas, 73.000 hectáreas quemadas en seis días cerca de Alexandroupoli, frontera con Turquía, los incendios más devastadores registrados en la Unión Europea. Hay más, esto tampoco es noticia: hace una semana grupos helénicos de ultraderecha propagan la falsedad de que son los inmigrantes quienes causan esos incendios. En la cuna de la Democracia organizan la caza del inmigrante, salen a buscarlos en camionetas. Hace pocos días veinte personas perecieron, niños y adolescentes incluidos, atrapados entre llamas y cazadores de extranjeros (https://www.lemonde.fr/international/article/2023/08/25/en-grece-les-feux-attisent-des-propos-et-des-actes-racistes_6186488_3210.html). La cuna huele a caca, la Democracia no mucho mejor.

Tampoco son noticia los infelices que se ahogan día a día en el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa, ni los que mueren tratando de atravesar el desierto de Sonora para disfrutar de los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que en este mes de julio, de este año 2023, el gobierno tunecino llevó hasta a la frontera con Libia más de mil inmigrantes africanos y ahí los abandonó, en el desierto, a más de 40°C, sin agua ni alimentos? Imágenes no aconsejables para menores (https://fr.africanews.com/2023/07/17/libye-expulses-de-tunisie-le-calvaire-des-migrants-dans-le-desert/) Así podríamos seguir, ustedes comprenderán entonces que ande un tanto conmocionado y me pregunte ¿Qué pueden hacer los poetas en tiempos del cólera? “El poeta en días impíos / viene a preparar días mejores / es el hombre de las utopías / los pies aquí, los ojos más allá […] que lo insulten o lo alaben / como una antorcha que agita / hace resplandecer el porvenir”. Así dijo Victor Hugo en “La función del poeta”. No es fácil mirar más allá, las víboras atacan camufladas bajo diferentes ropajes, todas tienen un punto común, vienen a destilar odio, a aniquilar al “otro”, al extranjero, a los pobres, a los excluidos del sistema, a los que piensan más allá de lo debido…

Inútil ocultar que la noticia sobre el resultado de las PASO en Argentina me afectó. Ya hubo muchos análisis e interpretaciones. Miro la foto de Trump, miro la foto de Milei, Política-show, miradas cuchillo, insultos fáciles, cabelleras desafiantes ¿Pelucas? ¿Teñidos? ¿Implantes? Manipulación de la gente, no hay racionalidad, la mentira profesional. Los salvaré, Dios me tiene confianza, hablo con mis perros, también hablo con ustedes, créanme yo los salvaré. Dolarizar, cerrar reparticiones públicas, privatizar salud y jubilaciones, glorificar torturadores… ¿Libertad? ¿Libertad avanza? ¿La vieron avanzar ustedes? La gente desesperada compra el show, mensajes falsos de falsos mesías.

Acercar la palabra a la verdad también es trabajo de poeta, manipulan el lenguaje para manipular a la gente. Denunciemos la mentira, ayudemos a que no se confunda mierda con chocolate. No dejar que nos roben bellas y valiosas palabras, no dejar que las ensucien con vómitos y odio. ¡Libertad avanza sí! Con las mujeres que dijeron ni una menos, basta de violencias machistas, las mujeres que dijeron este cuerpo es mío, pariré a mis hijos con amor, no por obligación. Libertad avanza con las madres y abuelas de plaza de mayo, con las constructoras de los derechos humanos. Libertad avanza con más educación, con más escuelas y universidades públicas, no con predicadores de la privatización dolarizada. Libertad avanza con más servicios de salud para el pueblo. Libertad avanza con más cultura, orquestas barriales, murgas, teatros populares, cine a cielo abierto, artistas plásticos dando alas a muros y plazas. Libertad avanza reconociendo la diversidad cultural de nuestra patria, los derechos de los pueblos originarios. Libertad avanza con una sociedad más igualitaria, con un Estado que proteja y defienda al ciudadano de la voracidad del mundo financiero, de buitres y fondos especuladores. Libertad no avanzará con falsos libertarios que sueñan con un Estado raquítico. Continúen la lista, desenmascaren la política-show, protejan la palabra de la mentira y se cae, se cae el camuflaje de los locos melenudos, de todos los falsos mesías.

Más allá de calendarios electorales ¡Que la libertad avance! ¡Que avance para todos! Con solidaridad y fraternidad, que avance en los talleres, en las chacras, en las oficinas, que avance en el campo y en las ciudades, en los ríos y en los mares, que avance con soberanía, recuperemos el control de nuestras vías navegables. Avancemos en serio, hacia un cambio profundo, trabajemos a largo plazo por acabar con un sistema de explotación de la naturaleza que llevó a nuestro planeta al borde del abismo, con compañías mineras que contaminan aguas y futuro, con multimillonarios que se apropian lagos y fuentes de vida. Avancemos en serio, hacia un cambio profundo, para terminar con un sistema de explotación de los seres humanos que los redujo a piezas descartables en la máquina de optimizar beneficios. Sobre todo en tiempos del cólera, para que la libertad avance, cultivemos el amor, combatamos el odio, prediquemos la paz. O habrá mundo para todos o no habrá mundo para nadie. “Dale tu mano al otro, dale que te hará bien”.

Estimados habitantes del futuro, estimado Director del periódico “Desde Boedo”, disculpen, el testimonio se salió de cauce, pasa que las papas queman y creo que todavía no es demasiado tarde, ustedes sabrán mejor que yo.