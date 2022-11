Qa Qa… Qatar: la pelota manchada

Mancharon la pelota, manchan el medioambiente, manchan los derechos humanos, manchan la vida… Por José Muchnik. Octubre 2022





Disculpen el tar… tamudeo, son los nervios. Estimados habitantes del futuro, imposible escribir estas cró… crónicas poéticas con caca… calma. El mumú… mundo está con fiebre, mumu… mucha fiebre, tiembla de miedo. Este Mumú… mundial de Qa Qa… tar, na na nació malparido… Gracias, gracias por el vaso de agua, a ver si se me pasa. Como les decía, tengo los nervios de punta, para mí el fútbol es otra cosa, deporte coreografía danza pasiones sueños ilusiones… no sé cómo decirlo, poesía, eso mismo, el fútbol es emoción, poesía, no se puede decir, se vive, no hay palabras que lo contengan. Es secreto de polichinela el histórico almuerzo en el Palacio del Eliseo, año 2010, cuando Sarkozy recibió a sus altezas: el Emir de Qatar y el príncipe heredero, en presencia de Platini y otras personalidades. Todavía hay juicios pendientes en Francia, acusaciones de tráfico de influencia, prebendas suculentas, se dice que la compra del Paris Saint Germain, la compra de aviones Rafale y otras delicatesen, formaron parte del arreglo, yo digo “se dice”, este humilde cronista no es quién para acusar a nadie. Se dice que Platini, director, en ese entonces, de la Federación Europea, cambió de opinión terminado el almuerzo. Se dice que circularon presiones y sobres… Moraleja: años más tarde Qatar era elegido por la FIFA sede del mundial 2022, bajo el aplauso entusiasta de los presentes.

Ahora ya es tarde, qué importa el calentamiento del planeta, estadios climatizados a 25°C mientras lloran los reyes magos y camellos esperan un milagro en el desierto a 40°C. Ahora ya es tarde, murieron miles de trabajadores ¿cinco? ¿seis? ¿siete mil? Difícil precisar cifras ¿Cuántos hindúes, filipinos, pakistaníes, nepaleses… triturados en la construcción de los estadios? Sometidos al yugo de la Ka Ka.. kafala… la ju ju … jurisprudencia mumú… musulmana … No puedo con estos nervios, otro vaso de agua por favor, gracias, gracias. Imaginar toda esa pobre gente destrozada para construir esas canchas, imaginar miles de huérfanos crucificados en eternas esperas ¿Para qué? ¿Para que las hinchadas festejen goles como Dios manda? ¿Para los jugosos beneficios de las cadenas de televisión? Venderán a precio de oro el minuto publicitario. ¿Kafala? ¿No saben de qué se trata? Busquen, busquen… wikipedia informa (https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Kafala): Kafala o kefala, antigua jurisprudencia musulmana para “patrocinar” a trabajadores extranjeros, vigente aún en numerosos países islámicos, hoy en día, en plena modernidad, el llamado “patrocinio” se transformó en un régimen de semi esclavitud, el patrón retiene el pasaporte y se transforma prácticamente en dueño del trabajador inmigrante, sometido a su voluntad y a sus caprichos, amenazado en permanencia de expulsión. En el caso de empleadas domésticas hay a menudo un sex bonus track. ¿Derechos humanos? ¡Derechos las pelotas!…

…las que mancharon, el Diez sabía lo que decía, hicieron lo que quisieron, “poderoso caballero es Don dinero”. Mancharon la pelota, manchan el medioambiente, manchan los derechos humanos, manchan la vida… manchan Libertad, Democracia, Justicia… secuestran palabras y las hacen trabajar de putas para el sistema. Vieron a Libertad ofrecer sus servicios en el bar del hotel, “protegida” por CaCa… capitalismo, di di… disculpen, agua, otro vaso de agua por favor. Democracia daba lástima con tanto maquillaje, había envejecido tanto, no podía ocultarlo, Justicia trabajando de copera para Mafia… Tantas nobles palabras vendiendo sus encantos por algunos dólares, con discreción, eso es importante, deben respetarse las normas de comportamiento y la cultura local, hacer de puta se puede, pero que no se vea. Ya que estamos, aconsejo a los periodistas leer las instrucciones que les han dedicado atentamente, consulten el sitio https://media.qatar2022.qa/ y la nota https://esferacomunicacional.ar/qatar-impone-a-los-periodistas-acreditaciones-muy-restrictivas-para-cubrir-el-mundial/. Moraleja: señores reporteros, fotógrafos y afines … que van a ocuparse del Mundial 2022, cuidado con enfocar los objetivos donde no se debe, sobre trabajadores hacinados, barrios marginales, o … ¿Está claro? Después no digan que no les avisamos.

Último momento Qatar acaba de decidir, miércoles 26 de octubre 2022, la expulsión de miles de trabajadores extranjeros que habían trabajado en las obras para preparar la Copa del Mundo, los funcionarios municipales se apersonaron en sus precarios cuchitriles dándoles pocas horas para el desalojo. Copa bien amarga, los pobres siguen bebiendo injusticias y cicuta. (https://www.footmercato.net/a5319536596182325314-coupe-du-monde-2022-le-qatar-au-coeur-dun-nouveau-scandale ). Úselos y tírelos, no es una exclusividad catarí, la deshumanización, las personas tratadas como descarte ¿Rentables o no rentables? That is the question, si no rentable te tiramos. Desde sus orígenes, desde que el ser humano se concibió como un engranaje más, así se construyó el ca ca… capitalismo, una ca ca…cantidad fabulosa de ri ri… agua, más agua por favor. Me pongo mal porque me duele, de joven quisimos cambiar todo, nos jugamos, con coraje, ideales nobles… muchos cayeron en el intento, y miren lo que quedó, la internacional capitalista, hasta los chinos, que se dicen comunistas, son capitalistas. Es lo que hay; con los años la perversidad se fue agravando. Los seres humanos devienen cosas: inmigrantes hundidos en Mediterráneo, extenuados tratando de alcanzar el muro de la vergüenza entre México y USA o fulminados por crisis cardíacas por ritmos infernales de trabajo a 40°C, para construir bellos estadios que acogerán privilegiadas hinchadas. ¿Qué diferencia?

Así es estimados habitantes del futuro, Mundial de fútbol 2022, no deporte, no ejemplo de solidaridad, de competencia leal, de humanismo… Sí vergüenza, reflejo de la corrupción en este mundo. Todo tan terrible, terrible la gente sacrificada, terrible el planeta castigado, terrible los salarios de las estrellas, las lágrimas de cuarzo, el sufrimiento de la luna. Por eso quería hablarles de este tema, por supuesto que están sucediendo cosas mucho más horribles, la guerra en Ukrania, con sus atrocidades, sus miles de muertos y la amenaza de un conflicto nuclear suspendida sobre nuestras cabezas. También la pandemia de odio que se difunde como reguero de pólvora. No me olvido, pero mirar el mundo a través de un mundial de fútbol es apasionante, porque el fútbol es mucho más que fútbol, como diría el fundador de la sociología moderna: el fútbol es un “hecho social total”, un hecho que pone en interacción las principales variables que condicionan la organización y la evolución social. Rueda la pelota, rueda la gente, ruedan vidas, esperanzas, miles de pibes gambeteando, qué lindos los potreros, los fulbitos sobre la arena… Lástima que por ahora ganan ellos, por goleada. Entre nosotros: estamos preparando la revancha. ¿Cómo? Disculpen, por ahora no informamos al público.

Para el mundial que viene ya es tarde, no hay nada qué hacer, los dados están jugados, el 20 de noviembre sonará el silbato, comenzará el partido entre Qatar y Ecuador, el 22 de noviembre Argentina enfrentará a Arabia Saudita en el Estadio Nacional de Lusail… No lo miraré, no lo digo para convencer a nadie, es mi revuelta íntima, no me hagan caso, es más fuerte que yo, las miradas necesitan transparencia, el mundial se volvió opaco. ¿Para qué sirve mi íntimo boicot? Para nada, tampoco la poesía “sirve” para “algo”. ¿Y si llegamos a las semifinales? Eso es otra cosa, cambio de actitud, termino la huelga y comienzo a gritar los goles como loco. Escucharon Scaloni, Messi, Di María y compañía, si llegan a las semifinales Josecito termina la huelga, vale la pena intentarlo.

¿Qué no soy coherente? ¡A mucha honra! Nunca lo fui, así es la vida, carpe diem, cosechemos el presente, instantes de alegría.